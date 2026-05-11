В Румынии остановили АЭС в Чернаводэ на неопределенный срок

Tекст: Валерия Городецкая

Первый энергоблок был выведен из эксплуатации 10 мая для планового техосмотра и обслуживания, второй – еще 4 мая вследствие аварии на трансформаторе, передает ТАСС. Станция оказалась полностью отключена от национальной энергосистемы на неопределенный срок.

Директор АЭС Ромео Уржан пояснил, что первый реактор вновь заработает после завершения плановых работ, а второй – после замены поврежденного трансформатора. Сколько времени займут эти работы, Уржан не уточнил.

Из-за остановки обоих блоков национальная энергосистема лишилась примерно 1 400 МВт мощности. Кроме этого, жители города Чернаводэ, вблизи которого расположена станция, останутся без горячей воды в течение примерно месяца.

