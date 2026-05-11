Гутерриш призвал дать Африке постоянные места в Совбезе ООН

Tекст: Валерия Городецкая

«Историческая несправедливость сохраняется и в Совете Безопасности. Она заключается в том, что Африке отказывают в постоянных местах. Мы должны исправить эту несправедливость», – сказал он в ходе брифинга, передает РИА «Новости».

Гутерриш также отметил, что государства Африки недостаточно представлены в ключевых международных финансовых институтах. По его словам, у этого региона нет необходимого влияния и голоса в большинстве из них.

Ранее МИД России поддержал включение Бразилии, Индии и Африки в СБ ООН на постоянной основе.