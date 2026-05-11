В Калининграде лось ворвался в жилой дом

Tекст: Валерия Городецкая

Инцидент произошел накануне около 22.00, когда на экстренный номер 112 поступил сигнал от жителя улицы Воздушной. «К нему в дом ворвался... лось. Животное разбило панорамное стекло в жилище и упало в бассейн без воды», – сообщила калининградская администрация в Max.

На место прибыли сотрудники министерства природных ресурсов, ветеринары калининградского зоопарка, спасатели МЧС России, а также специалисты городских служб. Животное было усыплено специальным препаратом, погружено в кузов машины и вывезено в лес. В администрации отметили, что после пробуждения лось спокойно ушел в лесную чащу.

Отмечается, что это уже второй подобный случай за последние дни. В пятницу специалисты спасли еще одного лося, случайно забредшего в Калининград.

