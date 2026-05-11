Пашинян заявил о спланированном выходе Армении из ЕАЭС

    11 мая 2026, 14:32 • Новости дня

    @ Thomas Trutschel/IMAGO/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Возможный выход Армении из Евразийского экономического союза будет тщательно спланированным шагом, исключающим любые неожиданности для партнеров, заявил армянский премьер Никол Пашинян.

    Армения не намерена покидать Евразийский экономический союз внезапно, сказал Пашинян, передает ТАСС.

    Все действия правительства будут предсказуемыми и прозрачными.

    «Мы внезапно из ЕАЭС не выйдем: если или когда мы из ЕАЭС выйдем, то мы выйдем спланировано, без внезапностей. Мы в целом, если заметили, не планируем ничего делать внезапно, поэтому вся наша политика, намерения и планы прозрачны», – подчеркнул политик.

    Кроме того, глава армянского кабмина сообщил, что пропустит предстоящий саммит организации в Астане, намеченный на 28 мая. Он пояснил, что заранее предупредил об этом президента России Владимира Путина во время апрельского визита в Москву.

    Вместо него армянскую делегацию на заседании Высшего Евразийского экономического совета возглавит вице-премьер Мгер Григорян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Армении Арарат Мирзоян анонсировал будущий выбор страны между ЕАЭС и Евросоюзом.

    10 мая 2026, 17:33 • Новости дня
    В Германии после предложения Путина нашли замену Шредеру в роли переговорщика

    @ IMAGO/ESDES.Pictures/Bernd Elme/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Правящая коалиция Германии обсуждает кандидатуру президента Франка-Вальтера Штайнмайера на роль главного посредника в возможных переговорах между Евросоюзом и Россией, пишет Der Spiegel.

    Представители немецкого правительства рассматривают президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера в качестве возможного посредника на переговорах Москвы и Брюсселя, передает ТАСС.

    Журнал Der Spiegel со ссылкой на свои источники отмечает, что в правящих кругах ФРГ категорически не доверяют бывшему канцлеру Герхарду Шредеру. Именно его кандидатуру ранее выдвигал российский лидер Владимир Путин.

    При этом немецкое издание считает, что совместная работа двух политиков имеет определенные перспективы. «Дуэт Шредер – Штайнмайер мог бы быть интересным вариантом», – подчеркивают авторы публикации.

    Сам факт поиска посредников для диалога демонстрирует сильное напряжение вокруг украинского кризиса и стремление Берлина ускорить его разрешение, пишет газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Как отмечают СМИ, в правительстве Германии отклонило данное предложение российского лидера. Внешнеполитический эксперт немецкой партии BSW Севим Дагделен поддержала идею посредничества экс-канцлера.

    10 мая 2026, 16:17 • Новости дня
    Рар объяснил нежелание Германии сделать Шредера переговорщиком с Россией
    @ IMAGO/Jens Schulze/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Герхард Шредер в роли переговорщика мог бы восстановить статус Германии, как моста между Россией и Европой. Но для канцлера Фридриха Мерца поддержка Украины превыше всего, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее в Берлине выступили против назначения экс-канцлера Шредера европейским посредником в контактах с Москвой по Украине.

    «Если бы немецкие правящие элиты хотели мирного решения украинского конфликта, они бы сделали Герхарда Шредера переговорщиком. Он бы смог восстановить статус ФРГ, как моста между Россией и Западом», – считает германский политолог Александр Рар.

    Однако нынешние власти не хотят этого. «Сегодня Германия выбирает для себя исключительно проукраинскую позицию. Поддержка Киева превыше всего для Фридриха Мерца», – объясняет он.

    И так как решение о назначении кандидатуры переговорщика может принять только канцлер, а он не желает дипломатических переговоров с Москвой, все пока останется на своих местах

    «На этом фоне в ЕС может начаться настоящая драка. Одни будут предлагать кандидатуры ястребов, а другие – более сговорчивых политиков», – полагает эксперт. Впрочем, делает он оговорку, если в Киеве согласятся на кандидатуру Шредера, ситуация может измениться.

    В воскресенье стало известно, что в правительстве Германии не поддержали идею участия бывшего канцлера страны Герхарда Шредера в диалоге с Москвой, передает РИА «Новости». Немецкое агентство DPA со ссылкой на правительственные источники сообщает: «Федеральное правительство отклонило предложение президента России Владимира Путина о том, чтобы бывший канцлер Герхард Шредер выступил посредником на Украине». При этом официальных заявлений от властей ФРГ пока не поступало.

    Напомним, президент России Владимир Путин накануне назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога с Европой. Президент отметил, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют. При этом российский лидер обозначил отсутствие оскорблений в адрес Москвы главным требованием к европейскому переговорщику.

    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    10 мая 2026, 21:22 • Новости дня
    Алиев назвал пустословием заявления европейских лидеров в Ереване

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава азербайджанского государства резко раскритиковал иностранных политиков, посещающих армянскую столицу, указав на их бездействие в период обострения ситуации в 2020 году.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал визиты представителей европейских стран в соседнюю республику, передает РИА «Новости». По его мнению, звучащие там высказывания не имеют под собой реальной основы.

    «Если бы у них были силы, то они могли помочь Армении еще в 2020 году. Некоторые иностранные лидеры, которые сегодня приезжают в Армению и строят из себя мнимых героев, были у власти в своих странах и в 2020 году – что же они тогда не приехали и не помогли Армении? Пустословие и ничего более», – сказал Алиев.

    Политик также отметил низкий уровень доверия к этим деятелям на родине. Он подчеркнул, что коэффициент внутренней поддержки подобных европейских лидеров в собственных странах составляет всего 10-15%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Европейский парламент в саботаже мирного процесса на Кавказе.

    Азербайджанский лидер предупредил об опасности западного подстрекательства к новому конфликту.

    Ранее он охарактеризовал слова европейских дипломатов об агрессивных планах Баку инсинуациями.

    10 мая 2026, 19:49 • Новости дня
    Финский политик осадил Мерца после критики визита Фицо в Москву

    Финский политик Мема осадил Мерца после критики визита Фицо в Москву

    Tекст: Мария Иванова

    Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема вступился за словацкого премьера Роберта Фицо, решившего посетить парад Победы в Москве вместо празднования Дня Европы.

    Канцлер Германии пригрозил Роберту Фицо серьезным разговором из-за решения посетить Москву в День Победы, и подобная риторика вызвала резкое осуждение, передает РИА «Новости».

    «Мерц не в лучшем положении, чтобы критиковать Фицо за его визит в Москву. Есть те, кто лучше с точки зрения интересов защищает Европу, и Мерц – не один из них», – написал Мема в соцсети.

    Политик подчеркнул, что быть настоящим европейцем сегодня означает стремиться к дипломатическому диалогу с Москвой по украинскому вопросу. Разжигателей конфликта он назвал подлинными антиевропейцами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал премьер-министру Словакии Роберту Фицо серьезный разговор из-за визита в Москву.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко отреагировала на данное заявление немецкого политика.

    Между тем руководство Евросоюза начало поиск способов воздействия на словацкого премьера путем заморозки финансирования местных фермеров.

    10 мая 2026, 21:48 • Новости дня
    В рассекреченных документах ФБР нашли описания пришельцев ростом 120 см

    Tекст: Ольга Иванова

    В преданных огласке служебных записках ФБР зафиксированы показания очевидцев о неопознанных летательных аппаратах и выходящих из них существах ростом около 120 сантиметров.

    Рассекреченные в рамках президентской кампании Дональда Трампа документы содержат информацию о неопознанных летающих объектах, сообщают «Вести» со ссылкой на The Sun.

    Согласно записям, из аппаратов выходили неизвестные создания ростом около 120 сантиметров. Среди обломков кораблей специалисты также обнаружили микроскопические сферы, состоящие из неизученного металла.

    В одной из служебных записок аналитики подробно изучили отчеты за 1965 год. В документах этот период обозначен как «год наибольшего числа наблюдений НЛО». Заявления о странных явлениях тогда поступали от многочисленных свидетелей со всего мира.

    Очевидцы заявляли, что рост загадочных фигур составлял от 107 до 122 сантиметров. При этом существа были облачены в специальные защитные костюмы с закрытыми шлемами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон открыл доступ к архивным материалам о неопознанных летающих объектах.

    Президент США Дональд Трамп назвал публикацию этих документов успехом своей администрации.

    Опубликованные оборонным ведомством данные привлекли внимание 340 млн пользователей Сети.

    10 мая 2026, 20:09 • Новости дня
    Украинские пограничники понесли массовые потери от собственных мин

    Tекст: Ольга Иванова

    Переброшенная для доукомплектования украинская бригада «Форпост» столкнулась с высокими потерями в результате ошибочного дистанционного минирования со стороны сослуживцев.

    Одиннадцатый отряд Госпогранслужбы Украины несет значительный урон в Черниговской области, передает РИА «Новости». Подразделение создали в 2015 году, а в 2024 году оно получило статус бригады.

    В силовых структурах отметили сложную ситуацию для украинских военных. «В Черниговской области массовые потери несет 11-й пограничный отряд ГПСУ», – сообщил собеседник агентства.

    Сейчас упоминания об этом формировании встречаются преимущественно в некрологах. Бойцов вывели в регион для восполнения резервов, однако они продолжают гибнуть, в том числе от действий своих товарищей при установке минных заграждений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска начали дистанционное минирование территорий в Черниговской области.

    Сумской пятый пограничный отряд также понес существенные потери в результате российского огневого поражения.

    Количество погибших украинских военных при ударе по полигону в этом регионе достигло трехсот человек.

    11 мая 2026, 10:01 • Новости дня
    В Тбилиси нашли объяснение интереса Киева к восстановлению отношений с Грузией
    @ BOGLARKA BODNAR/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Роль Грузии как соединяющего звена между различными государствами объясняет усилия Украины по восстановлению отношений с Тбилиси, испорченных Киевом после начала СВО, заявила вице-премьер – глава МИД Грузии Мака Бочоришвили, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В интервью телекомпании «Имеди» Бочоришвили сказала, что инициатива Владимира Зеленского провести переговоры с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе в Ереване на саммите Европейского политического сообщества «легко объяснима».

    «Единственный контекст, который объясняет активность украинской стороны, это роль Грузии в плане связи широкого соседства», – сказала она.

    «Сегодня связи с Грузией и через Грузию нужны многим странам, и это же нужно Украине. Поэтому легко объяснимо, зачем им нужна нормализация отношений с Грузией», – заявила Бочоришвили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский инициировал встречу с грузинским премьером Ираклием Кобахидзе в Ереване. После этих переговоров глава правительства Грузии выразил готовность максимально восстановить двусторонние отношения. Грузинские эксперты объяснили активность украинского лидера на Южном Кавказе поиском поддержки.

    10 мая 2026, 21:30 • Новости дня
    Полуголые феминистки сорвали церемонию памяти Жанны д'Арк во Франции

    Tекст: Мария Иванова

    В Каркассоне четыре активистки Femen прервали патриотическую церемонию, обнажив грудь прямо во время выступления местного мэра от правой партии Кристофа Бартеса.

    Торжественное мероприятие проходило у главного собора города в присутствии не более 200 зрителей, передает РИА «Новости».

    Перед собравшимися выступал мэр Кристоф Бартес, представляющий правую партию «Национальное объединение».

    Инцидент продлился всего несколько секунд. Как отмечает французское издание Independant, «четыре активистки-феминистки прервали на некоторое время в воскресенье 10 мая выступление мэра Кристофа Бартеса во время «патриотической» церемонии в честь Жанны д'Арк в Каркассоне».

    Обнажив грудь, протестующие выкрикивали феминистские лозунги, направленные против консервативной партии. Сами участницы движения Femen предупредили, что за этой первой акцией в городе обязательно последуют другие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее полуобнаженная активистка Femen попыталась сорвать выступление лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в Мадриде.

    Другие участницы этого феминистского движения повредили бензопилой памятник перед штаб-квартирой ООН в Женеве.

    10 мая 2026, 20:03 • Новости дня
    Посол России в Германии заявил об отсутствии гарантий для будущего Европы

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейские страны не демонстрируют готовности к мирному диалогу, что в случае эскалации конфликта ставит под удар безопасность всего континента, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

    Россия не стремится к вооруженному конфликту с западными странами, передает РИА «Новости». «Мы не хотим войны с НАТО, мы не хотим войны с Германией, об этом не стоит и говорить. Но если нам придется столкнуться с этими военными попытками, то мы не сможем ничего гарантировать для будущего Европы», – заявил посол России в Германии Сергей Нечаев на берлинской дискуссионной площадке.

    Дипломат отметил, что европейские государства не проявляют интереса к урегулированию ситуации на Украине. При этом, по его словам, готовность к диалогу демонстрируют Соединенные Штаты Америки. С приходом администрации Дональда Трампа Вашингтон начал активно включаться в процесс поиска мирного решения.

    Нечаев добавил, что Москва особенно обеспокоена разговорами о европейском ядерном щите. Он также подчеркнул наличие общих интересов у России и США в сфере экономики и освоения космоса. Ранее в МИД России отмечали, что Британия не оставляет шансов на завершение конфликта путем переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Германии Сергей Нечаев осудил высказывания западных политиков о подготовке к войне.

    Президент Владимир Путин выразил надежду на восстановление конструктивного диалога с европейскими государствами.

    Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев предупредил об опасности милитаризации современной ФРГ.

    10 мая 2026, 19:47 • Новости дня
    Тегеран пригрозил уничтожить военные корабли Британии и Франции

    Tекст: Ольга Иванова

    Появление иностранных военных судов в акватории Ормузского пролива приведет к немедленной реакции вооруженных сил исламской республики и стремительной эскалации регионального кризиса, заявил заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.

    Присутствие флота Британии и Франции в Ормузском проливе встретит незамедлительный ответ со стороны иранских военных, передает РИА «Новости».

    Заместитель главы МИД исламской республики Казем Гариб-Абади подчеркнул, что подобные действия ведут к милитаризации жизненно важного морского пути.

    «Присутствие французских и британских кораблей, а также кораблей любого другого государства… в Ормузском проливе встретит решительный и незамедлительный ответ со стороны вооруженных сил Ирана», – написал дипломат в соцсети.

    Ранее министерство обороны Франции сообщило об отправке авианосца «Шарль де Голль» в Аденский залив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон предложил Тегерану план франко-британской миссии в Ормузском проливе.

    Иранский посол в Италии Мохаммад Реза Сабури назвал неприемлемым любое иностранное вмешательство в регионе.

    Вооруженные силы исламской республики пригрозили военным кораблям ударами за несогласованное пересечение акватории.

    10 мая 2026, 18:41 • Новости дня
    Назван «нулевой пациент» вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius

    @ Lex Rosa/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Первым заразившимся опасной инфекцией во время длительного путешествия по Южной Америке оказался пожилой исследователь птиц из Нидерландов Лео Шилперорд.

    Первыйм заразившимся и первой жертвой заболевания стал 70-летний ученый Лео Шилперорд, личность которого установили по некрологам в журнале нидерландской деревни Хаулервейк с населением 3 тыс. человек, пишет New York Post.

    Мужчина и его 69-летняя супруга Мириам находились в пятимесячном турне по южноамериканским странам.

    Путешественники прилетели в Аргентину 27 ноября, затем посетили Чили и Уругвай. В конце марта супруги вернулись на аргентинскую территорию для наблюдения за птицами, где могли вдохнуть частицы экскрементов грызунов-переносчиков опасного штамма, это в итоге и могло привести к трагическим последствиям.

    Супруги долгие годы увлекались орнитологией. В 1984 году они выпустили совместное исследование о белощеких казарках в профильном издании Het Vogeljaar. Позже пара совершила 12-дневную поездку на Шри-Ланку ради редкой серендибской сплюшки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на круизном судне MV Hondius произошла смертельная вспышка хантавируса.

    В Испании и на архипелаге Тристан-да-Кунья врачи зафиксировали два новых случая подозрения на эту инфекцию.

    В воскресенье в порту Тенерифе специалисты приступили к эвакуации пассажиров зараженного лайнера.


    11 мая 2026, 03:16 • Новости дня
    ЦИК Армении подтвердил отказ открывать избирательные участки за рубежом
    @ Gevorg Ghazaryan/Li Ming/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Участие в предстоящих парламентских выборах потребует обязательного физического присутствия избирателей на территории Армении, страна не будет открывать избирательные участки за рубежом, сообщила пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Армении Седа Гукасян.

    Гукасян указала на изменения, внесенных в Избирательный кодекс Армении в 2012 году. «На территории дипломатических учреждений Армении за рубежом не открываются избирательные участки для голосования. Гражданин Армении может совершить волеизъявление лишь при физическом присутствии на территории Армении, согласно действующему законодательству страны», – приводит ее слова ТАСС.

    Исключение сделано лишь для дипломатов и военнослужащих, находящихся в длительных командировках, а также членов их семей. Представитель ведомства уточнила, что эти категории избирателей смогут проголосовать электронным способом с 29 по 31 мая. Списки участников дистанционного голосования сформируют к началу июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парламентские выборы в стране назначены на 7 июня. Заявки на участие подали 19 политических сил, включая 17 партий и два блока. Премьер-министр Никол Пашинян отказался от поездки на парад Победы в Москву из-за старта избирательной кампании. Ранее депутаты парламента Грузии приняли аналогичные поправки об обязательном личном присутствии в стране на голосовании.

    10 мая 2026, 16:40 • Новости дня
    Украинский бизнесмен закидал камнями редкого тюленя на Гавайях

    Tекст: Дарья Григоренко

    В США разгорелся скандал после того, как украинский бизнесмен Игорь Литвинчук, владелец компании Transridge Inc., забросал камнями редкого тюленя-монаха на острове Мауи, сообщили СМИ.

    Как пишет Life, инцидент произошёл во время отдыха Литвинчука на пляже, когда он решил «развлечься» и начал бросать камни в проплывающего мимо животного.

    Очевидцы попытались остановить мужчину, однако он проигнорировал их замечания. В ответ на произошедшее местные жители устроили акцию протеста у офиса его компании, а также избили водителя Литвинчука. Позже полиция задержала самого бизнесмена.

    Тюлень-монах, в которого бросал камни Литвинчук, относится к виду, находящемуся под угрозой исчезновения. На Гавайях сейчас обитает всего 1600 особей этих тюленей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское министерство внутренней безопасности по ошибке потребовало от ряда украинских беженцев покинуть страну.

    11 мая 2026, 03:58 • Новости дня
    Возвращение соотечественников в Россию выросло в четыре раза в 2025 году

    Tекст: Антон Антонов

    В 2025 году количество возвращающихся в Россию соотечественников оказалось в четыре раза выше, чем годом ранее, сообщил директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко.

    «Еще одна тенденция – рост числа переселенцев из стран с недружественными России политическими режимами. В основном это граждане ФРГ, Латвии, Эстонии, Украины, Литвы, Канады и США», – приводит слова дипломата ТАСС.

    По словам представителя ведомства, главными мотивами для смены места жительства выступают бытовая дискриминация и агрессивная русофобия. Важную роль сыграло введение института репатриации с начала 2024 года, предлагающего переселенцам различные льготы и меры социальной поддержки.

    Программа содействия добровольному переселению работает 19 лет. За период с 2007 по 2025 год в страну переехали свыше 1,25 млн человек, при этом качество отбора кандидатов постоянно повышается за счет обязательного языкового тестирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за первые три квартала 2025 года в Россию по программе переселения вернулись более 21 тыс. соотечественников. Глава Россотрудничества Евгений Примаков отметил рост числа заявок на переезд от граждан западных стран. Президент России Владимир Путин освободил репатриантов из ряда государств от обязательного подтверждения знания русского языка.

    10 мая 2026, 20:45 • Новости дня
    Власти Латвии позвали на пост главы минобороны работающего на Украине полковника

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне инцидента с рухнувшими беспилотниками оборонное ведомство Латвии возглавит полковник Райвис Мелнис, который в последнее время работает на Украине.

    Премьер-министр Латвии Эвика Силиня потребовала отставки министра обороны Андриса Спрудса из-за инцидента с падением беспилотников, сообщает РИА «Новости».

    На его место предложена кандидатура полковника Райвиса Мелниса, который в последнее время работает на Украине.

    «Я приняла решение потребовать отставки министра обороны Андриса Спрудса. В будущем оборонным сектором должен руководить профессионал... Я предложила полковнику Райвису Мелнису занять пост министра обороны, и он согласился», – сообщила глава латвийского правительства.

    По ее мнению, недавнее падение беспилотников продемонстрировало неспособность политиков в руководстве оборонного сектора обеспечить безопасность воздушного пространства. Силиня подчеркнула, что такая ситуация недопустима, особенно на фоне увеличения военного бюджета страны до почти 5% ВВП.

    Ранее в латвийском Резекне беспилотник разбился на территории объекта хранения нефтепродуктов.

    Несмотря на заявления Спрудса о том, что дрон мог быть украинским, МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России для выражения протеста.

    Кроме того, в конце марта в Латвии уже падал и взрывался украинский беспилотник, ответственность за который Рига также пыталась возложить на Москву.

    Отметим, что министр обороны Латвии Андрис Спрудс уже объявил об уходе с поста из-за инцидента с беспилотниками.

