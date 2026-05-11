Пашинян заявил о спланированном выходе Армении из ЕАЭС

Tекст: Алексей Дегтярёв

Армения не намерена покидать Евразийский экономический союз внезапно, сказал Пашинян, передает ТАСС.

Все действия правительства будут предсказуемыми и прозрачными.

«Мы внезапно из ЕАЭС не выйдем: если или когда мы из ЕАЭС выйдем, то мы выйдем спланировано, без внезапностей. Мы в целом, если заметили, не планируем ничего делать внезапно, поэтому вся наша политика, намерения и планы прозрачны», – подчеркнул политик.

Кроме того, глава армянского кабмина сообщил, что пропустит предстоящий саммит организации в Астане, намеченный на 28 мая. Он пояснил, что заранее предупредил об этом президента России Владимира Путина во время апрельского визита в Москву.

Вместо него армянскую делегацию на заседании Высшего Евразийского экономического совета возглавит вице-премьер Мгер Григорян.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Армении Арарат Мирзоян анонсировал будущий выбор страны между ЕАЭС и Евросоюзом.