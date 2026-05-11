    11 мая 2026, 14:30 • Новости дня

    Генсек ООН призвал восстановить безопасное судоходство в Ормузском проливе

    Гутерриш: Необходимо восстановить безопасное судоходство в Ормузском проливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник обратился с призывом к восстановлению безопасного судоходства в Ормузском проливе.

    По его словам, важно вернуть права и свободы на море, передает РИА «Новости».

    «Права и свободы судоходства должны быть восстановлены. Ормузский пролив должен быть вновь полностью открыт для безопасного судоходства», – сказал он на брифинге.

    Ранее Иран потребовал от США безопасности в Ормузском проливе и разморозки активов.

    В начале мая грузовое судно CGM San Antonio подверглось ракетной атаке в районе Ормузского пролива.

    Накануне МИД Южной Кореи подтвердил атаку на судно в Ормузском проливе.

    10 мая 2026, 19:47 • Новости дня
    Тегеран пригрозил уничтожить военные корабли Британии и Франции

    Tекст: Ольга Иванова

    Появление иностранных военных судов в акватории Ормузского пролива приведет к немедленной реакции вооруженных сил исламской республики и стремительной эскалации регионального кризиса, заявил заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.

    Присутствие флота Британии и Франции в Ормузском проливе встретит незамедлительный ответ со стороны иранских военных, передает РИА «Новости».

    Заместитель главы МИД исламской республики Казем Гариб-Абади подчеркнул, что подобные действия ведут к милитаризации жизненно важного морского пути.

    «Присутствие французских и британских кораблей, а также кораблей любого другого государства… в Ормузском проливе встретит решительный и незамедлительный ответ со стороны вооруженных сил Ирана», – написал дипломат в соцсети.

    Ранее министерство обороны Франции сообщило об отправке авианосца «Шарль де Голль» в Аденский залив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон предложил Тегерану план франко-британской миссии в Ормузском проливе.

    Иранский посол в Италии Мохаммад Реза Сабури назвал неприемлемым любое иностранное вмешательство в регионе.

    Вооруженные силы исламской республики пригрозили военным кораблям ударами за несогласованное пересечение акватории.

    11 мая 2026, 00:51 • Новости дня
    Трамп назвал ответ Ирана на предложение США неприемлемым
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ответ Тегерана на американскую инициативу по урегулированию конфликта является совершенно неприемлемым, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Я только что прочитал ответ так называемых «представителей» Ирана. Мне он не нравится, совершенно неприемлемо!» – приводит РИА «Новости» слова американского лидера.

    Трамп раскритиковал действия прежних президентов США Барака Обамы и Джо Байдена в отношении Ирана. Он также заявил, что иранцы 47 лет «смеялись» над США. «Больше они не будут смеяться!» – приводит слова Трампа ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран направил через пакистанских посредников ответную реакцию на инициативу Вашингтона по урегулированию текущего конфликта. Тегеран потребовал от Вашингтона отмены санкций и отказался демонтировать ядерные объекты по требованию США.

    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    10 мая 2026, 16:00 • Новости дня
    Иран передал Пакистану ответ на предложения США
    @ Valerie Plesch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран направил через пакистанских посредников ответную реакцию на инициативу Вашингтона по урегулированию текущего конфликта.

    Исламская Республика передала пакистанской стороне свой ответ на американские предложения по завершению противостояния, передает РИА «Новости». Ранее, третьего мая, Вашингтон направил Исламабаду реакцию на иранскую инициативу, которая включала 14 пунктов.

    «Ответ Исламской Республики Иран на последний текст предложения США по завершению конфликта был сегодня передан пакистанскому посреднику», – говорится в официальном сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Исламская Республика передала Исламабаду текст нового предложения для обсуждения долгосрочного перемирия.

    Инициатива Тегерана подразумевает начало дискуссии об открытии Ормузского пролива.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил об отсутствии вопросов по ядерной сфере в данном мирном плане.

    11 мая 2026, 00:32 • Новости дня
    Иран отказался демонтировать ядерные объекты по требованию США
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран в ответ на предложение США по мирному урегулированию отказался выполнять требование Вашингтона о демонтаже своих ядерных объектов, пишет Wall Street Journal.

    При этом, по данным издания, Иран готов пойти на определенные компромиссы. Так, иранская сторона согласна приостановить процесс обогащения урана. Однако Тегеран не устраивает срок в 20 лет, на котором настаивают Соединенные Штаты, передает ТАСС.

    В качестве альтернативы власти Ирана предлагают переработать часть имеющихся запасов урана для снижения уровня его обогащения. Оставшееся топливо планируется передать третьей стороне под строгие гарантии возврата в случае провала переговоров или выхода США из соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран направил американской стороне список предложений для начала переговоров, включающий снятие экономических ограничений и признание суверенитета над Ормузским проливом.

    10 мая 2026, 22:11 • Новости дня
    США перехватили более 60 судов в ходе блокады Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Военными США в ходе морской блокады Ирана перехвачено более 60 торговых судов, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

    CENTCOM сообщил в соцсети X, что для выполнения этой задачи задействовано свыше 20 военных кораблей. Американские военные принудительно изменили маршруты 61 коммерческого судна. Кроме того, четыре единицы торгового морского транспорта были выведена из строя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США подтвердило продолжение морской блокады Ирана. Американское военное руководство анонсировало отправку 15 тыс. солдат в Ормузский пролив.

    10 мая 2026, 22:47 • Новости дня
    Wall Street Journal заявила о «пропаже» верховного лидера Ирана Хаменеи

    Tекст: Антон Антонов

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи «пропал без вести» именно тогда, когда он требуется переговорщикам, пишет Wall Street Journal.

    «Верховный лидер Ирана пропал без вести именно тогда, когда переговорщикам он нужен больше всего», – пишет Wall Street Journal.

    Издание заявило, что иранское руководство столкнулось с серьезной проблемой при попытках договориться о прекращении боевых действий, так как новый руководитель хранит молчание.

    По данным американских и иранских чиновников, он получил тяжелые ранения в результате февральского авиаудара. Эта атака унесла жизни его супруги, сына и отца – бывшего верховного лидера Али Хаменеи.

    С момента нападения граждане страны не видели своего нового руководителя вживую. Издание пишет, что общественности демонстрируют лишь текстовые послания, а также фотографии, вероятно, отредактированные искусственным интеллектом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что провел очную встречу с раненым руководителем страны Моджтабой Хаменеи. При атаке на свою резиденцию верховный лидер получил сильные ожоги лица. СМИ заявляли, что после гибели аятоллы Али Хаменеи реальная власть в государстве сконцентрировалась в руках Корпуса стражей исламской революции.

    10 мая 2026, 21:54 • Новости дня
    Иранские беспилотники атаковали американское судно в Персидском заливе

    Tекст: Ольга Иванова

    В акватории Персидского залива иранские ударные беспилотники атаковали коммерческое судно, принадлежащее транспортной компании из Соединенных Штатов.

    Коммерческое судно Neha, принадлежащее американской транспортной компании Safesea Group, подверглось атаке иранских беспилотников в Персидском заливе, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox News. Инцидент произошел недалеко от Дохи.

    «Один беспилотник попал в судно, в то время как второй промахнулся. На момент атаки судно было без груза и стояло на якоре недалеко от Дохи», – сообщил глава компании в комментарии телеканалу. На борту находились 23 члена экипажа, никто из моряков не пострадал.

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в конце февраля, когда США и Израиль нанесли серию ударов по иранской территории, что привело к гибели более трех тыс. человек. В начале апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, однако последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов. В ответ на это американская сторона начала блокаду портов Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные применили беспилотники против американского флота.

    Вооруженные силы исламской республики нанесли ракетный удар по кораблю США в Ормузском проливе.

    Американский истребитель атаковал иранский танкер в Оманском заливе.

    11 мая 2026, 06:25 • Новости дня
    Press TV: Иран счел требования США чрезмерными

    Tекст: Антон Антонов

    Руководство Ирана ответило отказом на мирное предложение Соединенных Штатов, поскольку посчитало требования США чрезмерными, сообщает Press TV.

    По мнению властей, принятие предложений США «означало бы подчинение чрезмерным требованиям» американской администрации, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранский телеканал Press TV.

    Встречный проект содержит жесткое финансовое условие для нормализации диалога. Иран настаивает на обязательной выплате Вашингтоном военных репараций, говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран направил через пакистанских посредников ответную реакцию на инициативу Вашингтона. Президент США Дональд Трамп назвал ответ иранской стороны совершенно неприемлемым. Программа мирного разрешения конфликта от исламской республики включает в себя выплату репараций.

    10 мая 2026, 16:25 • Новости дня
    Иран нанес ракетный удар по курдским объектам в Ираке

    Tекст: Ольга Иванова

    Объекты курдской партии в иракской провинции Эрбиль подверглись удару тремя ракетами Ирана, что привело к повреждению инфраструктуры, но обошлось без жертв.

    Атаке подверглись позиции Ассоциации трудящихся Курдистана на севере Ирака, передает РИА «Новости». Информацию об инциденте подтвердил представитель руководства партии Амджад Хусейн Бенахи.

    «Наши объекты в долине Алана, относящейся к провинции Эрбиль, сегодня днем подверглись ракетному обстрелу со стороны Ирана», – заявил политик курдскому агентству Rudaw.

    Удар был нанесен тремя ракетами. В результате инцидента человеческих жертв удалось избежать, однако имуществу причинен существенный материальный ущерб.

    На фоне хрупкого перемирия между США и Ираном участились атаки беспилотников на курдские объединения. В течение этого месяца ударам подвергались районы вблизи округа Койсанджак и лагерь Сурдаш в провинции Сулеймания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военнослужащие применили ударные беспилотники для поражения объектов курдских группировок в Ираке.

    Вооруженные силы Ирана ликвидировали трех представителей оппозиции в Иракском Курдистане.

    Ранее Тегеран провел ракетный обстрел позиций сепаратистских группировок на иракской территории.

    10 мая 2026, 23:48 • Новости дня
    Тегеран потребовал от Вашингтона отмены санкций

    Tasnim: Иран потребовал от США гарантий ненападения и отмены санкций

    Tекст: Антон Антонов

    Иран направил американской стороне список предложений для начала переговоров, включающий снятие экономических ограничений и признание суверенитета над Ормузским проливом, передает Tasnim со ссылкой на источник.

    Переданный Тегераном документ содержит требование разморозки зарубежных активов и прекращении морской блокады. Инициатива также предполагает снятие запрета на продажу нефти со стороны американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.

    «В переданном Ираном тексте о предложениях по поводу переговоров с США подчеркивается необходимость немедленного прекращения войны и предоставления гарантий ненападения на Иран», – сообщил источник агентства.

    Кроме того, Иран считает необходимыми отмену санкций США, «прекращение войны на всех фронтах и установление контроля Ирана над Ормузским проливом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран направил Вашингтону инициативу по завершению войны. Иранская программа мирного разрешения конфликта включает четырнадцать пунктов. Иранская армия перекрыла Ормузский пролив для союзников США.

    11 мая 2026, 02:51 • Новости дня
    Нетаньяху отказался прекращать войну в Ливане ради соглашения США с Ираном

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Израиля не планируют останавливать боевые действия против «Хезболлы» в Ливане ради завершения американо-израильской войны с Ираном, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Нетаньяху категорически отверг идею остановки противостояния ради глобальных договоренностей. На прямой вопрос журналистов о возможности завершения боев в рамках соглашения с Тегераном он ответил: «Нет», – передает ТАСС со ссылкой на CBS News.

    При этом глава кабинета министров ушел от ответа на вопрос о возможных уступках в случае прямого требования Вашингтона. Он выразил уверенность в неминуемом крахе всех союзников Тегерана. По мнению премьер-министра, значительное ослабление позиций или смена власти в Иране приведет к окончательному поражению палестинских, йеменских и ливанских вооруженных движений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал незавершенным военное противостояние с Ираном. Армия обороны Израиля за сутки уничтожила более 50 объектов движения «Хезболла» на юге Ливана.

    10 мая 2026, 17:31 • Новости дня
    МИД Южной Кореи подтвердил атаку на судно в Ормузском проливе

    Tекст: Ольга Иванова

    Мощный взрыв на южнокорейском судне в Ормузском проливе оставил в левой корме семиметровую пробоину после прямого попадания неопознанного летающего объекта.

    Правительственная следственная группа подтвердила факт внешнего нападения на судно в Ормузском проливе, передает РИА «Новости». Пожар на борту грузового корабля HMM Namu, идущего под флагом Панамы, вспыхнул 4 мая, когда он находился в дрейфе.

    Комплексный ситуационный центр южнокорейского министерства океанов и рыболовства ранее сообщал о взрыве в машинном отделении по левому борту. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Для выяснения всех обстоятельств Южная Корея направила специальную группу экспертов в Дубай.

    «По результатам расследования подтверждено, что 4 мая неизвестный летательный объект поразил кормовую часть судна НММ», – сообщили в МИД Южной Кореи. В ведомстве добавили, что определить точный тип и характеристики аппарата пока затруднительно.

    Власти продолжат анализ собранных обломков и материалов. В результате удара внешняя обшивка левой кормы получила повреждения шириной около пяти метров, а глубина пробоины внутри корпуса достигла семи метров. Сеул поддерживает контакты с Ираном и другими странами для принятия дальнейших мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая грузовое судно CGM San Antonio подверглось ракетной атаке в районе Ормузского пролива.

    В апреле неизвестные обстреляли другой коммерческий контейнеровоз у побережья Омана.

    Месяцем ранее неопознанный снаряд поразил торговое судно в Персидском заливе недалеко от Дубая.

    11 мая 2026, 01:31 • Новости дня
    Иранские системы ПВО уничтожили беспилотник

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотник сбит силами ПВО в Иране, сообщает телеканал Press TV.

    По данным Press TV, «иранская армия уничтожила вражеский беспилотник с помощью ПВО», передает РИА «Новости».

    Tasnim сообщает, что сбит разведывательный дрон, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не считает войну против Ирана завершенной.

    На днях МИД Ирана обвинил США в срыве перемирия и провокациях.

    10 мая 2026, 16:57 • Новости дня
    Уолтц: Трамп готов возобновить боевые действия против Ирана

    Постпред США при ООН Уолтц заявил о готовности Трампа атаковать Иран

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер стремится завершить конфликт с Тегераном дипломатическим путем, однако Вашингтон готов применить силу в случае неудачи переговоров, заявил американский постпред при ООН Майк Уолтц.

    Президент США Дональд Трамп предпочитает дипломатический путь урегулирования противостояния с Ираном, но при необходимости готов возобновить боевые действия, передает РИА «Новости». Об этом сообщил американский постпред при ООН Майк Уолтц.

    «Он дает все возможные шансы для дипломатии, прежде чем вернуться к боевым действиям, но он абсолютно готов это сделать», – рассказал дипломат журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп допустил вероятность возобновления военных ударов по иранской территории.

    Ранее американский лидер поручил советникам готовиться к длительной морской блокаде исламской республики.

    Глава Белого дома также анонсировал проводку иностранных судов через Ормузский пролив.

    10 мая 2026, 17:52 • Новости дня
    Израиль уничтожил десятки боевиков «Хезболлы» за неделю

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские военные нанесли серию ударов по объектам в Ливане, нейтрализовав значительное количество бойцов и инфраструктуру шиитского движения.

    За прошедшую неделю израильские силы уничтожили около 70 целей движения «Хезболла» в Ливане и ликвидировали свыше 30 членов этой организации, передает РИА «Новости». Информацию подтвердила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    «За последнюю неделю силы 146-й дивизии уничтожили около 70 террористических целей и ликвидировали более 30 боевиков «Хезболлах», – подчеркивается в официальном заявлении военных.

    Командование ЦАХАЛ отметило, что продолжит операции для защиты израильских граждан и солдат от угроз, следуя указаниям политического руководства страны. Несмотря на формально действующий режим прекращения огня между Ливаном и Израилем, авиация и артиллерия еврейского государства ежедневно наносят удары по ливанской территории. В ответ «Хезболла» атакует израильских военных в приграничной зоне, при этом ЦАХАЛ регулярно обвиняет движение в нарушении перемирия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский беспилотник ликвидировал командира элитного спецподразделения «Радван» Ахмеда Али Балута в пригороде Бейрута.

    За одни сутки Армия обороны Израиля уничтожила более 50 объектов движения «Хезболла» на юге Ливана.

    С начала военного конфликта израильские военные устранили свыше 250 бойцов этой шиитской организации.

