Генсек ООН призвал восстановить безопасное судоходство в Ормузском проливе

Гутерриш: Необходимо восстановить безопасное судоходство в Ормузском проливе

По его словам, важно вернуть права и свободы на море, передает РИА «Новости».

«Права и свободы судоходства должны быть восстановлены. Ормузский пролив должен быть вновь полностью открыт для безопасного судоходства», – сказал он на брифинге.

Ранее Иран потребовал от США безопасности в Ормузском проливе и разморозки активов.

В начале мая грузовое судно CGM San Antonio подверглось ракетной атаке в районе Ормузского пролива.

Накануне МИД Южной Кореи подтвердил атаку на судно в Ормузском проливе.