Власти анонсировали скорую отмену виз с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном

Tекст: Елизавета Шишкова

«На апрель 2026 года российские граждане могут посещать без визы 86 стран мира. Еще в 38 государствах действует упрощенный порядок въезда (электронная виза или виза по прибытии)», – подчеркнули в Минэкономразвития РФ.

Представители министерства добавили, что в настоящее время детально прорабатываются вопросы о введении безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном. Ожидается, что эти направления могут стать доступными для путешественников в ближайшее время.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России запланировали введение безвизового режима с Малайзией. Глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал облегчение визовых требований для граждан Кувейта.