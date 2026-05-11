  • Новость часаВнебиржевой курс доллара упал ниже 74 рублей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Японцы едут в Россию с оглядкой на США и Китай
    Политолог: Ереван умышленно лишает диаспору за рубежом права голоса
    В Тбилиси нашли объяснение интереса Киева к восстановлению отношений с Грузией
    Кипрский суд одобрил экстрадицию россиянина Актулаева в США
    Минобороны: ВСУ нарушили перемирие более 23 тыс. раз
    Каллас исключила назначение Шредера переговорщиком Евросоюза с Россией
    Стубб заявил о необходимости прямых переговоров Европы с Россией
    Возвращение соотечественников в Россию выросло в четыре раза в 2025 году
    Власти объявили эвакуацию в двух поселках в Якутии из-за подъема воды в Лене
    11 мая 2026, 13:54 • Новости дня

    В Белоруссии задумались об увеличении поставок современного оружия

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Белорусская армия заинтересована в самом современном вооружении, и ее оборонно-промышленный комплекс активно работает над удовлетворением этих потребностей, заявил глава Государственного военно-промышленного комитета страны Дмитрий Пантус.

    «Наши вооруженные силы заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы над этим работаем. До 2030 года планируется существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и госпрограммы вооружения», – цитирует Пантуса РИА «Новости».

    Глава ведомства также обратил внимание на то, что комитет намерен сократить сроки поставок техники. Это коснется не только вооруженных сил, но и других воинских формирований страны.

    В 2025 году Белоруссия решила подписать с Россией программу военно-технического сотрудничества до 2030 года. Президент страны Александр Лукашенко анонсировал строительство собственных производств артиллерийских боеприпасов.

    8 мая 2026, 21:28 • Новости дня
    Назначен замминистра обороны по цифровой трансформации армии
    Назначен замминистра обороны по цифровой трансформации армии
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Щербинина на должность заместителя министра обороны по IT-направлению, сообщил военкор Семен Пегов.

    Щербинин будет курировать цифровые технологии в Министерстве обороны, отвечать за цифровую трансформацию армии и создание единой цифровой среды ведомства, пишет Пегов в своем Telegram-канале Wargonzo.

    По его словам, Щербинин начал работу в Минобороны в 2024 году, сначала как советник министра. Позже он занял пост руководителя Главного управления цифрового и технологического развития, где возглавил модернизацию IT-инфраструктуры. Под его руководством ведется разработка цифровой системы «СВОД», которая должна повысить ситуационную осведомленность войск и упростить принятие решений командирами на тактическом уровне.

    Пегов отмечает, что назначение Щербинина на должность замминистра обороны назревало давно и выглядит логичным продолжением курса нового руководства на модернизацию самых актуальных направлений, востребованных в ходе спецоперации.

    Как сообщает сайт Минобороны, Дмитрий Щербинин родился 18 марта 1982 года в Перми. В 2003 году с отличием окончил Пермский государственный технический университет, а в 2020 году — Высшую школу государственного управления РАНХиГС при президенте РФ. В 2013 году получил степень MBA в международном вузе.

    С 1999 по 2005 год работал на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В 2005–2017 годах занимал должности в коммерческих структурах, связанных с информационными технологиями. С 2017 по 2020 год возглавлял департамент технологического развития и цифровой экономики в Экспертном управлении президента РФ. В 2020–2024 годах занимал пост заместителя руководителя секретариата первого заместителя председателя правительства РФ.

    С 2024 по 2025 год работал советником Министра обороны РФ, затем в 2025–2026 годах – начальником Главного управления цифрового и технологического развития Минобороны России. В апреле указом президента РФ назначен заместителем министра обороны, курирующим цифровое направление.

    Имеет классный чин действительного государственного советника 2 класса. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и ведомственными наградами.

    В октябре бывший первый замминистра промышленности и торговли России Василий Осьмаков был назначен заместителем министра обороны России.

    Комментарии (18)
    8 мая 2026, 18:48 • Новости дня
    Боец ВС России 130 дней в одиночку координировал удары в тылу ВСУ
    Боец ВС России 130 дней в одиночку координировал удары в тылу ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Доброволец из Башкортостана с позывным Мулла провел в тылу украинских войск 130 дней, корректируя удары и оказывая поддержку своим сослуживцам, сообщают военкоры.

    Российский боец с позывным Мулла провел 130 дней в тылу украинских войск, координируя действия своих подразделений, сообщает военкор RT Влад Андрица. Мулле 53 года, он родом из Башкортостана и пошел на спецоперацию добровольно осенью 2023 года. Он участвовал в штурме Малой Токмачки в Запорожской области, где занял опорный пункт примерно в километре от российских позиций.

    «Утром оглянулся, посмотрел и понял, что нахожусь далеко в тылу у врага», – вспоминает Мулла. У него была только рация, с помощью которой он поддерживал связь с командиром, который приказал ему оставаться на месте. Первые 28 дней боец находился в одной комнате кирпичного здания, а питание, воду и пауэрбанки ему сбрасывали с дронов сослуживцы.

    Спать Мулла мог только днем, с 08:00 до 14:00, когда над позицией велось наблюдение с воздуха. Для отдыха он использовал автомобильные сиденья, а в качестве укрытия – найденные на месте одеяла. Украинские военные долго не могли обнаружить его, и когда противник приближался, Мулла был готов использовать гранату.

    Около 40-50 дней спустя командир предложил Мулле покинуть позицию, но тот отказался, считая, что его корректировки ударов «бесценны». Всего он провел в тылу противника 130 дней, передавая важную информацию. У Муллы пятеро детей и пять внуков, один из сыновей также участвует в спецоперации.

    Ранее военнослужащие ВС России проникли в тыл противника, взяли под контроль укрепленный дот и захватили троих солдат неприятеля.

    До этого морпех 61-й гвардейской бригады, считавшийся пропавшим, шесть дней вел разведку в тылу ВСУ и выявил несколько точек размещения. А в феврале российский штурмовик с позывным Бодро более двух месяцев скрывался в укрытии в тылу ВСУ на глубине семь метров и докладывал о ротациях противника.

    Комментарии (14)
    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    Комментарии (0)
    9 мая 2026, 10:50 • Новости дня
    Новейший ЗРК С-500 «Прометей» показали в ходе трансляции на параде Победы
    Новейший ЗРК С-500 «Прометей» показали в ходе трансляции на параде Победы
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Российский новейший зенитно-ракетный комплекс С-500 впервые продемонстрировали широкой публике во время торжественного мероприятия на Красной площади в Москве.

    Новейший зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей» был показан в ходе трансляции парада в честь Дня Победы в Москве, передает РИА «Новости».

    Зрители смогли увидеть передовую военную технику, которая уже поступила на вооружение российской армии.

    «Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» обладает уникальными возможностями высотного перехвата баллистических и аэродинамических целей», – заявил диктор во время трансляции парада.

    Ранее, в декабре прошлого года, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов сообщал о формировании первой дивизии ПВО-ПРО. Это подразделение Воздушно-космических сил России уже оснащено новейшими зенитными ракетными системами С-500.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов сообщил о начале боевого дежурства первого полка с новейшей системой С-500.

    Военный аналитик Александр Михайлов отметил способность комплекса поражать цели на дальности до 500 километров.

    Комментарии (10)
    8 мая 2026, 18:17 • Новости дня
    Китай применил российские истребители Су-30МКК над Южно-Китайским морем

    Китай использовал российские истребители Су-30МКК над Южно-Китайским морем

    Китай применил российские истребители Су-30МКК над Южно-Китайским морем
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Истребители Су-30МКК с ракетами Р-77 и YJ-91 сопровождали бомбардировщики H-6L над Южно-Китайским морем в рамках учений ВМФ Китая, пишут западные СМИ,

    Военно-морской флот Китая применил российские истребители Су-30МКК для сопровождения собственных бомбардировщиков H-6L над Южно-Китайским морем, пишет Military Watch Magazine.

    По данным издания, Су-30 были оснащены российскими ракетами класса «воздух-воздух» Р-77 с активным радиолокационным наведением и противокорабельными крылатыми ракетами YJ-91. Бомбардировщики H-6, в свою очередь, несли на борту крылатые ракеты YJ-12, предназначенные для поражения крупных морских целей.

    Military Watch Magazine отмечает, что в 2004 году Су-30МКК был самым современным истребителем, которым располагал Китай. Позже на базе российских технологий были созданы национальные варианты J-16 и J-15B.

    В 2025 году стало известно о принятии на вооружение в Китае первого истребителя пятого поколения J-35 для ВМФ. По мнению экспертов, в будущем эти самолеты должны полностью заменить устаревающие J-11B и Су-30МК2.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай пообещал «решительно бить» по сепаратистам Тайваня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы поддержать Китай в случае обострения ситуации в Тайваньском проливе.

    Ранее российские стратегические ракетоносцы и китайские бомбардировщики выполнили совместную миссию над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, а также Тихого океана.


    Комментарии (2)
    9 мая 2026, 11:45 • Новости дня
    Боевой лазер «Пересвет» показали во время трансляции парада Победы
    Боевой лазер «Пересвет» показали во время трансляции парада Победы
    @ Presidential Press and Information Office

    Tекст: Мария Иванова

    Российский боевой лазерный комплекс «Пересвет» продемонстрировали зрителям во время трансляции торжественного парада на Красной площади в Москве.

    Зрители увидели новейшие образцы отечественной военной техники в ходе трансляции парада Победы, передает ТАСС.

    На кадрах специального видеоролика были представлены передовые разработки российского оборонно-промышленного комплекса.

    Помимо боевого лазерного комплекса «Пересвет», в трансляцию вошли кадры с зенитным ракетным комплексом С-350 «Витязь». Также зрителям продемонстрировали гиперзвуковой комплекс «Авангард».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России включило лазерное оружие в состав дежурных сил по охране государственной границы.

    Российская армия применяла лазерный комплекс «Задира» в реальных условиях спецоперации.

    Самоходная установка «Пересвет» несет боевое дежурство с декабря 2019 года.

    Комментарии (7)
    9 мая 2026, 09:45 • Новости дня
    Уралвагонзавод передал войскам эшелоны модернизированных танков ко Дню Победы

    Российские военные получили партию современных танков Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М

    Уралвагонзавод передал войскам эшелоны модернизированных танков ко Дню Победы
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Накануне 81-й годовщины Великой Победы в войска отправились эшелоны танков, оснащенных улучшенными комплексами радиоэлектронной борьбы и усиленной броней с учетом реального боевого опыта. Войска получили партии сразу трех типов танков - Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М.

    Отечественный концерн передал военным бронетехнику, сообщает Telegram-канал Ростеха. Машины отправились к местам несения службы накануне 81-й годовщины Великой Победы. Работники предприятия постоянно наращивают выпуск вооружений, непрерывно совершенствуя их конструкцию.

    Уже в 2025 году специалисты значительно доработали системы радиоэлектронной борьбы и усилили защиту моторно-трансмиссионного отсека. Инженеры продолжают развивать активную и пассивную броню. Главный акцент сделан на выживаемости техники и безопасности экипажа.

    «В свое время легендарный Т-34 полностью отвечал требованиям эпохи. Он стал не просто боевой машиной – танком Победы», – заявил генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов. Руководитель добавил, что современные модели также отвечают новым вызовам, а будущие поколения бронетехники создадут на основе нынешнего опыта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов заявил о подъеме отечественного танкостроения.

    Концерн ранее отправил в войска доработанную партию машин Т-80БВМ.

    Комментарии (3)
    10 мая 2026, 10:55 • Новости дня
    Минобороны Эстонии призвало Украину держать дроны подальше от страны
    Минобороны Эстонии призвало Украину держать дроны подальше от страны
    @ IMAGO/Tanel Meos/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал Украину держать свои беспилотники подальше от эстонской территории.

    Певкур призвал Украину не допускать полетов своих беспилотников вблизи эстонской территории, передает РИА «Новости». По информации эстонской телерадиокомпании ERR, Украина намерена направить в страны Балтии своих экспертов для совместной работы по обеспечению безопасности воздушного пространства и уже обратилась по этому поводу в посольство Эстонии.

    Певкур заявил: «Для украинской стороны самый простой способ удерживать свои беспилотники подальше от нашей территории – это более эффективный контроль над своей деятельностью». Он также отметил, что сейчас эстонская сторона занимается разъяснением ситуации и уточнением, что именно планируют украинские власти.

    Неделю назад министры обороны Эстонии и Украины уже обсуждали возможные меры по предотвращению подобных инцидентов. Певкур предложил оснастить используемые дроны специальными системами, позволяющими дистанционно уничтожать их в случае угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сбившиеся с курса украинские беспилотники нарушили воздушное пространство Эстонии.

    Глава эстонского МИД Маргус Цахкна передал в Киев требование об исключении подобных инцидентов.

    Страны Прибалтики настойчиво потребовали от киевского режима прекращения воздушных вторжений.

    Комментарии (2)
    8 мая 2026, 15:21 • Новости дня
    В ВСУ пожаловались на нехватку ракет для ПВО

    На Украине пожаловались на нехватку ракет для ПВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил о дефиците ракет для ПВО и необходимости просить дополнительные боеприпасы в рамках международных переговоров.

    Острую нехватку ракет для противовоздушной обороны на Украине обозначил официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, многие батареи систем ПВО сейчас остаются полупустыми, и это, как он отметил, еще мягкое описание ситуации, передает ТАСС.

    Игнат заявил, что представители украинских Воздушных сил вынуждены регулярно участвовать в переговорах в формате «Рамштайн» и других международных группах, где приходится просить дополнительные ракеты, иногда по пять-десять единиц для комплексов PAC-3, NASAMS, IRIS-T и прочих систем. Он подчеркнул, что расход боеприпасов очень высокий.

    «Сегодня мы оказались на голодном пайке в отношении ракет из-за определенных проблем с поставками», – заявил Игнат в эфире украинского телеканала «Рада». При этом он пояснил, что пусковые установки в ряде подразделений и батарей сейчас фактически остаются без достаточного количества ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование Вооруженных сил Украины усиливает системы противовоздушной обороны Киева, в том числе за счет норвежских зенитных комплексов.

    Впрочем, ранее в НАТО признали, что западные страны, как и Украина, испытывают недостаток боеприпасов для ПВО и ПРО. До этого издание Politico заявило о провале программы PURL по поставкам Украине систем ПВО.

    Комментарии (3)
    8 мая 2026, 19:48 • Новости дня
    В ВСУ убили пятерых солдат за жалобы на офицеров

    ВСУ расправились с пятью военнослужащими за жалобы на офицеров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Сумской области командование 47-й мехбригады ВСУ распорядилось убить пятерых бойцов, призывавших сослуживцев сообщить о нарушениях офицеров, сообщили в российских силовых структурах.

    Командование 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ приказало устранить пятерых военнослужащих, которые пытались убедить своих сослуживцев пожаловаться на действия офицеров главе Сумской областной военной администрации Олегу Григорову. Об этом сообщили ТАСС источники в российских силовых структурах.

    Собеседник агентства отметил: «По приказу командования 47-й отдельной мехбригады ВСУ были убиты пять военнослужащих бригады, убеждавшие своих сослуживцев пожаловаться на офицеров подразделения главе Сумской ОВА Олегу Григорову».

    Также стало известно, что еще один подобный инцидент произошел в селе Речки Сумской области. По информации источника, украинские военнослужащие расправились с сослуживцем, который собирался доложить об их намерениях покинуть армию без разрешения.

    Ранее военнослужащий ВСУ убил 27-летнего польского наемника во время пьяного спора о событиях на Волыни и деятельности запрещенной в России УПА.

    До этого украинские военнослужащие совершили вооруженный мятеж под Купянском, в результате которого погиб капитан из 15-й бригады НГУ «Азов» (запрещен в России, признан террористическим).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тогда националисты на Украине жестоко подавили попытку вооруженного мятежа мобилизованных солдат под Чугуевом.

    Комментарии (0)
    8 мая 2026, 16:50 • Новости дня
    В Берлине протестующие школьники призвали Мерца пойти на фронт

    Школьники и молодежь Германии провели акции против возврата воинской обязанности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В центре Берлина прошла демонстрация школьников, которые выступили против милитаризации Германии и предложили канцлеру Мерцу самому отправиться на фронт.

    Объединение «Школьная забастовка против воинской обязанности» провело в Берлине акцию против милитаризации Германии, сообщает корреспондент РИА Новости. Участники мероприятия призывали канцлера Фридриха Мерца лично идти на фронт. Одна из главных лозунгов: «Мерц, иди на фронт сам».

    Демонстрация стартовала у Бранденбургских ворот в 13:00 по московскому времени. Школьники также несли плакаты с надписями «Полный отказ от военной службы для этого и любого государства» и «Моих детей вы не получите». Подобные шествия прошли не только в Берлине, но и в других городах Германии.

    Организаторы отметили, что ранее уже дважды выводили на улицы более 50 тыс. школьников по всей стране. Митинг был вызван обсуждением нового закона о службе, который позволяет вернуть обязательную воинскую службу, отменённую в 2011 году. В случае нехватки добровольцев или ухудшения безопасности власти могут ввести так называемую «воинскую обязанность по потребности», предполагающую, в том числе, случайный отбор призывников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Берлин анонсировал масштабное обновление военной стратегии с акцентом на новые угрозы.

    Ранее правительство Фридриха Мерца предложило увеличить численность Бундесвера в 2,5 раза до 460 тыс. человек. Также власти Германии обязали военнообязанных мужчин получать специальное разрешение для выезда за границу.


    Комментарии (0)
    8 мая 2026, 21:58 • Новости дня
    Лукашенко назвал Победу достижением всех республик бывшего СССР

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул, что Победа во Второй мировой войне принадлежит всем странам бывшего Советского Союза.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным выразил благодарность за приглашение на мероприятия, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

    Лукашенко назвал этот праздник «добрым и светлым», отметив его особое значение для народов постсоветского пространства.

    «Это такое наше достижение. Наши предки в свое время спасли от коричневой чумы не только Европу – весь мир. Это наше великое достояние. Мы из этого исходим. Достояние и россиян, и белорусов, и всех республик Советского Союза. Воевали все и погибали десятками, сотнями, тысячами», – отметил Лукашенко.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом для участия в параде Победы.

    Владимир Путин отметил личное присутствие глав дружественных государств на праздничных торжествах.

    Путин заявил, что Москва продолжает консультации с партнерами о придании Дню Победы широкого международного статуса.

    Комментарии (0)
    9 мая 2026, 04:30 • Новости дня
    Создатель РСЗО «Катюша» раскрыл секрет победы Красной Армии
    Создатель РСЗО «Катюша» раскрыл секрет победы Красной Армии
    @ Aleksander Lyskin/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Первая в мире мобильная реактивная система залпового огня (РСЗО) стала настоящим потрясением для противника и сыграла ключевую роль в разгроме немецких войск в Великой Отечественной войне, рассказал глава разработавшего оружие Исследовательского центра имени М. В. Келдыша Владимир Кошлаков.

    Применение легендарной артиллерийской установки «Катюша» обеспечило Красной Армии решающее преимущество на полях сражений. По словам руководителя Исследовательского центра имени М. В. Келдыша Владимира Кошлакова, появление этого оружия кардинально изменило ход боевых действий.

    «Однозначно можно сказать, что эксплуатация «Катюши» с первых дней войны создала переломный момент и обеспечила победу Красной Армии, потому что это был большой сюрприз для немцев, когда они на себе почувствовали, что вокруг происходит ад кромешный», – рассказал Кошлаков ТАСС.

    Он добавил, что разрушительная мощь машин дополнялась сильным психологическим воздействием на врага.

    Разработка системы столкнулась с трудностями и временно останавливалась до июня 1941 года. Однако ученые продолжили работу по собственной инициативе, опираясь на опыт применения подобных снарядов под фюзеляжами самолетов в боях при Халхин-Голе.

    Успешные испытания в Нахабино убедили советское руководство, после чего Иосиф Сталин распорядился начать серийное производство «Оружия Победы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подводники Второй мировой могли совершать фатальные ошибки, а Красная армия нередко отказывалась от уникальных видов оружия.

    При этом современный российский БТР должен стать простым и дешевым, заявили разработчики.

    Комментарии (0)
    8 мая 2026, 16:12 • Новости дня
    Самолет-разведчик США заметили у границ России

    Самолет-разведчик США более четырех часов кружит у Калининграда

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский самолет-разведчик на базе Bombardier ARTEMIS II уже более четырех часов совершает облет Калининградской области, удерживаясь в 50 километрах от российской границы, отмечают информагентства.

    Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II вылетел из аэропорта Констанца в Румынии и прибыл в район патрулирования у Калининградской области около 10.30 мск. К 14.50 мск воздушное судно по-прежнему находилось в этом районе, описывая круги по периметру области и не нарушая воздушное пространство России, выяснило РИА «Новости» на основе полетных данных.

    Самолет пересекал воздушное пространство Литвы и Польши, держа дистанцию примерно в 50 километров от российской границы. Аппарат базируется в Румынии и регулярно совершает рейсы для сбора разведданных над Черным морем и у западных границ России.

    По данным портала Defense One, аналогичные самолеты активно применялись США с 2021 года для наблюдения за российскими Вооруженными силами у границ Украины. Управление Bombardier ARTEMIS II осуществляют сотрудники компании Leidos – военные США выступают только как заказчики услуги по почасовой оплате.

    В среду американский разведывательный самолет совершил полет над нейтральными водами Черного моря, выполнив несколько кругов вне гражданских авиационных коридоров.

    Ранее американский самолет-разведчик  пролетел над акваторией Черного моря недалеко от российских границ 23 апреля. До этого разведывательный самолет США 19 марта более трех часов патрулировал у границы Калининградской области, совершая круги над Балтийским морем.

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 23:21 • Новости дня
    Трамп заявил о соглашении об освобождении пяти заключенных в России и Белоруссии
    Трамп заявил о соглашении об освобождении пяти заключенных в России и Белоруссии
    @ Alex Brandon/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон достиг договоренностей об освобождении трех польских и двух молдавских граждан, находившихся в заключении на территории России и Белоруссии, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Мы только что добились освобождения трех польских и двух молдавских заключенных из белорусского и российского заключения», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он выразил благодарность президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Он отметил сотрудничество и дружбу с белорусским лидером на фоне успешного завершения переговоров по освобождению граждан Польши и Молдавии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре Лукашенко помиловал 123 иностранца по личной просьбе Трампа. До этого Вашингтон и Минск вели конфиденциальные переговоры об освобождении заключенных. В сентябре белорусский лидер одобрил освобождение троих граждан Польши.

    Комментарии (0)
    9 мая 2026, 07:40 • Новости дня
    «Северяне» рассказали, как солдаты ВСУ спасаются от смерти дезертирством

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» сообщили о многократных нарушениях перемирия украинскими боевиками, которые продолжали хаотичные удары дронами и артиллерией, а те, кому не хватало сил на это – дезертировали или сдавались в плен.

    «Около 20 военнослужащих 21 омбр ВСУ дезертировали с занимаемых позиций в Запселье. Ранее солдаты 21-й бригады жаловались родственникам, что их отправляют на «верную смерть» – форсировать реку Псёл и изображать присутствие ВСУ в Мирополье», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Сумском направлении в Шосткинском районе боевики ВСУ, воспользовавшись режимом прекращения огня, предприняли попытку контратаки. В результате огневого воздействия «Северян» большая часть вражеских штурмовиков была уничтожена, двое солдат ВСУ сдались в плен.

    В селе Шатрище Ямпольского района произошла детонация боеприпасов у боевиков ВСУ. По предварительной информации, причиной стало неосторожное обращение с огнём.

    На Харьковском направлении на фоне колоссальных потерь в живой силе командование ВСУ продолжает переводить военнослужащих тыловых подразделений в штурмовые группы, рассказали «Северяне».

    На Волчанском направлении ВСУ концентрируют усилия на оборудовании укреплений вдоль автодороги, соединяющей Старый Салтов и Великий Бурлук.

    По данным «Северян», строительство инженерных сооружений ведут работники харьковских предприятий ЖКХ и оставшиеся в сёлах мужчины пенсионного возраста.

    На Великобурлукском направлении российские военнослужащие продвинулись в районе села Бударки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дельцы создали «такси для военных» для вывоза дезертиров с Украины. Сбежавший из ВСУ военный военный задержан при попытке продажи гранат и автомата. Пьяный дезертир дезертир напугал киевлян игрушечным ружьем в супермаркете.

    Комментарии (0)
    Главное
    В МИД сообщили о попытках недружественных стран сорвать сентябрьские выборы
    Минобрнауки сообщило о введении «дня тишины» при приеме в вузы
    ВСУ перебросили в Харьковскую область элитные подразделения с наемниками
    Кандидат от АдГ Штадткевиц стал бургомистром в Германии
    Украинские пограничники понесли массовые потери от собственных мин
    В рассекреченных документах ФБР нашли описания пришельцев ростом 120 см
    Спасатели эвакуировали двух туристов с Эльбруса