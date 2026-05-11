Крупный пожар на предприятии в Череповце успешно ликвидировали

Глава города Андрей Накрошаев сообщил об отсутствии пострадавших в результате инцидента, передает РИА «Новости». Изначально пламя распространилось на 100 квадратных метров, но позже территория горения увеличилась.
«Площадь возгорания достигла 300 квадратных метров, однако благодаря слаженным действиям городских служб, МЧС пожар успешно ликвидирован», – написал мэр в своем Telegram-канале.
На место происшествия оперативно прибыли специалисты Роспотребнадзора и лаборатории Комитета охраны окружающей среды для проверки воздуха в трех районах. Градоначальник заверил, что результаты замеров не выявили превышения допустимой концентрации вредных веществ, а экологическая обстановка остается в норме.
