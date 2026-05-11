Кандидат в главы МИД Венгрии Орбан: Будапешт намерен ликвидировать зависимость от энергоносителей из РФ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Будапешт намерен ликвидировать зависимость от российских энергоносителей, сказала Орбан, передает ТАСС. При этом страна в настоящее время пока не планирует отказываться от поставок нефти и газа из России.

«С помощью дипломатических инструментов министерство иностранных дел будет стремиться обеспечить закупку энергоносителей по максимально низким ценам и не допустить зависимости от какой-либо одной страны», – сообщила Орбан.

Выдвинутая новым премьер-министром Петером Мадьяром кандидат добавила, что правительство рассматривает возможность использования Адриатического трубопровода в дополнение к нефтепроводу «Дружба».

Поставки по новому маршруту из хорватских портов должны быть предсказуемыми и экономически обоснованными, подчеркнула Орбан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, будущая глава МИД Венгрии Анита Орбан получит дополнительную должность вице-премьера в новом правительстве. Лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр выдвинул ее кандидатуру на этот пост.