    11 мая 2026, 12:43 • Новости дня

    В Москве подготовили к лету более 7 тыс. автобусов и электробусов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице завершился процесс перевода наземного городского пассажирского транспорта на летний режим эксплуатации, подготовлены тысячи автобусов, электробусов и трамваев, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

    «Специалисты эксплуатационных площадок Мосгортранса и депо Московского метрополитена завершили подготовку наземного транспорта к лету. Сезонное обслуживание прошли свыше 7 тыс. автобусов и электробусов, а также более 550 трамваев», – рассказал чиновник, передает РИА «Новости».

    В ходе подготовки специалисты тщательно проверили климатические системы салонов, состояние резиновых уплотнителей на дверях, окнах и люках. Также было проведено техническое обслуживание систем кондиционирования. Водители прошли дополнительный инструктаж по особенностям работы в меняющихся дорожных условиях.

    По словам Ликсутова, сегодня городская маршрутная сеть насчитывает более 780 направлений. Летний режим работы транспорта, обеспечивающий комфорт и безопасность пассажиров, продлится до наступления осенних холодов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичные власти анонсировали запуск сервисов аренды велосипедов после подготовки подвижного состава.

    8 мая 2026, 16:44 • Новости дня
    Мирзиеев вылетел в Москву на День Победы
    @ LUDOVIC MARIN/EPA/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отбыл в российскую столицу для участия в торжествах, приуроченных к 81-й годовщине Великой Победы, сообщила его пресс-служба.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился в Москву с рабочим визитом. Как сообщает пресс-служба президента республики, глава государства вылетел в российскую столицу утром 8 мая.

    В сообщении пресс-службы отмечается: «8 мая президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вылетел в Москву с рабочим визитом». Мирзиёев планирует принять участие в мероприятиях, посвящённых 81-й годовщине Великой Победы.

    Ранее в пятницу авиационные власти Германии разрешили пролет через свое воздушное пространство самолета правительства Словакии, направлявшегося в Москву на торжества ко Дню Победы. Также в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко уже прибыл в Москву для участия в праздновании Дня Победы.

    До этого Кремль опубликовал список иностранных лидеров, подтвердивших свое участие в мероприятиях 9 Мая в Москве, в котором Мирзиеев отсутствовал.

    9 мая 2026, 00:30 • Новости дня
    Песков напомнил, что России не нужно «ничье дозволение» для Парада Победы

    Tекст: Катерина Туманова

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что России не нужно «ничье дозволение», чтобы проводить Парад Победы в Москве.

    «Нам не нужно ничье дозволение. Наверное, горе тому, кто пытается над Днем Победы подтрунивать и такие глупые шутки делать. Это, наверно, скорее его большая беда. А нам не нужно ничье разрешение, чтобы гордиться нашим Днем Победы», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Песков таким образом ответил на сообщения о том, как глава киевского режима Владимир Зеленский «разрешил» провести в Москве парад в честь годовщины Победы 9 мая. В его распоряжении было указано, что эта зона будет исключена из плана применения украинского оружия на время парада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Россия поддержала идею Трампа о перемирии с Украиной 9-11 мая и обмене пленными. В  00.00 мск 8 мая вступило в силу перемирие, объявленное Россией в честь празднования Дня Победы. При этом Киев провалил перемирие ко Дню Победы.

    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    8 мая 2026, 16:18 • Новости дня
    Пожар охватил историческое здание на Пятницкой улице в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В двухэтажном административном здании на Пятницкой улице в центре Москвы произошел пожар.

    «Поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 2/38, стр. 1. Происходит возгорание на первом этаже двухэтажного административного здания. До прибытия пожарных люди самостоятельно покинули помещения. По предварительной информации, пострадавших нет», – рассказали в МЧС, передает ТАСС. Как отмечает агентство, в здании располагаются кафе и бары.

    По данным оперативных служб, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Сообщается, что огонь активно распространяется по перекрытиям здания.

    Ранее в Подмосковье вспыхнул пожар на территории животноводческой фермы.

    В начале апреля на востоке Москвы загорелось административное здание на территории храма святителя Тихона Задонского.

    10 мая 2026, 12:45 • Новости дня
    В Москве 15 безбилетников получили реальные сроки за нападение на контролеров

    Tекст: Дарья Григоренко

    15 безбилетников в Москве получили реальные сроки лишения свободы до 3,5 лет за нападения на контролеров в городском транспорте за последние три года, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

    По его словам, «за 3 года 15 безбилетников, которые совершили преступление в отношении контролеров, получили сроки до 3,5 лет лишения свободы», передает РИА «Новости».

    Ликсутов также подчеркнул, что в каждом случае нападения Следственный комитет Москвы проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела. За три года в общественном транспорте было выявлено 140 человек, нарушивших закон и проявивших агрессию по отношению к контролерам.

    Максимальный срок наказания за подобные преступления может достигать 10 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале москвичи массово пожаловались на угрозы и драки с контролерами в общественном транспорте. В октябре агрессивный безбилетник распылил газовый баллончик в лицо сотрудникам в столичном автобусе.

    В ноябре Люблинский суд приговорил другого пассажира к двум годам условно за применение силы к инспекторам.

    9 мая 2026, 05:02 • Новости дня
    Стало известно о специальных подарках гостям парада Победы в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Гостям военного парада на Красной площади вручат особые памятные подарки в честь Дня Победы, которые невозможно приобрести в обычных магазинах.

    Специализирующаяся на сборных моделях военной техники и настольных играх компания ZVEZDA изготовила и отгрузила специальную партию подарков для гостей Парада Победы 9 мая в Москве.

    «Мы давно сотрудничаем с организаторами парада. В этом году уже произведена партия специальная и отгружена», рассказал РИА «Новости» представитель компании.

    Он добавил, что все изделия, предназначенные для гостей торжества, являются эксклюзивными и не поступают в продажу. Подарки выпускаются по государственному заказу и предназначены исключительно для участников парада  на трибунах.

    В основу будущего подарка обычно закладывается одна из существующих моделей, в которую добавляются уникальные детали. Для каждого парада разрабатывается специальный макет, создается лимитированная серия с индивидуальной упаковкой и логотипом Победы.

    Компания пока не раскрывает, какой именно памятный сувенир получат гости мероприятия, подчеркнув, что это станет сюрпризом и детали будут объявлены только в день праздника. В прошлом году среди подарков была настольная игра «Штурм Берлина».

    Торжественный парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне состоится в Москве 9 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков напомнил, что России не нужно «ничье дозволение» для Парада Победы. В Кремле рассказали о работе российских и международных СМИ на Красной площади 9 мая.

    Захарова восхитилась тем, как американский президент «опрокинул европейских вассалов» перед Днем Победы.

    8 мая 2026, 21:56 • Новости дня
    Захарова: Отсутствие связи требует выбора между комфортом и жизнью

    Tекст: Вера Басилая

    Отключения связи вызывают неудобства, но спасение жизней детей важнее личного комфорта, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Отключения связи доставляют неудобства, но спасение жизней детей важнее личного комфорта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

    Она отметила, что вопросы безопасности остаются в приоритете на фоне угроз, с которыми сталкивается страна. По словам дипломата, принятые меры направлены на защиту инфраструктуры, логистики, медицины и связи.

    Захарова пояснила, что сама сталкивается с неудобствами из-за ограничений, но считает такие меры необходимыми ради безопасности.

    «Неужели между личным комфортом и безопасностью детей я выберу собственный комфорт? Никогда, нет», – заявила Захарова.

    Дипломат напомнила о многочисленных жертвах среди детей, подчеркнув серьёзность угроз.

    «Я каждую неделю, если уж вы говорите, что мне доверяют, привожу факты того, какое количество детей убито. Убито с дронов, минами »Лепесток«, какое количество детей пострадали. Слово »пострадали« вообще не переносит, не транслирует, не передает того ужаса, что с детьми происходит», – заявила дипломат.

    Также Захарова отметила, что видела подобные споры в девяностые годы и уверена: исторические моменты требуют приоритета безопасности ради защиты мирных жителей. Она добавила, что задача сейчас – мобилизовать все ресурсы, включая информационное поле, чтобы противостоять угрозам, стоящим перед страной.

    Захарова подчеркнула, что её позицию нельзя назвать сомнительной относительно свободы слова, однако текущая ситуация требует от общества мобилизации и понимания необходимости ограничений ради сохранения жизней.

    Власти России ограничат доступ к сотовым сетям и сервисам отправки сообщений в Москве в День Победы.

    Минцифры объявило, что ограничения коснутся также ресурсов из «белого списка».

    В начале мая сотовые операторы предупредили москвичей о возможных перебоях с мобильным интернетом в период майских праздников.


    8 мая 2026, 23:13 • Новости дня
    Песков сообщил о насыщенном встречами 9 Мая у Путина

    Tекст: Катерина Туманова

    В субботу, 9 мая, российский лидер Владимир Путин проведет не менее десяти встреч с гостями из других государств, прибывшими на торжества в честь Дня Победы, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Более десяти», – ответил Песков на вопрос журналистов, сколько встреч запланировано у Путина на 9 мая.

    В частности, в субботу Путин встретится с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом, президентами Лаоса Тхонглуном Сисулитом, Абхазии Бадрой Гунбой, Южной Осетии Аланом Гаглоевым, премьер-министром Словакии Робертом Фицо и руководством Республики Сербской, передает РИА «Новости».

    Песков добавил, что обеспечение безопасности является абсолютным приоритетом в организации праздничных мероприятий в Москве.

    Кроме двусторонних переговоров в Кремле у российского лидера на 9 мая запланирован торжественный прием для глав иностранных делегаций, прибывших на празднование Дня Победы.

    Формат приема, по словам Пескова, будет традиционным в этом году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков подтвердил проведение парада Победы в измененном формате. Власти сократили масштаб торжественных мероприятий ради безопасности жителей и гостей столицы.

    8 мая 2026, 18:52 • Новости дня
    Самолет президента Узбекистана приземлился в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Воздушное судно с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым на борту совершило посадку в столичном аэропорту.

    Глава государства прибыл в российскую столицу накануне празднования Дня Победы, передает РИА «Новости».

    Ранее в пятницу в Москву прибыли словацкий премьер Роберт Фицо, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Абхазии Бадра Гунба, а также президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит.

    В четверг Кремль опубликовал список подтвердивших визит в Москву на 9 Мая иностранных лидеров.

    9 мая 2026, 11:53 • Новости дня
    Фицо приехал в Кремль на прием в честь Дня Победы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял участие в праздничных мероприятиях в Кремле, появившись с георгиевской ленточкой на лацкане пиджака, сообщают информагентства.

    Председатель правительства Словакии Роберт Фицо прибыл в Кремль, чтобы присутствовать на торжествах по случаю 9 Мая. Его кортеж подъехал к резиденции, где у красной дорожки премьер-министра встретил почетный караул и оркестр, сообщает корреспондент ТАСС.

    Особое внимание журналистов привлекла георгиевская ленточка, которую Фицо прикрепил к лацкану своего пиджака, что символизировало уважение к празднику и его традициям, отметили СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Словакии назвал поездку премьера Роберта Фицо в Москву знаком уважения. Сам Фицо в Москве заявил о планах правительства страны обеспечивать уход за местами захоронения советских солдат. Он также выразил уверенность в скором завершении конфликта на Украине и призвал к диалогу между сторонами.

    9 мая 2026, 02:02 • Новости дня
    Синоптик предупредила о северном антициклоне над Москвой в майские праздники

    Tекст: Катерина Туманова

    В праздничные выходные дни в столице ожидается облачная погода с прояснениями и небольшим понижением температуры ниже нормы, отметила метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

    Погода в Москве и области на 9 мая будет находиться на периферии антициклона, а из-за северного антициклона в выходные в регионе установятся северо-восточные ветры.

    «Погода облачная с прояснением. Мы считаем, что существенных осадков у нас не ожидается. Минимальная температура в Москве +8...+10 градусов. По области температура может понижаться в утренние часы до +3...+5 градусов, то есть холодное будет утро», – сообщила она радио Sputnik.

    Днем температура тоже будет небольшой, в пределах от +12..+14 градусов в Москве и по области +10...+15 градусов. Сохранится северо-восточный ветер, фон температуры будет на пару градусов ниже климатической нормы, отметила  Позднякова.

    Воскресенье будет облачным и прохладным, значительных осадков не ожидается. Ночью, по словам синоптика, температура по региону может опуститься до +3...+5 градусов. Днем воздух прогреется до +13...+15 градусов.

    В понедельник, 11 мая, ожидается смена ветра на восточный. Это признак приближения следующего атлантического циклона. Местами пройдут кратковременные дожди, а температура вернется к норме, но только после майских праздников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, температурные рекорды полувековой давности побиты в пяти регионах России. Ученые сообщили о спокойной геомагнитной обстановке на Земле в День Победы.

    8 мая 2026, 15:42 • Новости дня
    Власти Москвы объявили о завершении отопительного сезона

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице завершился отопительный сезон, а уже в мае начнутся гидравлические испытания более 19 тыс. км тепловых сетей с временным отключением горячей воды, сообщили в комплексе городского хозяйства.

    Систему теплоснабжения Москвы официально перевели на летний режим работы, сообщает в Мах канал комплекса городского хозяйства. Заммэра Москвы Петр Бирюков заявил: «Завершили отопительный сезон, он прошел штатно, все системы и оборудование функционировали в соответствии с нормативами, что позволило обеспечить качественное и бесперебойное теплоснабжение потребителей. По указанию мэра Москвы Сергея Собянина уже приступили к подготовке к новому отопительному сезону».

    В мае стартуют гидравлические испытания тепловых сетей, в ходе которых временно отключается горячее водоснабжение. Эти мероприятия нужны для выявления потенциально ненадежных участков и их оперативного восстановления, уточнили в комплексе городского хозяйства.

    В ходе испытаний сотрудники ПАО «МОЭК» проверят более 19 тыс. км тепловых сетей и подготовят к следующему отопительному сезону свыше 74 тыс. зданий, включая более 34 тыс. жилых домов.

    В летний период специалисты будут заниматься перекладкой трубопроводов с применением современных технологий, профилактическими и капитальными ремонтами тепловых станций, центральных тепловых пунктов, а также обслуживанием внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

    Ранее сообщалось, что отключение отопления в Москве начнется в среду, 6 мая. До этого коммунальные службы Москвы снизили температуру в батареях до минимально допустимых значений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России вступил в силу новый ГОСТ на системы отопления многоквартирных домов.


    9 мая 2026, 13:41 • Новости дня
    Путин начал переговоры с Фицо в Кремле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве проходит встреча президента Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, в ходе которой обсуждаются развитие двусторонних отношений и будущее совместных экономических проектов.

    Президент России Владимир Путин начал переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Зале ордена Святой Екатерины Большого Кремлевского дворца, сообщает ТАСС. Встреча проходит в рамках визита Фицо на торжества по случаю Дня Победы 9 мая.

    В составе российской делегации присутствуют руководитель Росатома Алексей Лихачев, вице-премьер Александр Новак, помощник президента Юрий Ушаков, а также министры Валерий Фальков и Сергей Лавров. Переговоры охватывают широкий спектр вопросов, связанных с двусторонними отношениями.

    Особое внимание стороны уделяют перспективам восстановления работы Российско-Словацкой межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая не заседала с 2021 года. Лидеры также обменяются мнениями по ключевым вопросам международной повестки.

    Ранее в субботу Фицо принял участие в праздничных мероприятиях в Кремле, появившись с георгиевской ленточкой на лацкане пиджака.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне словацкий портал Marker писал о якобы намерении Фицо передать послание Владимира Зеленского в Москву. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о передаче Фицо каких-либо посланий от Зеленского Путину.

    8 мая 2026, 16:05 • Новости дня
    Силы ПВО сбили четыре летевших на Москву БПЛА

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации четырех беспилотников, летевших в направлении столицы.

    «Уничтожены четыре беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил градоначальник в Max.

    В ночь на пятницу над Россией нейтрализовали 264 украинских беспилотника.

    9 мая 2026, 08:38 • Новости дня
    Собянин поздравил москвичей и ветеранов с Днем Победы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мэр столицы Сергей Собянин обратился к жителям города и ветеранам Великой Отечественной войны с торжественными поздравлениями по случаю Дня Победы.

    Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов и жителей столицы с праздником в Max.

    Он назвал 9 Мая днем единства и мужества народа, прошедшего тяжелые испытания Великой Отечественной войны.

    «Дорогие ветераны, дорогие москвичи, сердечно поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне! День Победы – важный и дорогой день для каждого из нас. День единства и мужества народа, прошедшего тяжелые испытания Великой Отечественной войны», – написал градоначальник.

    Собянин добавил, что в этот день сердца людей наполнены гордостью за подвиг предков. Он также подчеркнул, что память о героях будет жить вечно, и завершил свое обращение словами славы победителям, городу-герою Москве и Родине.

    Напомним, в преддверии 9 Мая легендарный выставочный состав «Поезд Победы» начал работу в столице, приняв в первые часы свыше 200 военнослужащих вместе с их семьями.

    8 мая 2026, 23:38 • Новости дня
    Средства ПВО ликвидировали два дрона на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО ликвидировали на подлете к Москве два беспилотника, о чем поздним вечером пятницы сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожено два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число летевших на Москву беспилотников за два дня превысило сотню. При этом в ночь на пятницу над Россией нейтрализовали 264 украинских дрона.

    В беседе с газетой ВЗГЛЯД дипломат Мирошник отметил, что несоблюдение перемирия в честь 9 Мая подтвердило нацистскую сущность киевского режима.


