  • Новость часаВнебиржевой курс доллара упал ниже 74 рублей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Японцы едут в Россию с оглядкой на США и Китай
    В Тбилиси нашли объяснение интереса Киева к восстановлению отношений с Грузией
    Кипрский суд одобрил экстрадицию россиянина Актулаева в США
    Минобороны: ВСУ нарушили перемирие более 23 тыс. раз
    Каллас исключила назначение Шредера переговорщиком Евросоюза с Россией
    Стубб заявил о необходимости прямых переговоров Европы с Россией
    Возвращение соотечественников в Россию выросло в четыре раза в 2025 году
    Власти объявили эвакуацию в двух поселках в Якутии из-за подъема воды в Лене
    11 мая 2026, 13:19 • Новости дня

    Политолог: Ереван умышленно лишает диаспору за рубежом права голоса

    Политолог Корнилов: Москва может не признать выборы в Армении

    Политолог: Ереван умышленно лишает диаспору за рубежом права голоса
    @ Celestino Arce Lavin/ZUMA Wire/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Ереван многое делает для того, чтобы обеспечить победу партии премьера Никола Пашиняна на предстоящих выборах. Любопытно, что в случае с Молдавией ставка делалась на диаспору, проживающую в Европе. Но с Арменией дела обстоят иначе, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее ЦИК Армении подтвердил, что не будет открывать избирательные участки за пределами страны.

    «Власти сознательно отсекли диаспору, проживающую за пределами страны. Это при том, что большая часть выходцев из Армении проживает именно в России. Так что фактически мы можем говорить о нарушении прав значительной части граждан республики», – говорит политолог Владимир Корнилов.

    Спикер также обратил внимание на то, «как меняются правила, на которых основан западный мир». «Когда речь шла, скажем, о выборах в Молдавии и в ЕС понимали, что решающий проевропейский выбор может сделать диаспора, проживающая в Европе, все настаивали на обязательной необходимости открыть участки за рубежом», – приводит пример аналитик.

    Но когда речь заходит об армянской диаспоре, проживающей в России, Запад говорит, что отсутствие возможности волеизъявления – это норма и только так можно «избежать злоупотреблений». «На этом фоне я допускаю, что если выборы будут выглядеть очевидно сфальсифицированными, Москва хорошенько задумается, стоит ли вообще их признавать», – предположил собеседник.

    В целом ситуация в Армении сейчас достаточно напряженная, говорит он. Аресты, препоны для оппозиции – все это делается для того, чтобы обеспечить победу партии Никола Пашиняна. «При этом для России не важно, кто именно будет премьером республики. Вопрос лишь в том, чтобы выборы не превращались в фарс. И с этим, на мой взгляд, сейчас есть определенные проблемы», – посетовал Корнилов.

    «Ввиду этого наша страна могла бы как можно активнее выражать свою обеспокоенность происходящим, обращать на это внимание мировой общественности и попытаться добиться того, чтобы все граждане Армении могли реализовать свое право на предстоящих выборах», – заключил политолог.

    Участие в предстоящих парламентских выборах потребует обязательного физического присутствия избирателей на территории Армении, страна не будет открывать избирательные участки за рубежом, сообщила пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Армении Седа Гукасян.

    По ее словам, это связано с изменениями, внесенными в Избирательный кодекс Армении в 2012 году. При этом для дипломатов и военнослужащих, находящихся в длительных командировках, а также членов их семей сделано исключение.

    Представитель ведомства уточнила, что эти категории избирателей смогут проголосовать электронным способом с 29 по 31 мая. Списки участников дистанционного голосования сформируют к началу июня. Напомним, парламентские выборы в стране назначены на 7 июня. Заявки на участие подали 19 политических сил, включая 17 партий и два блока.

    10 мая 2026, 16:17 • Новости дня
    Рар объяснил нежелание Германии сделать Шредера переговорщиком с Россией
    Рар объяснил нежелание Германии сделать Шредера переговорщиком с Россией
    @ IMAGO/Jens Schulze/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Герхард Шредер в роли переговорщика мог бы восстановить статус Германии, как моста между Россией и Европой. Но для канцлера Фридриха Мерца поддержка Украины превыше всего, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее в Берлине выступили против назначения экс-канцлера Шредера европейским посредником в контактах с Москвой по Украине.

    «Если бы немецкие правящие элиты хотели мирного решения украинского конфликта, они бы сделали Герхарда Шредера переговорщиком. Он бы смог восстановить статус ФРГ, как моста между Россией и Западом», – считает германский политолог Александр Рар.

    Однако нынешние власти не хотят этого. «Сегодня Германия выбирает для себя исключительно проукраинскую позицию. Поддержка Киева превыше всего для Фридриха Мерца», – объясняет он.

    И так как решение о назначении кандидатуры переговорщика может принять только канцлер, а он не желает дипломатических переговоров с Москвой, все пока останется на своих местах

    «На этом фоне в ЕС может начаться настоящая драка. Одни будут предлагать кандидатуры ястребов, а другие – более сговорчивых политиков», – полагает эксперт. Впрочем, делает он оговорку, если в Киеве согласятся на кандидатуру Шредера, ситуация может измениться.

    В воскресенье стало известно, что в правительстве Германии не поддержали идею участия бывшего канцлера страны Герхарда Шредера в диалоге с Москвой, передает РИА «Новости». Немецкое агентство DPA со ссылкой на правительственные источники сообщает: «Федеральное правительство отклонило предложение президента России Владимира Путина о том, чтобы бывший канцлер Герхард Шредер выступил посредником на Украине». При этом официальных заявлений от властей ФРГ пока не поступало.

    Напомним, президент России Владимир Путин накануне назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога с Европой. Президент отметил, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют. При этом российский лидер обозначил отсутствие оскорблений в адрес Москвы главным требованием к европейскому переговорщику.

    Комментарии (8)
    10 мая 2026, 19:49 • Новости дня
    Финский политик осадил Мерца после критики визита Фицо в Москву

    Финский политик Мема осадил Мерца после критики визита Фицо в Москву

    Tекст: Мария Иванова

    Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема вступился за словацкого премьера Роберта Фицо, решившего посетить парад Победы в Москве вместо празднования Дня Европы.

    Канцлер Германии пригрозил Роберту Фицо серьезным разговором из-за решения посетить Москву в День Победы, и подобная риторика вызвала резкое осуждение, передает РИА «Новости».

    «Мерц не в лучшем положении, чтобы критиковать Фицо за его визит в Москву. Есть те, кто лучше с точки зрения интересов защищает Европу, и Мерц – не один из них», – написал Мема в соцсети.

    Политик подчеркнул, что быть настоящим европейцем сегодня означает стремиться к дипломатическому диалогу с Москвой по украинскому вопросу. Разжигателей конфликта он назвал подлинными антиевропейцами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал премьер-министру Словакии Роберту Фицо серьезный разговор из-за визита в Москву.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко отреагировала на данное заявление немецкого политика.

    Между тем руководство Евросоюза начало поиск способов воздействия на словацкого премьера путем заморозки финансирования местных фермеров.

    Комментарии (2)
    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    Комментарии (0)
    11 мая 2026, 10:18 • Новости дня
    Каллас заявила о росте влияния России в Европе

    Каллас увидела усиление влияния России через спорт и Венецианскую биеннале

    Каллас заявила о росте влияния России в Европе
    @ DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На встрече глав МИД стран Евросоюза верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас заявила о росте влияния России в Европе через спорт и культуру.

    Каллас заявила, что влияние России в европейских странах вновь растет. По ее словам, это заметно в спорте и на крупных культурных площадках, включая Венецианскую биеннале, передает ТАСС.

    «Влияние России вновь растет в Европе. Это видно в сфере спорта, где российские спортсмены вновь участвуют в соревнованиях, будто ничего не случилось, а также на примере присутствия России на Венецианской биеннале», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские власти обвинили итальянскую сторону в несоблюдении санкций и неуважении ценностей ЕС из-за возвращения России на Венецианскую биеннале. Еврокомиссия потребовала от правительства Италии дополнительных разъяснений относительно соблюдения санкций в связи с работой российского павильона. Ранее Еврокомиссия подтвердила отмену гранта в 2 млн евро для Венецианской биеннале из-за решения открыть российский павильон.

    Комментарии (2)
    10 мая 2026, 14:31 • Новости дня
    Политолог объяснил давление ЕС на Фицо из-за визита в Москву

    Политолог Ткаченко: ЕС бесит, когда кто-то совершает нерусофобские действия

    Политолог объяснил давление ЕС на Фицо из-за визита в Москву
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Фицо всем своим поведением показывает, что ЕС не имеет права заставлять всех политиков действовать одинаково. Однако сам факт нерусофобских действий бесит Евросоюз, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в Европе обрушились с критикой на словацкого премьера Роберта Фицо из-за визита в Москву на 9 Мая.

    «Существует рациональная и иррациональная причины давления Брюсселя на словацкого премьера Роберта Фицо. Иррациональная – это русофобия, неприятие вообще любого типа отношений с Москвой, где Россия рассматривается в качестве дружественного и равного партнера. Когда кто-то совершает нерусофобские действия, европейцев это бесит», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Рациональная причина заключается в том, что Евросоюзу приходится говорить единым голосом в диалоге с Россией. К слову, это давняя мечта Брюсселя – централизовать власть. И начало СВО в 2022 году стало в некотором роде праздником для ЕС – довольно долго они могли делать вид, что действуют в едином порыве», – продолжил спикер.

    На этом фоне у «ЕК прорезался аппетит». «Они понадеялись, что реально смогут изменить баланс сил в Европе в пользу Европейского Совета. В то же время Фицо, а до этого еще и Виктор Орбан, всем своим поведением показывают – вы не можете заставить нас вести себя одинаковым образом, особенно в части внешней политики, и у вас нет права наказывать нас за что-то», – рассуждает аналитик.

    В заключении политолог обратил внимание на падение общей «культуры госуправления в ЕС и степень деградации политической культуры». «Соцсети изменили менталитет европейских политиков. Они гонятся за лайками, поэтому и прибегают к довольно непрофессиональным заявлениям. Это попытка вызвать понятные людям бытовые реакции – когда кто-то делает что-то неприемлемое, все свистят, а когда кто-то молодец, ему аплодируют», – резюмировал Ткаченко.

    Ранее визит словацкого премьер-министра Роберта Фицо в Москву на 9 Мая вызвал довольно бурную реакцию в Европе. Так, канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что политика ждет серьезный разговор. «Мы поговорим с ним об этом сегодняшнем дне в Москве. Сегодня здесь, в Стокгольме, мы отмечаем День Европы, а это совсем другое дело», – заявил он.

    Позднее стало известно, что руководство Евросоюза пытается найти способы воздействия на премьер-министра Словакии Роберта Фицо после его визита в российскую столицу, передает портал Euractiv. Брюссель уже предупредил Братиславу о проблемах в национальном агентстве сельскохозяйственных платежей, что создает риски для финансирования словацких фермеров.

    Журналисты также напомнили об инициативе депутатов Европарламента, предложенной в апреле. Парламентарии призвали создать механизм заморозки выделения средств странам ЕС в случае нарушений принципов верховенства права, влияющих на бюджет блока.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала выпад немцев: «Никакого Дня Европы без победы советского народа не было бы. Был бы один сплошной концлагерь с газовыми камерами». Она также добавила: «Хотя сколько их ни спасай, они из любой позиции самоорганизуются в концлагерь».

    Напомним, Роберт Фицо вместе с другими иностранными лидерами посетил торжественные мероприятия по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В рамках визита состоялись его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Российский лидер на встрече с Фицо указал на конфронтационную линию Евросоюза. Переговоры лидеров двух государств в Кремле продлились около двух часов.

    Комментарии (0)
    11 мая 2026, 10:24 • Новости дня
    Стубб заявил о необходимости прямых переговоров Европы с Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европе пора начать самостоятельный диалог с Москвой, однако вопрос о контактном лице пока остается открытым, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

    Стубб считает, что европейским странам пришло время начать самостоятельные переговоры с Россией, передает ТАСС. В интервью итальянской газете Corriere della Sera он отметил, что европейские лидеры уже обсуждают, кто станет контактным лицом в этом процессе.

    «Да, пора начинать переговоры с Россией. Не знаю, когда это произойдет. Мы обсуждали этот вопрос с европейскими лидерами, которые установят контакт, но пока не знаем», – сказал он. По словам Стубба, если американская политика перестанет отвечать интересам Европы, европейцам придется вступить в прямое взаимодействие с Москвой.

    Финский лидер подчеркнул важность координации действий между европейскими странами, особенно между Германией, Францией, Италией, Британией, Польшей и приграничными государствами. Он добавил, что пока неизвестно, будет ли это специальный посланник или группа лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога. Внешнеполитический эксперт немецкой партии BSW Севим Дагделен поддержала данную инициативу Москвы. До этого Александр Стубб допустил начало самостоятельных переговоров Европы с российским лидером.

    Комментарии (6)
    11 мая 2026, 11:23 • Новости дня
    Каллас исключила назначение Шредера переговорщиком Евросоюза с Россией
    Каллас исключила назначение Шредера переговорщиком Евросоюза с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший канцлер Германии не сможет представлять интересы европейских стран в диалоге с Москвой из-за своих тесных связей с российским бизнесом, заявила верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Кая Каллас

    Верховный представитель по иностранным делам ЕС подтвердила отказ от участия Герхарда Шредера в мирном процессе, передает ТАСС. По словам Каи Каллас, европейские министры иностранных дел обсудят возможный диалог с Москвой на неформальной встрече в конце мая.

    «Шредер является известным лоббистом российских компаний, если он станет представителем ЕС, он будет сидеть по обе стороны стола», – сказала глава дипломатической службы. Она добавила, что перед началом контактов европейским странам необходимо согласовать общую позицию.

    Каллас также подчеркнула необходимость встречных уступок со стороны Москвы. Ранее стало известно, что на встрече глав внешнеполитических ведомств на Кипре 26 и 27 мая планируется обсудить список требований к России. Главным условием для старта переговоров европейская дипломатия считает немедленное и долгосрочное перемирие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала майские консультации министров иностранных дел Евросоюза по поводу возможных тем для переговоров с Москвой. Накануне правительство Германии отвергло идею участия бывшего канцлера Герхарда Шредера в диалоге с Россией. Ранее руководитель дипслужбы ЕС пообещала подготовить перечень требований к российской стороне для урегулирования украинского конфликта.

    Комментарии (8)
    10 мая 2026, 16:19 • Новости дня
    Евродепутат от Румынии Шошоакэ в день Европы демонстративно разорвала флаг ЕС
    Евродепутат от Румынии Шошоакэ в день Европы демонстративно разорвала флаг ЕС
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евродепутат и лидер партии «SOS Румыния» Диана Шошоакэ организовала демонстрацию, в ходе которой разорвала флаг Европейского союза.

    Акция прошла в день Европы, ее цель – привлечь внимание к вопросу национальной идентичности и независимости Румынии, передает РИА «Новости».

    Шошоакэ вместе с соратниками жестко высказалась о праздновании дня Европы. По ее словам, страна должна отмечать не этот европейский праздник, а день независимости Румынии. Политик отметила, что в рамках этой акции «хотела получить свою часть Европы, забрать свою Румынию».

    «Мы должны отмечать не день Европы, а день независимости Румынии. Люди должны знать, что им нужно праздновать: не свинство дня Европы, давайте праздновать свои вещи», – заявила Шошоакэ в соцсетях.

    Она также подчеркнула, что вместо этого румыны чтят Европу, которая «ногами попирает» Румынию.

    Ранее сообщалось, что молдавские власти, стремящиеся в Евросоюз, усилили давление на русский язык и не разрешили праздновать День Победы в Кишиневе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Диана Шошоакэ намеренно испортила избирательный бюллетень на выборах президента Румынии в знак протеста. Политик также обратилась с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину для нормализации отношений. В соседней Польше кандидат в президенты Гжегож Браун публично растоптал флаг Европейского союза.

    Комментарии (0)
    11 мая 2026, 09:27 • Новости дня
    Каллас: В ЕС обсудят темы для возможных переговоров с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министры иностранных дел Евросоюза в конце мая проведут консультации по поводу возможных тем для переговоров с российской стороной, заявила руководитель европейской дипломатии Кая Каллас.

    «Нам сначала (перед переговорами) нужно обсудить между собой, что мы с ними будем обсуждать. Именно поэтому у нас будет встреча (в конце мая), на которой мы обсудим предложения», – цитирует Каллас РИА «Новости».

    Отмечается, что встреча глав МИД ЕС пройдет 27-28 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Европейского союза обсуждает возможность проведения дипломатических консультаций с Москвой. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил о готовности Брюсселя к диалогу при благоприятных обстоятельствах.

    В феврале Каллас обещала подготовить перечень требований к России для урегулирования конфликта.

    Комментарии (4)
    10 мая 2026, 14:50 • Новости дня
    Песков: Россия одержит победу в СВО

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия одержит победу по итогам специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    В беседе с Павлом Зарубиным он подчеркнул: «Это наша война. И мы ее выиграем», передают «Вести».

    Ранее президент России Владимир Путин во время выступления на Красной площади в ходе парада Победы заявил о способности российского народа преодолеть любые испытания: «Твердо уверен, что наше дело – правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами» – сказал он.

    Позднее в субботу Путин заявил, что украинский конфликт близится к завершению. «Я думаю, что дело идет к завершению [украинского конфликта]», – отметил российский лидер.

    Накануне президент России заявил, что не инициирует встречу с Владимиром Зеленским, но и не отказывается от нее, однако переговоры с украинским лидером должна стать окончательной точкой.

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 15:58 • Новости дня
    В Германии оценили предложение Путина о посредничестве Шредера

    Немецкий политик назвала большим жестом идею Путина о посредничестве Шрёдера

    Tекст: Мария Иванова

    Инициатива Москвы привлечь бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера к переговорам с Евросоюзом дает шанс вывести двусторонние отношения из глубокого кризиса, заявила внешнеполитический эксперт партии BSW Севим Дагделен.

    Предложение президента России Владимира Путина сделать экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера посредником на возможных переговорах Москвы и Евросоюза заслуживает поддержки. Такое мнение выразила внешнеполитический эксперт немецкой партии BSW Севим Дагделен, передает ТАСС.

    «Я считаю предложение достойным того, чтобы приветствовать, поскольку это привносит движение в германо-российские отношения», – заявила политик.

    Она напомнила, что бывший глава правительства Германии ранее уже выражал готовность выступить посредником в украинском конфликте.

    По словам эксперта, в условиях нынешнего безмолвия со стороны Берлина возобновление диалога имеет критическое значение. Она подчеркнула, что инициатива российского лидера является большим жестом, указывающим на возможность продвижения к мирным переговорам при участии Шрёдера.

    Прекращение боевых действий стало бы отличной новостью для всей Европы, добавила представитель партии BSW.

    Дагделен также отметила, что двусторонние отношения Германии и России сейчас находятся на самом низком уровне: «На мой взгляд, отношения Германии и России в низшей точке. Это плохо для Германии, плохо для Европы», – сказала она.

    Подобная ситуация, по мнению политика, крайне опасна. При этом она обратила внимание, что в отличие от Берлина, Соединенные Штаты в последнее время все чаще делают ставку на диалог с Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    В правительстве Германии отклонили эту инициативу российского лидера.

    Депутат Севим Дагделен накануне посетила торжественный прием в посольстве России по случаю Дня Победы.

    Комментарии (0)
    11 мая 2026, 08:15 • Новости дня
    Аналитик Меркурис констатировал провал антироссийской политики Запада

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Слова президента Владимира Путина об украинском урегулировании и отношениях с Евросоюзом продемонстрировали крах попыток западных стран ослабить Москву, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.

    Высказывания российского лидера ясно указывают на провал этой стратегии, сказал Меркурис в эфире своего YouTube-канала, передает РИА «Новости».

    «Политика по нанесению поражения России провалилась и не дала результатов, которые от нее ожидали», – подчеркнул аналитик.

    Он добавил, что глава государства четко изложил бескомпромиссную позицию по разрешению украинского кризиса и возможностям нормализации диалога с западными странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой. Правительство Германии отклонило это предложение российского лидера. Внешнеполитический эксперт немецкой партии BSW Севим Дагделен поддержала инициативу Москвы.

    Комментарии (0)
    11 мая 2026, 08:45 • Новости дня
    Глава минобороны Германии Писториус без объявлений приехал в Киев

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр обороны Германии Борис Писториус совершил неанонсированную поездку в украинскую столицу для обсуждения вопросов расширения взаимодействия в производстве вооружений, сообщают информационные агентства.

    Глава немецкого оборонного ведомства прибыл в Киев, чтобы обсудить углубление сотрудничества в сфере производства оружия, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

    Поездка не анонсировалась заранее из соображений безопасности.

    «Германия и Украина – стратегические партнеры, и сотрудничество выгодно обеим сторонам. Это открывает возможности для реализации множества новых проектов», – заявил Писториус.

    По словам министра, основной упор будет сделан на совместную разработку передовых беспилотных систем различных радиусов действия. Особое внимание планируется уделить созданию возможностей для нанесения глубоких ударов. Немецкое правительство намерено способствовать созданию совместных с Украиной оборонных предприятий.

    Для поддержки разработчиков инновационных решений будет использоваться платформа Brave One. С февраля 2022 года Берлин направил Киеву около 39 млрд евро гуманитарной и 55 млрд евро военной помощи.

    В мае прошлого года Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия.

    Комментарии (0)
    11 мая 2026, 10:51 • Новости дня
    Европейские газовые хранилища заполнились более чем на треть

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Показатель заполненности газовых резервуаров в странах Европейского союза преодолел отметку в 35%, составив порядка 35 млрд кубометров топлива.

    К десятому мая текущего года резервуары европейских государств оказались заполнены на 35,05%, передает ТАСС.

    Эти показатели рассчитаны на основе статистики ассоциации Gas Infrastructure Europe.

    Общий объем энергоносителя в подземных хранилищах европейских столиц оценивается примерно в 35 млрд кубических метров.

    При этом чистая разница между закачкой и отбором топлива с начала летнего сезона в апреле 2026 года уже превысила семь млрд кубических метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая страны Евросоюза пополнили свои подземные резервуары более чем на 6 млрд кубометров газа. В середине марта уровень запасов в европейских хранилищах опускался ниже 29%.

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 20:29 • Новости дня
    Frontex предупредило о грядущем наплыве контрабандного оружия с Украины

    Пограничное агентство ЕС спрогнозировало рост контрабанды оружия с Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Окончание украинского конфликта грозит Европе масштабным наплывом контрабандного оружия, которое может оказаться в арсенале террористов и криминальных группировок, заявил один из исполнительных директоров пограничного агентства Евросоюза Frontex Ларс Гердес.

    Риск незаконного оборота арсеналов многократно возрастет после завершения конфликта, передает РИА «Новости».

    Исполнительный директор пограничного агентства Евросоюза Frontex Ларс Гердес подчеркнул, что ситуация создаст прямую угрозу безопасности региона.

    «Я считаю, что риск особенно высок после режима прекращения огня или мира. Тогда в стране будет огромное количество оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов, а также много людей, которым нужны деньги. Это может стать проблемой безопасности для Европы», – заявил он каналу Welt.

    Современные боевые системы рискуют оказаться в руках террористов и организованных преступных группировок. Европейские силовики уже начали подготовку к грядущему кризису.

    Главный комендант полиции Польши Марек Боронь ранее сообщал о неизбежном росте преступности. Варшава ожидает увеличения объемов контрабанды и наплыва бывших украинских военных с нарушениями психики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польские власти готовятся к масштабному нелегальному ввозу оружия с украинской территории после завершения боевых действий.

    Криминальные структуры в странах Восточной Европы массово закупают военную технику из Сумской области.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Украину одним из крупнейших мировых центров нелегальной торговли вооружениями.

    Комментарии (0)
    11 мая 2026, 12:29 • Новости дня
    Красный Крест посетил тысячи военнопленных в России и на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представители Международного комитета Красного Креста с февраля 2022 года посетили восемь тысяч военнопленных. Встречи проходили как на территории России, так и на Украине.

    «Нам удалось посетить восемь тысяч военнопленных с начала конфликта по обе стороны, но преимущественно на Украине. То есть большая часть тех, кого мы посетили – российские военнопленные», – заявила глава делегации МККК в Москве Рания Машлаб, передает РИА «Новости»

    Она добавила, что общение с пленными проходит на регулярной основе. Более точные данные о количестве посещенных людей Машлаб раскрывать отказалась, сославшись на строгую конфиденциальность этой информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинская сторона направила России перечень военнослужащих для масштабного обмена. Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о случаях истязаний и гибели российских пленных. До этого Международный комитет Красного Креста решил адресно посещать россиян на украинской территории.

    Комментарии (0)
    Главное
    В МИД сообщили о попытках недружественных стран сорвать сентябрьские выборы
    Минобрнауки сообщило о введении «дня тишины» при приеме в вузы
    ВСУ перебросили в Харьковскую область элитные подразделения с наемниками
    Кандидат от АдГ Штадткевиц стал бургомистром в Германии
    Украинские пограничники понесли массовые потери от собственных мин
    В рассекреченных документах ФБР нашли описания пришельцев ростом 120 см
    Спасатели эвакуировали двух туристов с Эльбруса