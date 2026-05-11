В МИД сообщили о попытках недружественных стран сорвать сентябрьские выборы

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает ТАСС, директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко заявил, что в странах с недружественными режимами принимаются меры для срыва голосования россиян на выборах в Госдуму в сентябре.

По его словам, местные власти в этих государствах под надуманными предлогами препятствуют открытию избирательных участков на территории российских дипломатических представительств. Овечко отметил, что также используются административные ограничения против сотрудников посольств и консульств.

Он подчеркнул, что через подконтрольные СМИ враждебные власти распространяют дезинформацию, чтобы запугать российских граждан и сорвать электоральный процесс. «Рассматриваем участие в голосовании как первостепенный акт гражданского волеизъявления и подтверждения неразрывной связи соотечественников с Родиной», – заявил Овечко.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что противники России будут пытаться использовать любые шансы для дестабилизации страны в ходе осенних выборов.