    11 мая 2026, 10:54 • Новости дня

    Иран потребовал от США безопасности в Ормузском проливе и разморозки активов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Тегеран настаивает на разблокировке своих финансовых средств за рубежом и защите судоходства в ответ на американские предложения по урегулированию.

    Ответ исламской республики на инициативы Вашингтона включал требования о снятии блокировки с иранских средств и обеспечении безопасности движения в Ормузском проливе, передает ТАСС. Об этом сообщил официальный представитель МИД страны Эсмаил Багаи.

    «Требование Ирана прекратить морское пиратство против иранских судов, требование Ирана освободить активы, принадлежащие иранскому народу, которые уже много лет незаконно удерживаются в иностранных банках из-за давления США, – является ли это чрезмерным требованием? Наше предложение обеспечить безопасное движение в Ормузском проливе – является ли это чрезмерным требованием?» – заявил дипломат в ходе пресс-конференции.

    Представитель ведомства также выразил сожаление в связи с тем, что Вашингтон руководствуется навязанными Израилем взглядами на конфликт. По словам Багаи, американская сторона продолжает настаивать на необоснованных условиях. Таким образом он прокомментировал слова президента США о неприемлемости позиции Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Тегеран направил американской стороне список предложений для начала переговоров. Ранее Иран и США достигли договоренности о постепенном снятии ограничений в Ормузском проливе. При этом президент Соединенных Штатов отказался принимать мирные инициативы исламской республики.

    10 мая 2026, 15:41 • Новости дня
    Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю
    @ Iranian Government/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю

    Информацию о встрече главнокомандующего с военным руководством передала гостелерадиокомпания исламской республики, сообщает РИА «Новости».

    Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана Али Абдоллахи представил верховному лидеру Хаменеи доклад о состоянии армии. «На этой встрече верховный главнокомандующий вооруженными силами аятолла Моджтаба Хосейни Хаменеи… объявил о новых мерах и подготовил почву для продолжения действий и волевого противостояния врагам», – говорится в официальном сообщении.

    В своем докладе Абдоллахи отметил отличную оборонительную и наступательную готовность иранских сил. Он подчеркнул наличие стратегических планов и необходимого вооружения для противостояния США и Израилю, добавив, что в случае агрессии армия ответит быстро и мощно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, реальная власть в Иране перешла к сторонникам жесткой линии из Корпуса стражей исламской революции.

    При атаке на свою резиденцию верховный лидер Моджтаба Хаменеи получил серьезные ожоги лица.

    Власти исламской республики заранее подготовили список потенциальных целей для новых ударов по американским и израильским объектам.

    10 мая 2026, 16:00 • Новости дня
    Иран передал Пакистану ответ на предложения США
    @ Valerie Plesch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран направил через пакистанских посредников ответную реакцию на инициативу Вашингтона по урегулированию текущего конфликта.

    Исламская Республика передала пакистанской стороне свой ответ на американские предложения по завершению противостояния, передает РИА «Новости». Ранее, третьего мая, Вашингтон направил Исламабаду реакцию на иранскую инициативу, которая включала 14 пунктов.

    «Ответ Исламской Республики Иран на последний текст предложения США по завершению конфликта был сегодня передан пакистанскому посреднику», – говорится в официальном сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Исламская Республика передала Исламабаду текст нового предложения для обсуждения долгосрочного перемирия.

    Инициатива Тегерана подразумевает начало дискуссии об открытии Ормузского пролива.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил об отсутствии вопросов по ядерной сфере в данном мирном плане.

    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    11 мая 2026, 00:51 • Новости дня
    Трамп назвал ответ Ирана на предложение США неприемлемым
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ответ Тегерана на американскую инициативу по урегулированию конфликта является совершенно неприемлемым, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Я только что прочитал ответ так называемых «представителей» Ирана. Мне он не нравится, совершенно неприемлемо!» – приводит РИА «Новости» слова американского лидера.

    Трамп раскритиковал действия прежних президентов США Барака Обамы и Джо Байдена в отношении Ирана. Он также заявил, что иранцы 47 лет «смеялись» над США. «Больше они не будут смеяться!» – приводит слова Трампа ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран направил через пакистанских посредников ответную реакцию на инициативу Вашингтона по урегулированию текущего конфликта. Тегеран потребовал от Вашингтона отмены санкций и отказался демонтировать ядерные объекты по требованию США.

    10 мая 2026, 18:27 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о незавершенности войны против Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не считает войну против Ирана завершенной.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что противостояние с Ираном еще не окончено, передает ТАСС. В интервью телеканалу CBS News политик отметил, что военная кампания позволила многого достичь, но впереди еще много работы.

    «Я думаю, что она позволила многого достичь, но пока не завершена, потому что еще остаются ядерные материалы, обогащенный уран, который нужно вывезти из Ирана», – подчеркнул израильский премьер. Он добавил, что необходимо вывести из строя объекты по обогащению урана и нейтрализовать поддерживаемые Тегераном прокси-силы.

    Глава правительства также указал на угрозу со стороны иранских баллистических ракет, производство которых исламская республика намерена продолжать. Отвечая на вопрос о способах вывоза урана, политик предложил «зайти и забрать его», допустив возможность достижения соответствующих договоренностей. При этом обсуждать возможное применение вооруженных сил США и Израиля для этих целей он отказался.

    Война США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Президент США 7 апреля объявил о двухнедельном прекращении огня. Последующие переговоры в Исламабаде не привели к соглашению, а решение Вашингтона продлить перемирие 21 апреля встретило отказ со стороны Тегерана, заявившего о намерении действовать в собственных интересах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заявления о продолжении военных действий против Ирана премьер-министр Израиля делал несколько раз за прошлый месяц.

    В конце апреля в Тель-Авиве

    прошла массовая антиправительственная акция сторонников левого политического спектра. Собравшиеся держали плакаты с призывами к мирной политике, защите демократии и проведению досрочных выборов. Протестующие также выступили против строительства еврейских поселений на палестинских территориях и аннексии Западного берега реки Иордан.

    Бывшие премьеры Израиля Нафтали Беннет и Яир Лапид создали совместную партию Yachad, чтобы бросить вызов правительству Нетаньяху на осенних выборах в Кнессет.

    11 мая 2026, 00:32 • Новости дня
    Иран отказался демонтировать ядерные объекты по требованию США
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран в ответ на предложение США по мирному урегулированию отказался выполнять требование Вашингтона о демонтаже своих ядерных объектов, пишет Wall Street Journal.

    При этом, по данным издания, Иран готов пойти на определенные компромиссы. Так, иранская сторона согласна приостановить процесс обогащения урана. Однако Тегеран не устраивает срок в 20 лет, на котором настаивают Соединенные Штаты, передает ТАСС.

    В качестве альтернативы власти Ирана предлагают переработать часть имеющихся запасов урана для снижения уровня его обогащения. Оставшееся топливо планируется передать третьей стороне под строгие гарантии возврата в случае провала переговоров или выхода США из соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран направил американской стороне список предложений для начала переговоров, включающий снятие экономических ограничений и признание суверенитета над Ормузским проливом.

    10 мая 2026, 22:11 • Новости дня
    США перехватили более 60 судов в ходе блокады Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Военными США в ходе морской блокады Ирана перехвачено более 60 торговых судов, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

    CENTCOM сообщил в соцсети X, что для выполнения этой задачи задействовано свыше 20 военных кораблей. Американские военные принудительно изменили маршруты 61 коммерческого судна. Кроме того, четыре единицы торгового морского транспорта были выведена из строя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США подтвердило продолжение морской блокады Ирана. Американское военное руководство анонсировало отправку 15 тыс. солдат в Ормузский пролив.

    10 мая 2026, 22:47 • Новости дня
    Wall Street Journal заявила о «пропаже» верховного лидера Ирана Хаменеи

    Tекст: Антон Антонов

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи «пропал без вести» именно тогда, когда он требуется переговорщикам, пишет Wall Street Journal.

    «Верховный лидер Ирана пропал без вести именно тогда, когда переговорщикам он нужен больше всего», – пишет Wall Street Journal.

    Издание заявило, что иранское руководство столкнулось с серьезной проблемой при попытках договориться о прекращении боевых действий, так как новый руководитель хранит молчание.

    По данным американских и иранских чиновников, он получил тяжелые ранения в результате февральского авиаудара. Эта атака унесла жизни его супруги, сына и отца – бывшего верховного лидера Али Хаменеи.

    С момента нападения граждане страны не видели своего нового руководителя вживую. Издание пишет, что общественности демонстрируют лишь текстовые послания, а также фотографии, вероятно, отредактированные искусственным интеллектом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что провел очную встречу с раненым руководителем страны Моджтабой Хаменеи. При атаке на свою резиденцию верховный лидер получил сильные ожоги лица. СМИ заявляли, что после гибели аятоллы Али Хаменеи реальная власть в государстве сконцентрировалась в руках Корпуса стражей исламской революции.

    10 мая 2026, 21:54 • Новости дня
    Иранские беспилотники атаковали американское судно в Персидском заливе

    Tекст: Ольга Иванова

    В акватории Персидского залива иранские ударные беспилотники атаковали коммерческое судно, принадлежащее транспортной компании из Соединенных Штатов.

    Коммерческое судно Neha, принадлежащее американской транспортной компании Safesea Group, подверглось атаке иранских беспилотников в Персидском заливе, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox News. Инцидент произошел недалеко от Дохи.

    «Один беспилотник попал в судно, в то время как второй промахнулся. На момент атаки судно было без груза и стояло на якоре недалеко от Дохи», – сообщил глава компании в комментарии телеканалу. На борту находились 23 члена экипажа, никто из моряков не пострадал.

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в конце февраля, когда США и Израиль нанесли серию ударов по иранской территории, что привело к гибели более трех тыс. человек. В начале апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, однако последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов. В ответ на это американская сторона начала блокаду портов Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные применили беспилотники против американского флота.

    Вооруженные силы исламской республики нанесли ракетный удар по кораблю США в Ормузском проливе.

    Американский истребитель атаковал иранский танкер в Оманском заливе.

    10 мая 2026, 11:32 • Новости дня
    Сухогруз США у Катара подвергся нападению и загорелся

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Небольшой пожар произошел на судне близ берегов Катара в результате попадания снаряда, говорится в сообщении Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

    Небольшой пожар возник на сухогрузе у берегов Катара после попадания снаряда, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO). Инцидент произошел в 23 морских милях (около 43 км) к северо-востоку от Дохи, столицы Катара.

    Капитан судна сообщил, что после попадания снаряда начался пожар, однако его удалось быстро потушить. «Жертв нет. Воздействия на окружающую среду не зафиксировано», – говорится в официальном сообщении UKMTO.

    Власти Британии квалифицировали произошедшее как нападение и начали расследование обстоятельств случившегося. Официальных данных о принадлежности судна пока нет.

    В то же время, иранское агентство Fars со ссылкой на собственный источник заявляет, что поврежденный сухогруз принадлежит США и идет под американским флагом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование США опровергло информацию об ударе иранских ракет по американскому военному кораблю.

    В начале апреля неизвестный снаряд поразил контейнеровоз около иранского острова Киш.

    До этого коммерческий танкер получил повреждения в Персидском заливе у берегов Катара.

    10 мая 2026, 16:24 • Новости дня
    Разведка Ирана ликвидировала вооруженную ячейку израильского «Моссада»

    Tекст: Мария Иванова

    В Иране обезвредили две работавшие на израильскую разведку террористические ячейки, изъяв у готовивших нападения боевиков арсенал оружия и терминал связи Starlink.

    Сотрудники министерства разведки исламской республики пресекли деятельность двух ячеек, работавших на израильские спецслужбы, передает РИА «Новости».

    Во время захвата произошла перестрелка, закончившаяся гибелью одного из злоумышленников.

    «Одна связанная с «Моссадом» оперативная группировка из четырех человек, прежде чем успела совершить убийства в Тегеране и террористические действия против чувствительных объектов, была обнаружена и задержана в провинции Западный Азербайджан. В ходе операции один террорист погиб в перестрелке с бойцами», – говорится в заявлении ведомства.

    Членов второй группы силовики обнаружили в провинциях Керман и Альборз. У задержанных изъяли три пистолета Colt с глушителями, снайперскую винтовку, ружье Winchester, бронежилеты, боеприпасы и терминал спутниковой связи Starlink.

    Еще одного вражеского агента поймали при попытке пересечь северную границу страны. Шпион планировал передать противнику секретные данные о военных центрах провинции Казвин.

    Напомним, 28 февраля США и Израиль нанесли удары по иранской территории, что привело к гибели более трех тыс. человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня. Переговоры в Исламабаде завершились безрезультатно, при этом Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские власти казнили двух мужчин по обвинению в передаче секретных данных израильской разведке

    В апреле в Исламской Республике повесили связанного с «Моссадом» участника массовых беспорядков.

    В марте иранская разведка задержала в провинции Керманшах готовившую диверсии на стратегических объектах группу из трех человек.

    10 мая 2026, 13:40 • Новости дня
    Сильный взрыв прогремел в городе Чабахар на юго-востоке Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сильный взрыв раздался в городе Чабахар на юго-востоке Ирана, сообщает агентство Mehr.

    Сильный взрыв прогремел в городе Чабахар на юго-востоке Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Mehr. В сообщении говорится: «Несколькими минутами ранее сильный взрыв был слышен в городе Чабахар».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высшее объединенное военное командование Ирана обвиняло США в нарушении режима прекращения огня ударами по судам и гражданским районам.

    Иранские СМИ ранее сообщали о звуках взрывов и сбитых «вражеских беспилотниках» над рядом городов на юге страны.

    Во время февральской операции США и Израиля авиаудары пришлись по крупнейшим иранским городам, включая портовый Чабахар.

    10 мая 2026, 16:25 • Новости дня
    Иран нанес ракетный удар по курдским объектам в Ираке

    Tекст: Ольга Иванова

    Объекты курдской партии в иракской провинции Эрбиль подверглись удару тремя ракетами Ирана, что привело к повреждению инфраструктуры, но обошлось без жертв.

    Атаке подверглись позиции Ассоциации трудящихся Курдистана на севере Ирака, передает РИА «Новости». Информацию об инциденте подтвердил представитель руководства партии Амджад Хусейн Бенахи.

    «Наши объекты в долине Алана, относящейся к провинции Эрбиль, сегодня днем подверглись ракетному обстрелу со стороны Ирана», – заявил политик курдскому агентству Rudaw.

    Удар был нанесен тремя ракетами. В результате инцидента человеческих жертв удалось избежать, однако имуществу причинен существенный материальный ущерб.

    На фоне хрупкого перемирия между США и Ираном участились атаки беспилотников на курдские объединения. В течение этого месяца ударам подвергались районы вблизи округа Койсанджак и лагерь Сурдаш в провинции Сулеймания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военнослужащие применили ударные беспилотники для поражения объектов курдских группировок в Ираке.

    Вооруженные силы Ирана ликвидировали трех представителей оппозиции в Иракском Курдистане.

    Ранее Тегеран провел ракетный обстрел позиций сепаратистских группировок на иракской территории.

    11 мая 2026, 06:25 • Новости дня
    Press TV: Иран счел требования США чрезмерными

    Tекст: Антон Антонов

    Руководство Ирана ответило отказом на мирное предложение Соединенных Штатов, поскольку посчитало требования США чрезмерными, сообщает Press TV.

    По мнению властей, принятие предложений США «означало бы подчинение чрезмерным требованиям» американской администрации, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранский телеканал Press TV.

    Встречный проект содержит жесткое финансовое условие для нормализации диалога. Иран настаивает на обязательной выплате Вашингтоном военных репараций, говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран направил через пакистанских посредников ответную реакцию на инициативу Вашингтона. Президент США Дональд Трамп назвал ответ иранской стороны совершенно неприемлемым. Программа мирного разрешения конфликта от исламской республики включает в себя выплату репараций.

    10 мая 2026, 12:03 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о первом проходе катарского СПГ-танкера через Ормуз

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Катар, вероятно, провел первое судно со сжиженным природным газом через Ормузский пролив с начала конфликта США и Израиля с Ираном, передает агентство Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию судов.

    Катар, вероятно, отправил первое судно со сжиженным природным газом через Ормузский пролив с начала конфликта между США и Израилем с Ираном, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg. По данным отслеживания судов, танкер Al Kharaitiyat, загруженный на заводе в Рас-Лаффане ранее в мае, успешно прошёл Ормузский пролив и сейчас находится в Оманском заливе.

    В сообщении уточняется, что судно направляется в Пакистан. Это первый случай экспорта СПГ из региона за последние недели, когда из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке судоходство через пролив практически прекратилось.

    Ормузский пролив остаётся ключевым маршрутом для поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа на мировой рынок. Перебои в судоходстве привели к росту цен на топливо в большинстве стран мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, около 40 судов с важными грузами для Индии более двух месяцев не могут покинуть Ормузский пролив из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

    Иран и США достигли договоренности о постепенном открытии пролива в обмен на смягчение американской блокады иранских портов.

    Ранее крупнотоннажный газовоз MT Sarv Shakti с десятками тысяч тонн сжиженного топлива беспрепятственно покинул опасную акваторию и направился в Индию.

    10 мая 2026, 23:48 • Новости дня
    Тегеран потребовал от Вашингтона отмены санкций

    Tекст: Антон Антонов

    Иран направил американской стороне список предложений для начала переговоров, включающий снятие экономических ограничений и признание суверенитета над Ормузским проливом, передает Tasnim со ссылкой на источник.

    Переданный Тегераном документ содержит требование разморозки зарубежных активов и прекращении морской блокады. Инициатива также предполагает снятие запрета на продажу нефти со стороны американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.

    «В переданном Ираном тексте о предложениях по поводу переговоров с США подчеркивается необходимость немедленного прекращения войны и предоставления гарантий ненападения на Иран», – сообщил источник агентства.

    Кроме того, Иран считает необходимыми отмену санкций США, «прекращение войны на всех фронтах и установление контроля Ирана над Ормузским проливом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран направил Вашингтону инициативу по завершению войны. Иранская программа мирного разрешения конфликта включает четырнадцать пунктов. Иранская армия перекрыла Ормузский пролив для союзников США.

