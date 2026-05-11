Иран потребовал от США безопасности в Ормузском проливе и разморозки активов

Tекст: Елизавета Шишкова

Ответ исламской республики на инициативы Вашингтона включал требования о снятии блокировки с иранских средств и обеспечении безопасности движения в Ормузском проливе, передает ТАСС. Об этом сообщил официальный представитель МИД страны Эсмаил Багаи.

«Требование Ирана прекратить морское пиратство против иранских судов, требование Ирана освободить активы, принадлежащие иранскому народу, которые уже много лет незаконно удерживаются в иностранных банках из-за давления США, – является ли это чрезмерным требованием? Наше предложение обеспечить безопасное движение в Ормузском проливе – является ли это чрезмерным требованием?» – заявил дипломат в ходе пресс-конференции.

Представитель ведомства также выразил сожаление в связи с тем, что Вашингтон руководствуется навязанными Израилем взглядами на конфликт. По словам Багаи, американская сторона продолжает настаивать на необоснованных условиях. Таким образом он прокомментировал слова президента США о неприемлемости позиции Тегерана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Тегеран направил американской стороне список предложений для начала переговоров. Ранее Иран и США достигли договоренности о постепенном снятии ограничений в Ормузском проливе. При этом президент Соединенных Штатов отказался принимать мирные инициативы исламской республики.