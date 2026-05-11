Кипрский суд одобрил экстрадицию россиянина Актулаева в США

Tекст: Елизавета Шишкова

Окружной суд кипрской провинции Ларнака удовлетворил запрос об экстрадиции в Соединенные Штаты россиянина Серажудина Актулаева, передает ТАСС. Судья зачитывала постановление объемом 54 страницы почти час.

«Суд принял положительное решение в вопросе о выдаче Актулаева в США», – говорится в документе.

Мужчина прибыл на Кипр около года назад на семейное торжество и был задержан в аэропорту Ларнаки 22 мая 2025 года по запросу американской стороны. Сам Актулаев отрицает вину и утверждает, что не знает о сути предъявленных ему обвинений.

Сейчас россиянин находится в Центральной тюрьме Никосии. Сотрудники посольства России оказывают ему консульскую поддержку и помогают поддерживать связь с родственниками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Кипра арестовала Серажудина Актулаева в аэропорту Ларнаки по запросу Соединенных Штатов. Российские дипломаты обеспечили задержанному гражданину всю необходимую консульскую поддержку. Ранее апелляционный суд в Никосии согласился на экстрадицию в США россиянина Артура Петрова.