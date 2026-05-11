  • Новость часаВласти объявили эвакуацию в двух поселках в Якутии из-за подъема воды в Лене
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади
    Рар объяснил нежелание Германии сделать Шредера переговорщиком с Россией
    Трамп назвал ответ Ирана на предложение США неприемлемым
    Глава МИД Финляндии спровоцировала скандал словами о ВСУ
    Посол России в Германии заявил об отсутствии гарантий для будущего Европы
    Минобороны Латвии возглавит работающий на Украине полковник
    В Германии после предложения Путина нашли замену Шредеру в роли переговорщика
    Алиев назвал пустословием заявления европейских лидеров в Ереване
    Нетаньяху заявил о незавершенности войны против Ирана
    11 мая 2026, 09:21 • Новости дня

    В Петербурге полиция использовала дроны и катера для поимки мигрантов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Масштабный рейд на строительных площадках и восстанавливаемых фортах в Петербурге выявил десятки нелегалов, для поиска которых силовики применили авиацию и водный транспорт, сообщили в региональном ГУ МВД.

    В ходе проверки реставрируемых объектов Кронштадта сотрудники правоохранительных органов задействовали специальную технику, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Первоначально проверочные мероприятия прошли на строительной площадке на Цитадельской дороге. В ходе проверки осмотрели бытовки, а для контроля обстановки с воздуха подняли квадрокоптер.

    После этого силовики на катерах отправились к трем местным фортам. Там проверку прошли 350 рабочих, среди которых оказалось около 100 иностранцев.

    По итогам рейда 25 нарушителей миграционного законодательства доставили в отделы полиции для привлечения к административной ответственности. Кроме того, стражи порядка выявили четырех граждан, которые вовремя не встали на воинский учет.

    В январе в Петербурге правоохранители доставили в отделы полиции 375 мигрантов после масштабного рейда по магазинам сети «Перекресток».

    10 мая 2026, 09:52 • Новости дня
    Глава МИД Финляндии спровоцировала скандал словами о ВСУ

    Валтонен назвала ВСУ самой боеспособной армией Европы

    Глава МИД Финляндии спровоцировала скандал словами о ВСУ
    @ IMAGO/Mikko Stig/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Финляндии Элина Валтонен попала в неловкую ситуацию, говоря о якобы самых сильных армий Европы в интервью немецкому телеканалу ZDF.

    Валтонен попала в неловкую ситуацию во время интервью немецкому телеканалу ZDF, передает РИА «Новости». Она заявила, что украинская армия якобы является самой боеспособной среди европейских, не упомянув о бундесвере.

    Ведущий передачи удивился такому заявлению и напрямую спросил министра, почему она не назвала Германию. В ответ Валтонен замялась и попыталась аргументировать свою позицию, отметив, что, по ее мнению, у украинской армии сейчас «самые сильные козыри даже в американском понимании».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава финского МИД Элина Валтонен назвала Россию хронической угрозой для Евросоюза.

    Ранее министр допустила возможность отправки западных войск на Украину.

    При этом немецкий Бундесвер столкнулся с нехваткой личного состава в Литве.

    Комментарии (26)
    10 мая 2026, 17:33 • Новости дня
    В Германии после предложения Путина нашли замену Шредеру в роли переговорщика

    Der Spiegel: В Германии нашли замену Шредеру для переговоров с Россией

    В Германии после предложения Путина нашли замену Шредеру в роли переговорщика
    @ IMAGO/ESDES.Pictures/Bernd Elme/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Правящая коалиция Германии обсуждает кандидатуру президента Франка-Вальтера Штайнмайера на роль главного посредника в возможных переговорах между Евросоюзом и Россией, пишет Der Spiegel.

    Представители немецкого правительства рассматривают президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера в качестве возможного посредника на переговорах Москвы и Брюсселя, передает ТАСС.

    Журнал Der Spiegel со ссылкой на свои источники отмечает, что в правящих кругах ФРГ категорически не доверяют бывшему канцлеру Герхарду Шредеру. Именно его кандидатуру ранее выдвигал российский лидер Владимир Путин.

    При этом немецкое издание считает, что совместная работа двух политиков имеет определенные перспективы. «Дуэт Шредер – Штайнмайер мог бы быть интересным вариантом», – подчеркивают авторы публикации.

    Сам факт поиска посредников для диалога демонстрирует сильное напряжение вокруг украинского кризиса и стремление Берлина ускорить его разрешение, пишет газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Как отмечают СМИ, в правительстве Германии отклонило данное предложение российского лидера. Внешнеполитический эксперт немецкой партии BSW Севим Дагделен поддержала идею посредничества экс-канцлера.

    Комментарии (33)
    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 16:17 • Новости дня
    Рар объяснил нежелание Германии сделать Шредера переговорщиком с Россией
    Рар объяснил нежелание Германии сделать Шредера переговорщиком с Россией
    @ IMAGO/Jens Schulze/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Герхард Шредер в роли переговорщика мог бы восстановить статус Германии, как моста между Россией и Европой. Но для канцлера Фридриха Мерца поддержка Украины превыше всего, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее в Берлине выступили против назначения экс-канцлера Шредера европейским посредником в контактах с Москвой по Украине.

    «Если бы немецкие правящие элиты хотели мирного решения украинского конфликта, они бы сделали Герхарда Шредера переговорщиком. Он бы смог восстановить статус ФРГ, как моста между Россией и Западом», – считает германский политолог Александр Рар.

    Однако нынешние власти не хотят этого. «Сегодня Германия выбирает для себя исключительно проукраинскую позицию. Поддержка Киева превыше всего для Фридриха Мерца», – объясняет он.

    И так как решение о назначении кандидатуры переговорщика может принять только канцлер, а он не желает дипломатических переговоров с Москвой, все пока останется на своих местах

    «На этом фоне в ЕС может начаться настоящая драка. Одни будут предлагать кандидатуры ястребов, а другие – более сговорчивых политиков», – полагает эксперт. Впрочем, делает он оговорку, если в Киеве согласятся на кандидатуру Шредера, ситуация может измениться.

    В воскресенье стало известно, что в правительстве Германии не поддержали идею участия бывшего канцлера страны Герхарда Шредера в диалоге с Москвой, передает РИА «Новости». Немецкое агентство DPA со ссылкой на правительственные источники сообщает: «Федеральное правительство отклонило предложение президента России Владимира Путина о том, чтобы бывший канцлер Герхард Шредер выступил посредником на Украине». При этом официальных заявлений от властей ФРГ пока не поступало.

    Напомним, президент России Владимир Путин накануне назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога с Европой. Президент отметил, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют. При этом российский лидер обозначил отсутствие оскорблений в адрес Москвы главным требованием к европейскому переговорщику.

    Комментарии (6)
    10 мая 2026, 14:43 • Новости дня
    В Кремле раскрыли детали переговоров по перемирию ко Дню Победы
    В Кремле раскрыли детали переговоров по перемирию ко Дню Победы
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Соглашение о прекращении огня на Украине ко Дню Победы потребовало двухдневных напряженных телефонных консультаций с американской стороной, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    Остановка боевых действий обсуждалась крайне напряженно, передает РИА «Новости».

    Инициатива лидера США подразумевала режим тишины с 9 по 11 мая и обмен пленными с Киевом в формате тысяча на тысячу.

    «Договоренность достигалась в ходе непростых переговоров. В течение двух дней с американскими коллегами вели переговоры по телефону, параллельно американцы связывались с Киевом. Все это было непросто», – заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    По словам российского чиновника, регулярные телефонные контакты подтверждают постоянное участие Вашингтона в процессе урегулирования ситуации.

    Представитель Кремля при этом назвал несерьезным указ Владимира Зеленского, символически «разрешающий» проведение парада в российской столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стороны согласовали прекращение огня до 11 мая включительно.

    Москва поддержала инициативу Дональда Трампа об обмене пленными в формате «тысяча на тысячу».

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал откровенной клоунадой указ Владимира Зеленского о параде в Москве.

    Комментарии (19)
    10 мая 2026, 19:49 • Новости дня
    Финский политик осадил Мерца после критики визита Фицо в Москву

    Финский политик Мема осадил Мерца после критики визита Фицо в Москву

    Tекст: Мария Иванова

    Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема вступился за словацкого премьера Роберта Фицо, решившего посетить парад Победы в Москве вместо празднования Дня Европы.

    Канцлер Германии пригрозил Роберту Фицо серьезным разговором из-за решения посетить Москву в День Победы, и подобная риторика вызвала резкое осуждение, передает РИА «Новости».

    «Мерц не в лучшем положении, чтобы критиковать Фицо за его визит в Москву. Есть те, кто лучше с точки зрения интересов защищает Европу, и Мерц – не один из них», – написал Мема в соцсети.

    Политик подчеркнул, что быть настоящим европейцем сегодня означает стремиться к дипломатическому диалогу с Москвой по украинскому вопросу. Разжигателей конфликта он назвал подлинными антиевропейцами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал премьер-министру Словакии Роберту Фицо серьезный разговор из-за визита в Москву.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко отреагировала на данное заявление немецкого политика.

    Между тем руководство Евросоюза начало поиск способов воздействия на словацкого премьера путем заморозки финансирования местных фермеров.

    Комментарии (2)
    10 мая 2026, 21:22 • Новости дня
    Алиев назвал пустословием заявления европейских лидеров в Ереване

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава азербайджанского государства резко раскритиковал иностранных политиков, посещающих армянскую столицу, указав на их бездействие в период обострения ситуации в 2020 году.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал визиты представителей европейских стран в соседнюю республику, передает РИА «Новости». По его мнению, звучащие там высказывания не имеют под собой реальной основы.

    «Если бы у них были силы, то они могли помочь Армении еще в 2020 году. Некоторые иностранные лидеры, которые сегодня приезжают в Армению и строят из себя мнимых героев, были у власти в своих странах и в 2020 году – что же они тогда не приехали и не помогли Армении? Пустословие и ничего более», – сказал Алиев.

    Политик также отметил низкий уровень доверия к этим деятелям на родине. Он подчеркнул, что коэффициент внутренней поддержки подобных европейских лидеров в собственных странах составляет всего 10-15%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Европейский парламент в саботаже мирного процесса на Кавказе.

    Азербайджанский лидер предупредил об опасности западного подстрекательства к новому конфликту.

    Ранее он охарактеризовал слова европейских дипломатов об агрессивных планах Баку инсинуациями.

    Комментарии (2)
    10 мая 2026, 15:08 • Новости дня
    В России пропала фура со смертельно опасными пчелами из Средней Азии

    В Россиипропала фура со смертельно опасными пчелами из Средней Азии

    В России пропала фура со смертельно опасными пчелами из Средней Азии
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Грузовик с тысячами агрессивных насекомых из Средней Азии исчез по пути на карантин, вызвав масштабные поиски по всей стране.

    Грузовой автомобиль с насекомыми-нелегалами разыскивают уже месяц, передает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

    «Фура с 1728 пчелами из Узбекистана пересекла погранпункт в Астраханской области в начале апреля. Но до карантина в курганской деревне машина не доехала и пропала», – отмечает издание.

    Выяснилось, что в карантинной зоне Курганской области отсутствуют ульи и необходимое оборудование для приема насекомых. В связи с этим общественники направили обращения в Россельхознадзор, а местные пасечники написали заявления в прокуратуру и МВД. Сейчас водителя и грузовик ищут правоохранительные органы.

    Специалисты предупреждают, что пчелы из Средней Азии часто переносят скрытые инфекции и паразитов. Их неконтролируемый ввоз грозит массовой гибелью местных пчелосемей и падением производства меда. Кроме того, узбекские насекомые отличаются повышенной агрессивностью, а их укусы способны спровоцировать анафилактический шок.

    Особую тревогу вызывает качество продукции от подобных насекомых. Употребление нелегального меда с неконтролируемых пасек несет серьезный риск заражения сальмонеллезом и другими тяжелыми заболеваниями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в американском штате Вашингтон из-за аварии фуры на свободе оказались 250 млн пчел.

    Специалисты Роспотребнадзора выявили у российских клещей новые опасные вирусы.

    Эксперты Роскачества обнаружили массовую фальсификацию популярных марок меда.

    Комментарии (8)
    10 мая 2026, 14:24 • Новости дня
    В Германии отвергли предложенную Путиным кандидатуру переговорщика

    Германия отвергла кандидатуру Шредера на роль переговорщика с Россией

    В Германии отвергли предложенную Путиным кандидатуру переговорщика
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В Берлине выступили против назначения экс-канцлера Герхарда Шредера европейским посредником в контактах с Россией по Украине, несмотря на предложение президента Владимира Путина.

    В правительстве Германии не поддержали идею участия бывшего канцлера страны Герхарда Шредера в диалоге с Москвой, передает РИА «Новости».

    Немецкое агентство DPA со ссылкой на правительственные источники сообщает: «Федеральное правительство отклонило предложение президента России Владимира Путина о том, чтобы бывший канцлер Герхард Шредер выступил посредником на Украине».

    При этом официальных заявлений от властей ФРГ пока не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин накануне назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога с Европой. Президент отметил, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют. При этом российский лидер обозначил отсутствие оскорблений в адрес Москвы главным требованием к европейскому переговорщику.

    Глава Евросовета Антониу Кошта ранее заявил о готовности Брюсселя к переговорам с Россией при наступлении подходящего момента.

    Комментарии (6)
    10 мая 2026, 20:09 • Новости дня
    Украинские пограничники понесли массовые потери от собственных мин

    Tекст: Ольга Иванова

    Переброшенная для доукомплектования украинская бригада «Форпост» столкнулась с высокими потерями в результате ошибочного дистанционного минирования со стороны сослуживцев.

    Одиннадцатый отряд Госпогранслужбы Украины несет значительный урон в Черниговской области, передает РИА «Новости». Подразделение создали в 2015 году, а в 2024 году оно получило статус бригады.

    В силовых структурах отметили сложную ситуацию для украинских военных. «В Черниговской области массовые потери несет 11-й пограничный отряд ГПСУ», – сообщил собеседник агентства.

    Сейчас упоминания об этом формировании встречаются преимущественно в некрологах. Бойцов вывели в регион для восполнения резервов, однако они продолжают гибнуть, в том числе от действий своих товарищей при установке минных заграждений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска начали дистанционное минирование территорий в Черниговской области.

    Сумской пятый пограничный отряд также понес существенные потери в результате российского огневого поражения.

    Количество погибших украинских военных при ударе по полигону в этом регионе достигло трехсот человек.

    Комментарии (3)
    10 мая 2026, 21:48 • Новости дня
    В рассекреченных документах ФБР нашли описания пришельцев ростом 120 см

    Tекст: Ольга Иванова

    В преданных огласке служебных записках ФБР зафиксированы показания очевидцев о неопознанных летательных аппаратах и выходящих из них существах ростом около 120 сантиметров.

    Рассекреченные в рамках президентской кампании Дональда Трампа документы содержат информацию о неопознанных летающих объектах, сообщают «Вести» со ссылкой на The Sun.

    Согласно записям, из аппаратов выходили неизвестные создания ростом около 120 сантиметров. Среди обломков кораблей специалисты также обнаружили микроскопические сферы, состоящие из неизученного металла.

    В одной из служебных записок аналитики подробно изучили отчеты за 1965 год. В документах этот период обозначен как «год наибольшего числа наблюдений НЛО». Заявления о странных явлениях тогда поступали от многочисленных свидетелей со всего мира.

    Очевидцы заявляли, что рост загадочных фигур составлял от 107 до 122 сантиметров. При этом существа были облачены в специальные защитные костюмы с закрытыми шлемами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон открыл доступ к архивным материалам о неопознанных летающих объектах.

    Президент США Дональд Трамп назвал публикацию этих документов успехом своей администрации.

    Опубликованные оборонным ведомством данные привлекли внимание 340 млн пользователей Сети.

    Комментарии (5)
    10 мая 2026, 21:30 • Новости дня
    Полуголые феминистки сорвали церемонию памяти Жанны д'Арк во Франции

    Tекст: Мария Иванова

    В Каркассоне четыре активистки Femen прервали патриотическую церемонию, обнажив грудь прямо во время выступления местного мэра от правой партии Кристофа Бартеса.

    Торжественное мероприятие проходило у главного собора города в присутствии не более 200 зрителей, передает РИА «Новости».

    Перед собравшимися выступал мэр Кристоф Бартес, представляющий правую партию «Национальное объединение».

    Инцидент продлился всего несколько секунд. Как отмечает французское издание Independant, «четыре активистки-феминистки прервали на некоторое время в воскресенье 10 мая выступление мэра Кристофа Бартеса во время «патриотической» церемонии в честь Жанны д'Арк в Каркассоне».

    Обнажив грудь, протестующие выкрикивали феминистские лозунги, направленные против консервативной партии. Сами участницы движения Femen предупредили, что за этой первой акцией в городе обязательно последуют другие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее полуобнаженная активистка Femen попыталась сорвать выступление лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в Мадриде.

    Другие участницы этого феминистского движения повредили бензопилой памятник перед штаб-квартирой ООН в Женеве.

    Комментарии (6)
    10 мая 2026, 19:47 • Новости дня
    Тегеран пригрозил уничтожить военные корабли Британии и Франции

    Tекст: Ольга Иванова

    Появление иностранных военных судов в акватории Ормузского пролива приведет к немедленной реакции вооруженных сил исламской республики и стремительной эскалации регионального кризиса, заявил заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.

    Присутствие флота Британии и Франции в Ормузском проливе встретит незамедлительный ответ со стороны иранских военных, передает РИА «Новости».

    Заместитель главы МИД исламской республики Казем Гариб-Абади подчеркнул, что подобные действия ведут к милитаризации жизненно важного морского пути.

    «Присутствие французских и британских кораблей, а также кораблей любого другого государства… в Ормузском проливе встретит решительный и незамедлительный ответ со стороны вооруженных сил Ирана», – написал дипломат в соцсети.

    Ранее министерство обороны Франции сообщило об отправке авианосца «Шарль де Голль» в Аденский залив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон предложил Тегерану план франко-британской миссии в Ормузском проливе.

    Иранский посол в Италии Мохаммад Реза Сабури назвал неприемлемым любое иностранное вмешательство в регионе.

    Вооруженные силы исламской республики пригрозили военным кораблям ударами за несогласованное пересечение акватории.

    Комментарии (4)
    10 мая 2026, 20:03 • Новости дня
    Посол России в Германии заявил об отсутствии гарантий для будущего Европы

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейские страны не демонстрируют готовности к мирному диалогу, что в случае эскалации конфликта ставит под удар безопасность всего континента, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

    Россия не стремится к вооруженному конфликту с западными странами, передает РИА «Новости». «Мы не хотим войны с НАТО, мы не хотим войны с Германией, об этом не стоит и говорить. Но если нам придется столкнуться с этими военными попытками, то мы не сможем ничего гарантировать для будущего Европы», – заявил посол России в Германии Сергей Нечаев на берлинской дискуссионной площадке.

    Дипломат отметил, что европейские государства не проявляют интереса к урегулированию ситуации на Украине. При этом, по его словам, готовность к диалогу демонстрируют Соединенные Штаты Америки. С приходом администрации Дональда Трампа Вашингтон начал активно включаться в процесс поиска мирного решения.

    Нечаев добавил, что Москва особенно обеспокоена разговорами о европейском ядерном щите. Он также подчеркнул наличие общих интересов у России и США в сфере экономики и освоения космоса. Ранее в МИД России отмечали, что Британия не оставляет шансов на завершение конфликта путем переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Германии Сергей Нечаев осудил высказывания западных политиков о подготовке к войне.

    Президент Владимир Путин выразил надежду на восстановление конструктивного диалога с европейскими государствами.

    Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев предупредил об опасности милитаризации современной ФРГ.

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 18:41 • Новости дня
    Назван «нулевой пациент» вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius

    NYT: Назван «нулевой пациент» вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius

    Назван «нулевой пациент» вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius
    @ Lex Rosa/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Первым заразившимся опасной инфекцией во время длительного путешествия по Южной Америке оказался пожилой исследователь птиц из Нидерландов Лео Шилперорд.

    Первыйм заразившимся и первой жертвой заболевания стал 70-летний ученый Лео Шилперорд, личность которого установили по некрологам в журнале нидерландской деревни Хаулервейк с населением 3 тыс. человек, пишет New York Post.

    Мужчина и его 69-летняя супруга Мириам находились в пятимесячном турне по южноамериканским странам.

    Путешественники прилетели в Аргентину 27 ноября, затем посетили Чили и Уругвай. В конце марта супруги вернулись на аргентинскую территорию для наблюдения за птицами, где могли вдохнуть частицы экскрементов грызунов-переносчиков опасного штамма, это в итоге и могло привести к трагическим последствиям.

    Супруги долгие годы увлекались орнитологией. В 1984 году они выпустили совместное исследование о белощеких казарках в профильном издании Het Vogeljaar. Позже пара совершила 12-дневную поездку на Шри-Ланку ради редкой серендибской сплюшки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на круизном судне MV Hondius произошла смертельная вспышка хантавируса.

    В Испании и на архипелаге Тристан-да-Кунья врачи зафиксировали два новых случая подозрения на эту инфекцию.

    В воскресенье в порту Тенерифе специалисты приступили к эвакуации пассажиров зараженного лайнера.


    Комментарии (2)
    10 мая 2026, 15:41 • Новости дня
    Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю
    Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю
    @ Iranian Government/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю

    Информацию о встрече главнокомандующего с военным руководством передала гостелерадиокомпания исламской республики, сообщает РИА «Новости».

    Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана Али Абдоллахи представил верховному лидеру Хаменеи доклад о состоянии армии. «На этой встрече верховный главнокомандующий вооруженными силами аятолла Моджтаба Хосейни Хаменеи… объявил о новых мерах и подготовил почву для продолжения действий и волевого противостояния врагам», – говорится в официальном сообщении.

    В своем докладе Абдоллахи отметил отличную оборонительную и наступательную готовность иранских сил. Он подчеркнул наличие стратегических планов и необходимого вооружения для противостояния США и Израилю, добавив, что в случае агрессии армия ответит быстро и мощно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, реальная власть в Иране перешла к сторонникам жесткой линии из Корпуса стражей исламской революции.

    При атаке на свою резиденцию верховный лидер Моджтаба Хаменеи получил серьезные ожоги лица.

    Власти исламской республики заранее подготовили список потенциальных целей для новых ударов по американским и израильским объектам.

    Комментарии (4)
    Главное
    США перехватили более 60 судов в ходе блокады Ирана
    Украинские пограничники понесли массовые потери от собственных мин
    Финский политик осадил Мерца после критики визита Фицо в Москву
    С пораженного хантавирусом судна MV Hondius эвакуированы пассажиры
    В рассекреченных документах ФБР нашли описания пришельцев ростом 120 см
    В Таиланде начались поиски пропавшего после обращения в клинику россиянина
    Полуголые феминистки сорвали церемонию памяти Жанны д'Арк во Франции