«Хезболла» отчиталась о 24 операциях против израильской армии

Ливанское движение «Хезболла» за минувшие сутки осуществило 24 боевые операции против израильских вооруженных сил на юге Ливана, указали в этой организации, передает РИА «Новости».
В заявлении пресс-службы организации отмечается, что атаки стали ответом на продолжающиеся удары Израиля по ливанской территории и нарушения режима прекращения огня.
«В 19.15 был нанесен ракетный удар по новому командному штабу армии израильского противника в Баяде», – говорится в сообщении движения.
Удары были направлены на скопления военных, бронетехнику, командные пункты и инженерную технику в нескольких районах, включая Хиям, Тайр-Харфа и Бинт-Джбейль.
Представители движения также сообщили о применении ударных беспилотников, артиллерии и ракет. В результате атак, по их утверждению, были поражены танки «Меркава» и военные бульдозеры D9.
Ранее в мае «Хезболла» сообщила о 13 боевых операциях против израильских военных. Бойцы шиитской организации с помощью управляемых ракет поразили танк «Меркава» и бронетранспортер Namer. Силы исламского сопротивления ракетой класса «земля – воздух» подбили неприятельский военный вертолет.