Икра и бородинский хлеб стали пользоваться высоким спросом в Таиланде

Tекст: Алексей Дегтярёв

Местные жители и туристы активно раскупают бородинский хлеб, красную икру, различные крупы, а также товары бренда «Фрутоняня», передает РИА «Новости».

Селедка Матиас и детское питание представлены в Бангкоке и курортных зонах уже более полугода. Несмотря на высокий спрос и быстрые продажи, эти позиции не пропадают с полок. При этом красная икра появилась в ассортименте только в первом квартале 2026 года.

Традиционный бородинский хлеб пополнил полки местных торговых сетей в апреле текущего года. В основном российская пищевая продукция реализуется в крупных супермаркетах Villa Market, который является аналогом «Азбуки вкуса», и самой большой сети страны Tops.

Посол России в Бангкоке Евгений Томихин сообщал о росте товарооборота с Таиландом на 10% за полгода. Специализированный отдел с отечественными товарами открылся в одном из супермаркетов Вьетнама.