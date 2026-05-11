Нетаньяху: Израиль собирается отказаться от военной помощи США

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Хочу свести к нулю финансовую поддержку со стороны США, финансовую составляющую нашего военного сотрудничества. Мы получаем 3,8 млрд долларов в год, и, думаю, настала пора постепенно отказаться от оставшейся военной поддержки», – заявил израильский политик в интервью CBS, передает РИА «Новости».

Премьер-министр добавил, что рассчитывает реализовать эту инициативу в течение 10 лет. По его словам, он намерен начать процесс прямо сейчас, не дожидаясь избрания следующего американского конгресса.

В 2025 году на закрытом заседании парламентского комитета израильский премьер допускал прекращение получения американской помощи в сфере безопасности.