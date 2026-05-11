Власти объявили эвакуацию в двух поселках в Якутии из-за подъема воды в Лене

Tекст: Антон Антонов

«В связи с подъемом воды в реке Лена в поселках Витим и Пеледуй объявлена срочная эвакуация населения из зоны затопления. Подтопление пониженных участков уже зафиксировано», – говорится в сообщении администрации в «Максе».

К 11 мая уровень воды возле Пеледуя и Витима превысил критические отметки. Уточняется, что в Пеледуе подтоплено 20 домов, эвакуированы 37 человек, уровень воды составил 1305 см. «Опасная отметка – 1200 см, вода еще выше критического уровня, но тенденция на снижение подтверждается», – говорится в сообщении.

В Витиме подтопления жилых домов не зафиксировано, при этом «уровень воды – 1058 см (критическая отметка – 950 см, с учетом дамбы – 1090 см)». Проводится отсыпка дамбы для защиты территории.

«Жителям, которые ещё не покинули опасные участки, необходимо срочно проследовать в пункты временного размещения», – говорится в сообщении.

Энергетики Западной Якутии переведены в режим повышенной готовности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за весеннего половодья и размытых дорог семья с трехлетним малышом оказалась в ловушке на территории отдаленного охотничьего угодья в Камчатском крае. В Красноярском крае спасатели эвакуировали двух отрезанных паводком девочек.

