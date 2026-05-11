Минобрнауки сообщило о введении «дня тишины» при приеме в вузы

Tекст: Антон Антонов

Прием заявлений на все уровни высшего образования в российские университеты начнется 20 июня. В 2026 году процесс поступления претерпит ряд изменений, главным из которых станет введение специального периода ожидания. Омельчук отметил, что это сделает ситуацию для поступающих более предсказуемой, передает РИА «Новости».

«Чтобы сделать процесс поступления более предсказуемым и справедливым для абитуриентов, в этом году мы впервые установили так называемый день тишины. В день, когда приемные комиссии издают приказы о зачислении, поступающие получают четкое понимание своего статуса, и дальнейшие изменения в согласии на зачисление, а также в заявлении временно приостанавливаются. Это позволит абитуриентам спокойно планировать дальнейшие шаги, а приемным комиссиям завершить процесс зачисления в упорядоченном режиме», – сказал замминистра.

Помимо этого, в приемную кампанию 2026/2027 учебного года внедрят единый цифровой канал подачи документов через портал Госуслуг. Это поможет избежать множества ошибок и сделает процедуру единообразной. Изменения коснутся и выпускников колледжей: сдавать внутренние экзамены они смогут лишь при продолжении обучения по своему профилю.

Иностранные граждане получат возможность подавать документы через мобильное приложение RuiD и поступать по внутренним испытаниям без ЕГЭ. Кроме того, вузам предоставили право перераспределять свободные места между различными квотами или передавать их в общий конкурс.

