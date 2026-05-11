Отставка главы Минобороны Латвии Спрудса переросла в скандал

Tекст: Антон Антонов

Латвийский премьер ранее заявила в соцсетях, что Спрудс утратил доверие, передает РИА «Новости» со ссылкой на LTV.

Спрудс во время брифинга выразил возмущение публикацией главы правительства. Отвечая на вопросы журналистов, уходящий министр заявил: «Она поспешила начать эти игры за несколько минут до этого заявления, до этой пресс-конференции, с этим твитом, а также лгала о том, что заранее уведомила меня или моего коллегу-прогрессиcта об этом решении».

Он также добавил, что ставить под сомнение способности вооруженных сил ради рейтингов – это недальновидное поведение.

Несмотря на конфликт, руководитель ведомства подчеркнул намерение сдержать слово и подать официальное заявление об уходе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские БПЛА упали на территории нефтебазы в городе Резекне. Силиня потребовала отставки Спрудса из-за падения беспилотников. Глава оборонного ведомства объявил об уходе с поста. Оборонное ведомство Латвии возглавит полковник Райвис Мелнис, который в последнее время работает на Украине.