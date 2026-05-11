Спасатели эвакуировали двух туристов с Эльбруса

Стали известны последние слова закрывшего товарища от дрона Героя России Купова

Tекст: Дмитрий Зубарев

Трое разведчиков под командованием Михаила Купова в начале марта 2025 года в тылу украинских войск за несколько дней освободили две лесополосы, передает ТАСС.

Во время отхода при атаке украинских беспилотников командир закрыл собой боевого товарища и получил смертельное ранение, рассказали десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады группировки «Север», участвовавшие в операции.

Офицер разведки с позывным Юстас отметил, что группе была поставлена тяжелая задача – пройти линию боевого соприкосновения, где противник вел усиленную разведку подступов. По его словам, было принято решение продвигаться между боевыми порядками, где противник не ожидал появления разведчиков.

Операторы беспилотников направили группу ночью, и разведчики успешно зашли в тыл, взяв в плен восемь украинских военнослужащих. Когда пленные перестали выходить на связь, украинское командование отправило еще двоих солдат проверить ситуацию, и они также попали в плен.

При выводе пленных на расстоянии около 2-3 км по открытой местности группа была накрыта минометным огнем, а затем атакована ударным дроном, известным как «Баба-яга».

По словам разведчика с позывным Монгол, украинские военные открыли огонь по собственным позициям, обнаружив отсутствие связи с пленными.

Во время атаки командир Купов получил тяжелое ранение, но продолжал руководить операцией до последнего момента. Его боевой товарищ привел последние слова командира, сказанные в эфир: «Пацаны, всем спасибо за работу, всех люблю, всех обнял, ну и передайте привет супруге».

Михаилу Купову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации указом президента от 28 ноября 2025 года. Медаль «Золотая Звезда» была передана его родственникам в январе этого года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, рядовой Равиль Гайнулин спас раненого сослуживца после атаки украинского беспилотника в ДНР.

Боец с позывным «Охотник» получил ранение при спасении четверых товарищей от удара FPV-дрона.

Российский штурмовик погиб во время прикрытия мирных жителей от вражеских беспилотников в Волчанске.