Лейбористы потеряли половину мест по итогам региональных выборов в Британии

Tекст: Антон Антонов

Местные выборы в Великобритании состоялись в четверг, но подсчет голосов закончили только в воскресенье. Выборы проходили в 136 регионах Англии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.

Лейбористы потеряли почти 1,2 тыс. из более чем 2,2 тыс. мест в муниципальных советах. Консерваторы также понесли потери, лишившись свыше 400 мандатов и сохранив за собой менее 800 кресел.

Главным триумфатором кампании стала правая партия Reform UK, которая получила около 1,4 тыс. мест, хотя ранее имела менее 100 мандатов. Зеленые завоевали 376 кресел, увеличив свое представительство до 568 позиций. Либерал-демократы добавили в свой актив 143 места, доведя их общее число до 832.

Несмотря на серьезные потери, лейбористы удерживают большинство в 28 муниципалитетах. Reform UK теперь контролирует 14 советов, либерал-демократы – 15, консерваторы – девять, а зеленые – пять. Кроме того, лейбористы получили лишь девять из 96 мест в валлийском парламенте и 17 из 129 в шотландском.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правящая Лейбористская партия терпит катастрофическое поражение, а абсолютным триумфатором выглядит правая Reform UK во главе с Найджелом Фараджем.