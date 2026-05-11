Посол Ноздрев назвал условие для нормализации связей России и Японии

Tекст: Антон Антонов

Ноздрев сообщил, что официальные представители Японии не связывались с дипломатами по поводу визита делегации министерства экономики, торговли и промышленности Японии с участием японских компаний, передает РИА «Новости».

«Действительно, подобная информация уже не первый раз появляется в японских СМИ. При этом ранее здешние власти в лице генерального секретаря кабинета министров Минору Кихары выступали с ее официальным опровержением. Каких-либо запросов по данной теме в посольство России в Токио не поступало», – сказал Ноздрев.

«В любом случае, как мы неоднократно, в том числе публично, указывали японской стороне, необходимым условием для нормализации двусторонних связей, включая сферу экономики, является отказ Токио – на деле, а не на словах – от враждебного курса в отношении нашей страны», – подчеркнул Ноздрев.

Текущий статус двусторонних контактов он охарактеризовал как глубокий «ледниковый период», добавив, что это беспрецедентный спад за всю послевоенную эпоху. Кризис возник из-за поддержки Японией санкций и следования политике западных стран в отношении Москвы. Накопленный за десятилетия позитивный опыт эффективного взаимодействия оказался практически полностью разрушен, резюмировал дипломат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, японское агентство Kyodo анонсировало визит представителей крупнейших компаний страны в Россию. Министерство экономики Японии подтвердило отправку своих сотрудников в Москву.

Японские власти подчеркнули приверженность антироссийским санкциям в рамках координации со странами G7. Ведомство выступило категорически против любого расширения взаимодействия с Москвой.

