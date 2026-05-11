Возвращение соотечественников в Россию выросло в четыре раза в 2025 году

«Еще одна тенденция – рост числа переселенцев из стран с недружественными России политическими режимами. В основном это граждане ФРГ, Латвии, Эстонии, Украины, Литвы, Канады и США», – приводит слова дипломата ТАСС.
По словам представителя ведомства, главными мотивами для смены места жительства выступают бытовая дискриминация и агрессивная русофобия. Важную роль сыграло введение института репатриации с начала 2024 года, предлагающего переселенцам различные льготы и меры социальной поддержки.
Программа содействия добровольному переселению работает 19 лет. За период с 2007 по 2025 год в страну переехали свыше 1,25 млн человек, при этом качество отбора кандидатов постоянно повышается за счет обязательного языкового тестирования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, за первые три квартала 2025 года в Россию по программе переселения вернулись более 21 тыс. соотечественников. Глава Россотрудничества Евгений Примаков отметил рост числа заявок на переезд от граждан западных стран. Президент России Владимир Путин освободил репатриантов из ряда государств от обязательного подтверждения знания русского языка.