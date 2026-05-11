Онищенко заявил о будущем повышении верхней границы возраста молодежи

Онищенко выразил уверенность, что верхняя граница возраста молодежи, которая в настоящее время составляет 35 лет, будет подниматься, но не в ближайшей перспективе, передает ТАСС.

«Этот процесс должен проходить. Будет проходить, но не сейчас. Нам надо поднять общий уровень продолжительности жизни. До 2030-го года у нас [запланировано поднятие до] 78 лет», – сказал Онищенко.

Он подчеркнул, что в некоторых городах, например в Москве, этот показатель уже достигнут. По его словам, при оценке возраста важно учитывать физиологические особенности. На госслужбе разрешено работать до 65 лет, а пенсионный возраст недавно повышали.

Академик добавил, что важным фактором является сверхсмертность мужского населения: разница в продолжительности жизни между женщинами и мужчинами достигает десяти лет. Также на изменение возрастных границ повлияют медицинские аспекты и экономические расчеты. Решать этот вопрос необходимо гармонично, учитывая все факторы, сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Онищенко поддержал идею увеличения возраста молодежи. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров ожидает повышения этой планки до 38 лет. Средняя продолжительность жизни в России достигла 74,2 года.