Найдено тело пропавшего на учениях в Марокко американского солдата

Tекст: Антон Антонов

«Интенсивные поисковые мероприятия, проведенные совместно подразделениями королевских вооруженных сил и армии США, привели к обнаружению и извлечению тела одного из двух американских солдат, участвовавших в учениях «Африканский лев», – приводит ТАСС со ссылкой на Hespress текст сообщения.

Погибшего обнаружили возле скалистого утеса в районе Кап-Драа на юге страны. Останки оперативно транспортировали на вертолете в морг военного госпиталя, расположенного в городе Гельмим.

В вооруженных силах Марокко подчеркнули, что масштабная спасательная операция не завершена. Отряды продолжают активные поиски второго пропавшего американского военного.

Как писала газета ВЗГЛЯД, двое американских военнослужащих пропали у побережья Марокко после падения со скалы в океан. Ранее Соединенные Штаты анонсировали проведение в этой стране крупнейших военных маневров «Африканский лев».