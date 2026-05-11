Пытавшийся скрыться от полиции водитель каршеринга устроил ДТП в Москве

Tекст: Антон Антонов

Сотрудники Госавтоинспекции пытались остановить машину, однако водитель проигнорировал их требования и попытался скрыться. «Полицейскими было организовано преследование. В результате правонарушитель не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, после чего был задержан сотрудниками полиции и доставлен в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства», – приводит ТАСС текст сообщения.

В ведомстве добавили, что информации о пострадавших в результате ДТП пока не поступало. В отношении задержанного составлены административные протоколы по трем статьям КоАП. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Алтуфьевском шоссе в Москве водитель каршеринга при попытке скрыться от инспекторов ГИБДД сбил двух пешеходов. В Санкт-Петербурге осенью пьяный нарушитель на арендованном автомобиле во время ночной погони протаранил три припаркованные машины.