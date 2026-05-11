Психотерапевт: Настольные игры снижают давление и помогают худеть

Психотерапевт Кульгавчук объяснил, почему настольные игры полезны для психики и фигуры

Tекст: Татьяна Косолапова

«Я часто назначаю настольные игры в качестве инструмента мягкой психокоррекции – особенно в семейной терапии и при работе с тревожными расстройствами. Игра возвращает нас в безопасное «детское» пространство, где нет реальной угрозы, но есть понятные правила», – говорит Кульгавчук.



С точки зрения психосоматики, продолжает психотерапевт, настольные игры запускают сразу несколько важных механизмов. Во-первых, они помогают снизить мышечное напряжение. Когда человек увлечен тактильной игрой – например, «Дженгой» или «Каркассоном», – мозг переключается с тревожных мыслей на мелкую моторику и стратегическое мышление. Постепенно уходит зажатость в шее и плечах, а вместе с ней нередко ослабевают и головные боли от напряжения. Во-вторых, игры помогают нормализовать дыхание и пульс. Даже в азартной, но спокойной партии дыхание невольно подстраивается под ритм игры. Это особенно полезно для людей, склонных к паническим атакам и гипервентиляции.

Настольные игры способны влиять и на физическое состояние человека, продолжает Кульгавчук. Причем, это доказанный наукой процесс, который объясняется биохимией. Когда человек выигрывает или находит красивое решение, мозг вырабатывает дофамин и серотонин. Дофамин помогает снижать уровень кортизола – главного гормона стресса. А хронически повышенный кортизол провоцирует спазмы сосудов и рост артериального давления. Поэтому игра, мягко уменьшая уровень стресса, способствует нормализации сосудистого тонуса.

«Есть и связь с холестерином, но не прямая. Хронический стресс люди часто «заедают» простыми углеводами и жирами. Когда пациент начинает регулярно получать удовольствие от настолок, у него падает тяга к нездоровой еде, как к антидепрессанту. В моей практике через 2–3 месяца регулярных «игротек» липидный профиль улучшается: «плохой» холестерин (ЛПНП) снижается просто потому, что человек перестает "заедать стресс"», – делится эксперт.

Он отмечает, что в программах снижения веса врачи обращают внимание не только на поведенческие привычки пациента, но и на его психоэмоциональное состояние. Здесь особенно важен комплексный подход, и настольные игры хорошо зарекомендовали себя как один из вспомогательных инструментов.

По словам специалиста, игра помогает человеку войти в состояние «потока», при котором активируется парасимпатическая нервная система, отвечающая за отдых и восстановление, а не симпатическая, связанная с реакцией «бей или беги». В результате снижается уровень стресса, стабилизируется давление и укрепляется иммунитет.



Но настольные игры подходят не всем, и это нормально, отмечает психотерапевт. «Как правило, настолки предпочитают люди с высокой потребностью в контроле. В реальной жизни – хаос, а в игре – четкие правила и предсказуемый результат. Это, например, успокаивает тревожных перфекционистов. Еще это те, кому нужен «дофаминовый якорь». Например, люди с легким СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) или склонностью к аддикциям: в настолке они находят быстрый и безопасный дофамин», – поясняет психотерапевт.

А вот негативно к настольным играм нередко относятся люди с травмой проигрыша: если в детстве их стыдили за ошибки, любая игра во взрослом возрасте может вызывать стресс и чувство уязвимости. Кроме того, настолки тяжело воспринимают люди с сенсорной перегрузкой – например, при некоторых тревожных расстройствах или РАС (расстройства аутистического спектра) обилие правил, цветов и деталей быстро утомляет психику.

Есть и те, кому для снятия стресса необходимо движение, а не долгое сидение за столом. В таких случаях игра не расслабляет, а, наоборот, может усиливать напряжение – повышать пульс, давление и вызывать раздражение. «Сидеть час за столом для них пытка: кортизол от гиподинамии перекрывает любой игровой дофамин», – отмечает эксперт.

«Настольная игра – это тренажер для вегетативной нервной системы. Она переучивает мозг получать награду (дофамин) не от деструктивной тревоги или ярости, а от процесса совместного решения задач с близким человеком. Артериальное давление при этом реально снижается. Единственное противопоказание: глубокая депрессия с апатией. Человек в таком состоянии не может даже кубик бросить – ему сначала нужны порой антидепрессанты или терапия. А когда энергия вернется, то добро пожаловать за игровой стол», – заключил Кульгавчук.