Спасатели начали эвакуацию туристов с Эльбруса

Tекст: Антон Антонов

«Вечером поступила информация, что на горе Эльбрус двое туристов находятся на высоте 5100 м и не могут самостоятельно спуститься», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

В поисково-спасательной операции задействованы десять специалистов и три единицы спецтехники. Ситуацию осложняют погодные условия: на горе бушует метель при отрицательных температурах. Кроме того, выяснилось, что группа не зарегистрировала свой маршрут перед началом восхождения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре группа московских туристов попала под камнепад на Эльбрусе. В августе двое альпинистов из Перми погибли при восхождении в Кабардино-Балкарии. Месяцем ранее спасатели эвакуировали вертолетом двух пострадавших в ущелье Безенги.