Wall Street Journal заявила о «пропаже» верховного лидера Ирана Хаменеи

Tекст: Антон Антонов

«Верховный лидер Ирана пропал без вести именно тогда, когда переговорщикам он нужен больше всего», – пишет Wall Street Journal.

Издание заявило, что иранское руководство столкнулось с серьезной проблемой при попытках договориться о прекращении боевых действий, так как новый руководитель хранит молчание.

По данным американских и иранских чиновников, он получил тяжелые ранения в результате февральского авиаудара. Эта атака унесла жизни его супруги, сына и отца – бывшего верховного лидера Али Хаменеи.

С момента нападения граждане страны не видели своего нового руководителя вживую. Издание пишет, что общественности демонстрируют лишь текстовые послания, а также фотографии, вероятно, отредактированные искусственным интеллектом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что провел очную встречу с раненым руководителем страны Моджтабой Хаменеи. При атаке на свою резиденцию верховный лидер получил сильные ожоги лица. СМИ заявляли, что после гибели аятоллы Али Хаменеи реальная власть в государстве сконцентрировалась в руках Корпуса стражей исламской революции.