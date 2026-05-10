США перехватили более 60 судов в ходе блокады Ирана

Иран напомнил Левитт о трагедии в Минабе, поздравив с рождением дочери

Tекст: Дмитрий Зубарев

В сообщении, размещенном в соцсети X, иранские дипломаты поздравили пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт с рождением дочери, отмечают «Вести». В публикации подчеркивается, что «дети невинны и достойны любви», а также приводится напоминание о 168 погибших девочках в результате удара США по школе в Минабе.

В тексте сообщения указывается: «Те 168 детей, которых ваш босс ликвидировал в школе в Минабе, и которых вы оправдали, тоже были детьми. Когда вы целуете своего ребенка, подумайте о матерях этих детей».

Кэролайн Левитт, которой двадцать восемь лет, стала мамой во второй раз. Дочь родилась от шестидесятилетнего строительного магната Николаса Риччио.

Атака по начальной школе для девочек в Минабе произошла 28 февраля, когда началась совместная военная операция США и Израиля против Ирана. Похороны ста шестидесяти восьми погибших детей прошли в Иране 3 марта.

Пентагон организовал расследование обстоятельств ракетного обстрела данного учебного заведения. Представитель иранского внешнеполитического ведомства сообщил о гибели около 160 человек.