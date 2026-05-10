Авиация США начала масштабную слежку за побережьем Кубы

Военные США значительно нарастили число разведывательных полетов у Кубы

Tекст: Мария Иванова

Активность американских вооруженных сил в Карибском море заметно возросла, передает РИА «Новости».

Журналисты канала CNN проанализировали авиационные данные и выявили изменение тактики Пентагона в регионе. «Количество рейсов американских военных разведывательных служб у берегов Кубы резко возросло», – отмечается в материале издания.

Начиная с 4 февраля ВМС и ВВС США совершили 25 вылетов. Для этих целей использовались пилотируемые аппараты и беспилотники. Основная часть маршрутов пролегала рядом с Гаваной и Сантьяго-де-Куба, при этом чаще всего применялись морские патрульные самолеты P-8A Poseidon и разведчики RC-135V Rivet Joint.

До этого времени подобные операции считались крайне редкими.

Обострение ситуации произошло после того, как 29 января глава Белого дома подписал указ о пошлинах на импорт для стран, поставляющих нефть Гаване. Кубинские власти назвали эти действия попыткой задушить экономику государства и ухудшить жизнь простых граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США анонсировал планы Вашингтона вплотную заняться Кубой.

Кубинский лидер Мигель Диас-Канель заявил о беспрецедентном масштабе американской военной угрозы.

Военный эксперт Юрий Лямин допустил вероятность попытки проведения Соединенными Штатами маленькой победоносной войны против острова.