В рассекреченных документах ФБР нашли описания пришельцев ростом 120 см

Tекст: Ольга Иванова

Рассекреченные в рамках президентской кампании Дональда Трампа документы содержат информацию о неопознанных летающих объектах, сообщают «Вести» со ссылкой на The Sun.

Согласно записям, из аппаратов выходили неизвестные создания ростом около 120 сантиметров. Среди обломков кораблей специалисты также обнаружили микроскопические сферы, состоящие из неизученного металла.

В одной из служебных записок аналитики подробно изучили отчеты за 1965 год. В документах этот период обозначен как «год наибольшего числа наблюдений НЛО». Заявления о странных явлениях тогда поступали от многочисленных свидетелей со всего мира.

Очевидцы заявляли, что рост загадочных фигур составлял от 107 до 122 сантиметров. При этом существа были облачены в специальные защитные костюмы с закрытыми шлемами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон открыл доступ к архивным материалам о неопознанных летающих объектах.

Президент США Дональд Трамп назвал публикацию этих документов успехом своей администрации.

Опубликованные оборонным ведомством данные привлекли внимание 340 млн пользователей Сети.