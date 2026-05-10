Алиев назвал пустословием заявления европейских лидеров в Ереване

Tекст: Ольга Иванова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал визиты представителей европейских стран в соседнюю республику, передает РИА «Новости». По его мнению, звучащие там высказывания не имеют под собой реальной основы.

«Если бы у них были силы, то они могли помочь Армении еще в 2020 году. Некоторые иностранные лидеры, которые сегодня приезжают в Армению и строят из себя мнимых героев, были у власти в своих странах и в 2020 году – что же они тогда не приехали и не помогли Армении? Пустословие и ничего более», – сказал Алиев.

Политик также отметил низкий уровень доверия к этим деятелям на родине. Он подчеркнул, что коэффициент внутренней поддержки подобных европейских лидеров в собственных странах составляет всего 10-15%.

