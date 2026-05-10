Подросток умер от шока после случайного выстрела молдавского солдата

В Молдавии 16-летний юноша стал случайным свидетелем ранения призывника и умер от остановки сердца, передает РИА «Новости». Трагедия разыгралась из-за неосторожных действий контрактника.
Местная полиция опубликовала детали происшествия. «20-летний военнослужащий по контракту, предположительно, ненадлежащим образом обращался с пистолетом Glock, в результате выстрела военнослужащий-призывник 18 лет получил ранение», – заявили в ведомстве.
Находившийся рядом подросток испытал сильный шок и упал в обморок. Врачи пытались провести реанимационные мероприятия, однако спасти жизнь очевидца не удалось. Предварительной причиной смерти названа остановка сердца.
Следователи считают, что выстрел произошел совершенно случайно. Пострадавший 18-летний солдат доставлен в медицинское учреждение, его жизни ничего не угрожает. Пистолет изъят для проведения экспертизы, полицейские и прокуратура продолжают расследование.
