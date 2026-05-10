    10 мая 2026, 20:06 • Новости дня

    Фицо напомнил о пришедших с востока свободе и мире

    Премьер Словакии Фицо напомнил об освобождении страны Красной Армией

    Tекст: Мария Иванова

    На торжественных мероприятиях в честь 81-й годовщины Победы глава словацкого правительства Роберт Фицо призвал сограждан всегда помнить, что свобода пришла в республику с востока.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил на государственных торжествах по случаю 81-й годовщины Победы в городе Липтовски-Микулаш, передает ТАСС.

    «Свобода и мир пришли в Словакию с востока. Не будем об этом забывать», – сказал глава правительства.

    Политик произнес речь на следующий день после возвращения из Москвы. В российской столице 9 мая он выразил благодарность за освобождение своей страны от фашистских захватчиков.

    Глава словацкого кабмина также поделился обеспокоенностью текущей ситуацией в мире. Он отметил, что послевоенный мировой порядок разрушен, а международное право больше не применяется. По его оценке, Евросоюз демонстрирует слабость, ООН утратила значимость, а Североатлантический альянс постепенно разваливается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл на праздничные мероприятия в Кремль с георгиевской ленточкой на лацкане пиджака.

    Глава словацкого правительства запланировал этот визит в Москву ради выражения признательности бойцам Красной Армии.

    Политик при этом отверг страх перед возможной критикой европейских лидеров из-за поездки на парад Победы.

    9 мая 2026, 22:07 • Новости дня
    Путин: Дело идет к завершению украинского конфликта
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин заявил, что украинский конфликт, по его мнению, близится к завершению.

    «Я думаю, что дело идет к завершению [украинского конфликта]», – приводит слова президента ТАСС.

    По его словам, необходимо добиться, чтобы России никто не угрожал, и к этому Москва будет стремиться, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после серии международных встреч президент России Владимир Путин вышел к журналистам и рассказал о реакции Москвы на провокационные заявления Киева. Он также отметил, что вместо прямого согласия на прекращение огня 8 и 9 мая украинская сторона выдвинула встречную инициативу, предложив начать перемирие с 6 мая, потому что Киев посчитал невыгодным сразу согласиться с предложением России.

    Россия поддержала инициативу президента США Дональда Трампа по продлению перемирия с Украиной и обмену военнопленными, однако Киев оказался не готов к обмену. Путин сообщил, что Минобороны пока не докладывало о провокациях в День Победы.

    9 мая 2026, 21:34 • Новости дня
    Путин объяснил отсутствие военной техники на параде в Москве

    Путин объяснил отсутствие техники на параде безопасностью и задачами армии

    Tекст: Вера Басилая

    Решение об отказе от демонстрации военной техники на параде в Москве принято не только по соображениям безопасности, заявил президент России Владимир Путин.

    Владимир Путин сообщил журналистам, что проведение праздничных мероприятий без участия техники связано также с необходимостью сосредоточить усилия вооруженных сил на выполнении задач в рамках специальной военной операции, передает РИА «Новости».

    «Мы решили, что обязательно будем проводить праздничные мероприятия, но без демонстрации военной техники. И не только по соображениям безопасности, но, прежде всего потому, что вооруженные силы должны сосредоточить свое внимание на окончательном разгроме противника в рамках проведения специальной военной операции», – заявил глава государства.

    Путин подчеркнул, что сейчас ключевая задача армии – окончательный разгром противника, и именно на этом должно быть сосредоточено основное внимание военных.

    «Эти решения, безусловно, были приняты гораздо раньше, чем все прозвучавшие, как вы сказали, провокационные заявления», – подчеркнул Путин.

    Министерство обороны России анонсировало проведение парада без участия колонны военной техники.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил данное решение необходимостью минимизации террористической угрозы.

    В итоге парад Победы на Красной площади прошел в усеченном формате.

    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    10 мая 2026, 00:34 • Новости дня
    Захарова ответила Мерцу на слова о визите Фицо в Россию

    Захарова: Никакого Дня Европы без победы советского народа не было бы

    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова канцлера Германии Фридриха Мерца о намерении поговорить с премьером Словакии Робертом Фицо, который выбрал День Победы в России вместо Дня Европы.

    «Никакого Дня Европы без победы советского народа не было бы. Был бы один сплошной концлагерь с газовыми камерами», – заявила Захарова РИА «Новости».

    Она также добавила: «Хотя сколько их ни спасай, они из любой позиции самоорганизуются в концлагерь».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал премьер-министру Словакии Роберту Фицо серьезный разговор после визита в Москву. Мерц в ходе совместной пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном заявил: «Сегодня здесь, в Стокгольме, мы отмечаем День Европы, а это совсем другое дело».

    Сам глава словацкого правительства назвал большой честью присутствие на праздновании Дня Победы в России. Президент России Владимир Путин отметил неизменную позицию политика по вопросу роли Красной армии во Второй мировой войне.

    10 мая 2026, 09:21 • Новости дня
    Британский военный аналитик оценил парад Победы в Москве

    Британский военный аналитик Меркурис оценил парад Победы в Москве

    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Парад Победы в Москве показал, что Западу не удалось запугать Россию, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

    Меркурис в эфире YouTube-канала заявил, что Парад Победы в Москве продемонстрировал неспособность Запада оказать давление на Россию, передает РИА «Новости».

    По его словам, праздник показал, что Россия близка к завершению конфликта на Украине на своих условиях, а действия западных стран не смогли изменить ситуацию.

    Меркурис отметил: «Он (Владимир Путин) заставил американцев надавить на Украину, заставил украинцев соблюдать перемирие».

    По мнению аналитика, финал парада и слова Путина «Победа будет за нами» подтверждают уверенность российского руководства в скором достижении военной победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, традиционный парад Победы прошел в Москве в штатном режиме.

    Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественного мероприятия на Красной площади.

    Российский лидер отметил вдохновляющую силу подвига поколения победителей для бойцов спецоперации.

    9 мая 2026, 21:45 • Новости дня
    Путин объяснил причину отказа Киева от перемирия на 9 мая

    Tекст: Мария Иванова

    Вместо прямого согласия на прекращение огня 8 и 9 мая украинская сторона выдвинула встречную инициативу, предложив начать перемирие с 6 мая, потому что Киев посчитал невыгодным сразу согласиться с предложением России, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин сообщил, что украинская сторона изначально проигнорировала инициативу о прекращении огня, передает РИА «Новости».

    По словам российского лидера, осознав поддержку этой идеи со стороны США, Киев решил отреагировать, но отказался от первоначальных условий.

    «Но как мы только объявили об этом, никакой реакции ни от кого не было. Спустя, не знаю, день-два, когда, видимо, в Киеве подумали и точно осознали, что это поддерживается и администрацией Соединенных Штатов, видимо, сочли для себя благом на это отреагировать», – рассказал глава государства.

    Российский лидер добавил, что украинские власти посчитали невыгодным просто согласиться с инициативой Москвы. В результате они выдвинули встречное предложение о перемирии, начиная с 6 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о перемирии с Украиной на 8 и 9 мая. В ответ киевский режим разыграл политический фарс с собственным вариантом прекращения огня.

    10 мая 2026, 09:25 • Новости дня
    Евросоюз начал оказывать давление на Фицо после визита в Москву

    Euractiv: ЕС начал оказывать давление на Фицо из-за поездки в Москву

    @ RAMIL SITDIKOV/REUTERS/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Брюссель отреагировал на участие словацкого премьера Роберта Фицо в праздновании Дня Победы в Москве угрозой заморозить финансирование местных фермеров.

    Руководство Евросоюза пытается найти способы воздействия на премьер-министра Словакии Роберта Фицо после его визита в российскую столицу, передает портал Euractiv.

    Брюссель уже предупредил Братиславу о проблемах в национальном агентстве сельскохозяйственных платежей, что создает риски для финансирования словацких фермеров.

    Журналисты также напомнили об инициативе депутатов Европарламента, предложенной в апреле. Парламентарии призвали создать механизм заморозки выделения средств странам ЕС в случае нарушений принципов верховенства права, влияющих на бюджет блока, отмечает ТАСС.

    Ситуацию прокомментировал и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, анонсировав дискуссию европейских лидеров со словацким политиком. «Мы поговорим с ним об этом дне в Москве», – подчеркнул он.

    В субботу Роберт Фицо вместе с другими иностранными лидерами посетил торжественные мероприятия по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В рамках визита состоялись его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на встрече с Робертом Фицо указал на конфронтационную линию Евросоюза. Переговоры лидеров двух государств в Кремле продлились около двух часов.

    Латвия, Литва, Эстония и Польша ранее отказали в разрешении на пролет правительственного самолета Словакии.

    10 мая 2026, 13:25 • Новости дня
    Ушаков связал указ Зеленского о параде в Москве с прошлым политика в КВН
    @ Felix Zahn/Imago/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Помощник президента России Юрий Ушаков иронично прокомментировал инициативу Владимира Зеленского, «позволяющую» провести парад на Красной площади в честь Дня Победы.

    Помощник главы государства Юрий Ушаков назвал клоунадой указ Владимира Зеленского, который «разрешает» проведение парада на Красной площади в честь Дня Победы, передают Вести.

    «Клоунада. Может, вспомнил о временах участия в КВН, я не знаю», – отметил Ушаков в беседе с корреспондентом Павлом Зарубиным.

    Таким образом помощник президента отреагировал на недавний документ, подписанный главой киевского режима. Ушаков предположил, что подобные решения могут быть связаны с прошлым Зеленского в качестве комика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова после этого указа сравнила украинского лидера с певицей Аллой Пугачевой.

    Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер иронично высмеял абсурдный указ политика.

    10 мая 2026, 05:15 • Новости дня
    Фицо решил не мстить отказавшимся пропустить его самолет в Россию странам

    Tекст: Антон Антонов

    Братислава не станет принимать ответные меры против государств, запретивших перелет над их территорией на пути в Москву, заявил глава словацкого правительства Роберт Фицо.

    Фицо пообещал воздержаться от зеркальных действий в отношении стран, закрывших свое воздушное пространство для его самолета во время поездки в Россию, передает РИА «Новости».

    «Не собираюсь принимать никаких ответных мер против этих стран, если им будет нужно пролететь над нашей территорией куда угодно и с какой угодно целью, мы не будем им препятствовать в этом», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и словацкий премьер обсудили сложности перелета из-за отказа стран Прибалтики. МИД Словакии по соображениям безопасности ранее отказался публиковать точный маршрут политика. Власти Чехии без задержек одобрили пролет правительственного борта через свое воздушное пространство.

    9 мая 2026, 23:16 • Новости дня
    Путин связал вступление Финляндии в НАТО с надеждой Хельсинки на крах России
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Финляндии присоединились к НАТО, рассчитывая на крах России и возможность получить часть территорий, заявил президент России Владимир Путин.

    «Все рассчитывали что-то оттяпать у России, что-то хапнуть, извините за простоту выражения», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что у России и Финляндии отсутствовали нерешенные территориальные проблемы, никаких дополнительных мер не требовалось, о чем в Хельсинки знали.

    «Чего в НАТО-то пошли? А в надежде, что здесь у нас все рухнет, а они тут как тут, цап-царап. Вот они уже там границу строят по реке Сестре», – добавил президент.

    «Я бы и жест определенный сделал и кое-что сказал, но, поскольку я родом из культурной столицы, я воздержусь», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Николай Межевич заявил, что финские власти рассчитывали на распад России для захвата Выборга и Петрозаводска. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал вступившую в альянс страну законной целью для российских военных. Министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил Хельсинки о нарушении прежних обязательств по вечному нейтралитету.

    10 мая 2026, 19:49 • Новости дня
    Финский политик осадил Мерца после критики визита Фицо в Москву

    Финский политик Мема осадил Мерца после критики визита Фицо в Москву

    Tекст: Мария Иванова

    Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема вступился за словацкого премьера Роберта Фицо, решившего посетить парад Победы в Москве вместо празднования Дня Европы.

    Канцлер Германии пригрозил Роберту Фицо серьезным разговором из-за решения посетить Москву в День Победы, и подобная риторика вызвала резкое осуждение, передает РИА «Новости».

    «Мерц не в лучшем положении, чтобы критиковать Фицо за его визит в Москву. Есть те, кто лучше с точки зрения интересов защищает Европу, и Мерц – не один из них», – написал Мема в соцсети.

    Политик подчеркнул, что быть настоящим европейцем сегодня означает стремиться к дипломатическому диалогу с Москвой по украинскому вопросу. Разжигателей конфликта он назвал подлинными антиевропейцами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал премьер-министру Словакии Роберту Фицо серьезный разговор из-за визита в Москву.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко отреагировала на данное заявление немецкого политика.

    Между тем руководство Евросоюза начало поиск способов воздействия на словацкого премьера путем заморозки финансирования местных фермеров.

    9 мая 2026, 22:43 • Новости дня
    Путин сообщил о предложении по вывозу обогащенного урана из Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подтвердил актуальность инициативы по вывозу обогащенного урана из Ирана на российскую территорию.

    «Такой опыт есть, мы и сейчас готовы повторить этот опыт… Наши предложения лежат на столе, мне кажется, это хорошее предложение», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    «Нам ничего не нужно. Это не для того, чтобы нам, извините за моветон, политические жабры надувать и говорить, мол, без нас никто ничего не может. Нет, мы просто хотим внести свой вклад какой-то посильный, если это устроит всех, в разрядку ситуации», – сказал Путин.

    США, Иран и Израиль изначально согласились на вывоз обогащенного урана из Ирана в Россию, но затем Вашингтон передумал, заявил Путин. Он добавил, что Иран не без основания доверяет России в ядерной сфере.

    Кроме того, российский лидер выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью бывшего секретаря высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Президент охарактеризовал погибшего как человека, с которым можно было выстраивать конструктивный диалог, отметив его умение слушать и адекватно реагировать на обсуждаемые вопросы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офис Али Лариджани в марте подтвердил информацию о его гибели. Путин направил верховному лидеру Ирана послание с соболезнованиями.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал о готовности Москвы принять излишки обогащенного урана.

    10 мая 2026, 02:58 • Новости дня
    Латвийцы усыпали цветами советские мемориалы

    Tекст: Антон Антонов

    Жители Латвии проигнорировали строгие ограничения властей и массово почтили память павших советских воинов у мемориалов,заявил депутат городской думы Елгавы Андрей Пагор.

    Пагор отметил, что граждане шли к мемориалам, минуя многочисленные запреты, передает РИА «Новости».

    «Все братские захоронения, где я сегодня был, были усыпаны цветами, за что вам огромное спасибо. Мне кажется, не на одно мероприятие в Латвии люди не несут такое огромное количество цветов», – подвел итоги празднования депутат.

    Попытки чиновников переписать историю не смогли остановить жителей республики, заявил он. Пагор подчеркнул, что праздник объединяет не только русскоговорящих, но и множество латышей. Он добавил, что памятная дата прошла без громких инцидентов, за исключением нескольких мелких провокаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти латвийского Даугавпилса потушили последний Вечный огонь в Прибалтике. В апреле правоохранительные органы усилили контроль за русскоязычным населением.

    10 мая 2026, 07:18 • Новости дня
    Полиция Берлина задержала более 40 человек в День Победы

    Tекст: Антон Антонов

    Во время празднования Дня Победы правоохранительные органы столицы Германии задержали 43 человека, сообщает полиция Берлина.

    «Сегодняшнее дежурство подходит к концу. На данный момент в 43 случаях были предприняты меры по ограничению свободы», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Силовики зафиксировали 25 нарушений запрета на ношение российской, советской и белорусской символики возле военных мемориалов. Также пресечен один незаконный запуск беспилотника.

    Кроме того, поступило 13 заявлений об оскорблениях, сопротивлении представителям власти и нанесении телесных повреждений. В ведомстве добавили, что в целом памятные дни прошли мирно и без серьезных происшествий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Берлина ввели строгие ограничения на использование советской символики 8 и 9 мая. Российская дипломатическая миссия потребовала от германской стороны разрешить демонстрацию флагов Победы. В День Победы полиция задержала супружескую пару из-за конфликта у мемориала в Трептов-парке.

    9 мая 2026, 23:10 • Новости дня
    Путин: Сила России помешает попыткам Европы замалчивать советский подвиг

    Tекст: Антон Антонов

    Укрепление мощи российского государства заставит европейские страны прекратить попытки стереть из истории подвиг советских солдат, заявил президент России Владимир Путин.

    «Чем сильнее будет Россия, тем быстрее это будет сходить на нет», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Путин считает, что попытки европейских политиков переписывать историю и роль СССР в победе над нацизмом – это глупость, которая может довести до нищеты.

    Путин назвал попытки ЕС замалчивать советский подвиг «проявлением, как ни странно прозвучит, реваншизма со стороны глобалистских западных элит», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал советский народ спасителем всей планеты от нацизма. Глава государства отмечал силу страны в противостоянии русофобии. Российский лидер приравнивал зарубежные попытки забыть жертвы борьбы с нацизмом к атаке на страну.

    9 мая 2026, 22:16 • Новости дня
    Путин обвинил западные элиты в провоцировании конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Глобалистские силы спровоцировали конфликт России и Украины и продолжают воевать руками украинцев, заявил президент России Владимир Путин.

    Глава государства отметил, что западные элиты извлекают выгоду из текущей ситуации. «Они, конечно, хорошо устроились: они спровоцировали этот конфликт», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    По словам российского лидера, так называемое глобалистское направление западных элит ведет борьбу с Москвой, используя для этого украинцев. При этом в Европе постепенно осознают, что дальнейшая «игра на повышение» может дорого стоить». На фоне этих рисков на Западе уже начинают искать возможности для возобновления контактов с российской стороной.

    Путин выразил надежду, что здравомыслящие силы на Западе, понимающие суть происходящего, со временем смогут вернуться к власти при поддержке большинства граждан своих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после серии международных встреч президент России Владимир Путин вышел к журналистам и рассказал о реакции Москвы на провокационные заявления Киева. Путин заявил, что украинский конфликт, по его мнению, близится к завершению.

