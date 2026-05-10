Tекст: Ольга Иванова

Россия не стремится к вооруженному конфликту с западными странами, передает РИА «Новости». «Мы не хотим войны с НАТО, мы не хотим войны с Германией, об этом не стоит и говорить. Но если нам придется столкнуться с этими военными попытками, то мы не сможем ничего гарантировать для будущего Европы», – заявил посол России в Германии Сергей Нечаев на берлинской дискуссионной площадке.

Дипломат отметил, что европейские государства не проявляют интереса к урегулированию ситуации на Украине. При этом, по его словам, готовность к диалогу демонстрируют Соединенные Штаты Америки. С приходом администрации Дональда Трампа Вашингтон начал активно включаться в процесс поиска мирного решения.

Нечаев добавил, что Москва особенно обеспокоена разговорами о европейском ядерном щите. Он также подчеркнул наличие общих интересов у России и США в сфере экономики и освоения космоса. Ранее в МИД России отмечали, что Британия не оставляет шансов на завершение конфликта путем переговоров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Германии Сергей Нечаев осудил высказывания западных политиков о подготовке к войне.

Президент Владимир Путин выразил надежду на восстановление конструктивного диалога с европейскими государствами.

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев предупредил об опасности милитаризации современной ФРГ.