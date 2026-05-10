  Макрон отверг планы военного развертывания в Ормузском проливе
    10 мая 2026, 20:03 • Новости дня

    Посол России в Германии заявил об отсутствии гарантий для будущего Европы

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейские страны не демонстрируют готовности к мирному диалогу, что в случае эскалации конфликта ставит под удар безопасность всего континента, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

    Россия не стремится к вооруженному конфликту с западными странами, передает РИА «Новости». «Мы не хотим войны с НАТО, мы не хотим войны с Германией, об этом не стоит и говорить. Но если нам придется столкнуться с этими военными попытками, то мы не сможем ничего гарантировать для будущего Европы», – заявил посол России в Германии Сергей Нечаев на берлинской дискуссионной площадке.

    Дипломат отметил, что европейские государства не проявляют интереса к урегулированию ситуации на Украине. При этом, по его словам, готовность к диалогу демонстрируют Соединенные Штаты Америки. С приходом администрации Дональда Трампа Вашингтон начал активно включаться в процесс поиска мирного решения.

    Нечаев добавил, что Москва особенно обеспокоена разговорами о европейском ядерном щите. Он также подчеркнул наличие общих интересов у России и США в сфере экономики и освоения космоса. Ранее в МИД России отмечали, что Британия не оставляет шансов на завершение конфликта путем переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Германии Сергей Нечаев осудил высказывания западных политиков о подготовке к войне.

    Президент Владимир Путин выразил надежду на восстановление конструктивного диалога с европейскими государствами.

    Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев предупредил об опасности милитаризации современной ФРГ.

    10 мая 2026, 17:33 • Новости дня
    В Германии после предложения Путина нашли замену Шредеру в роли переговорщика

    @ IMAGO/ESDES.Pictures/Bernd Elme/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Правящая коалиция Германии обсуждает кандидатуру президента Франка-Вальтера Штайнмайера на роль главного посредника в возможных переговорах между Евросоюзом и Россией, пишет Der Spiegel.

    Представители немецкого правительства рассматривают президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера в качестве возможного посредника на переговорах Москвы и Брюсселя, передает ТАСС.

    Журнал Der Spiegel со ссылкой на свои источники отмечает, что в правящих кругах ФРГ категорически не доверяют бывшему канцлеру Герхарду Шредеру. Именно его кандидатуру ранее выдвигал российский лидер Владимир Путин.

    При этом немецкое издание считает, что совместная работа двух политиков имеет определенные перспективы. «Дуэт Шредер – Штайнмайер мог бы быть интересным вариантом», – подчеркивают авторы публикации.

    Сам факт поиска посредников для диалога демонстрирует сильное напряжение вокруг украинского кризиса и стремление Берлина ускорить его разрешение, пишет газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Как отмечают СМИ, в правительстве Германии отклонило данное предложение российского лидера. Внешнеполитический эксперт немецкой партии BSW Севим Дагделен поддержала идею посредничества экс-канцлера.

    10 мая 2026, 16:17 • Новости дня
    Рар объяснил нежелание Германии сделать Шредера переговорщиком с Россией
    @ IMAGO/Jens Schulze/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Герхард Шредер в роли переговорщика мог бы восстановить статус Германии, как моста между Россией и Европой. Но для канцлера Фридриха Мерца поддержка Украины превыше всего, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее в Берлине выступили против назначения экс-канцлера Шредера европейским посредником в контактах с Москвой по Украине.

    «Если бы немецкие правящие элиты хотели мирного решения украинского конфликта, они бы сделали Герхарда Шредера переговорщиком. Он бы смог восстановить статус ФРГ, как моста между Россией и Западом», – считает германский политолог Александр Рар.

    Однако нынешние власти не хотят этого. «Сегодня Германия выбирает для себя исключительно проукраинскую позицию. Поддержка Киева превыше всего для Фридриха Мерца», – объясняет он.

    И так как решение о назначении кандидатуры переговорщика может принять только канцлер, а он не желает дипломатических переговоров с Москвой, все пока останется на своих местах

    «На этом фоне в ЕС может начаться настоящая драка. Одни будут предлагать кандидатуры ястребов, а другие – более сговорчивых политиков», – полагает эксперт. Впрочем, делает он оговорку, если в Киеве согласятся на кандидатуру Шредера, ситуация может измениться.

    В воскресенье стало известно, что в правительстве Германии не поддержали идею участия бывшего канцлера страны Герхарда Шредера в диалоге с Москвой, передает РИА «Новости». Немецкое агентство DPA со ссылкой на правительственные источники сообщает: «Федеральное правительство отклонило предложение президента России Владимира Путина о том, чтобы бывший канцлер Герхард Шредер выступил посредником на Украине». При этом официальных заявлений от властей ФРГ пока не поступало.

    Напомним, президент России Владимир Путин накануне назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога с Европой. Президент отметил, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют. При этом российский лидер обозначил отсутствие оскорблений в адрес Москвы главным требованием к европейскому переговорщику.

    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    9 мая 2026, 13:32 • Новости дня
    Немецкий политик по-русски попросил прощения за фашизм и войну

    @ ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В День Победы глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер публично обратился на русском языке с просьбой о прощении за преступления фашизма.

    Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в День Победы выступил с видеообращением на русском языке, в котором попросил прощения за фашизм и войну, отметив важность 9 Мая для Германии, пишет РИА «Новости».

    Политик подчеркнул: «Я прошу прощения за фашизм и войну. Для нас, немцев, это не день капитуляции, а день освобождения от фашизма». Он отметил, что проиграли именно те, кто сегодня не отмечает годовщину Победы, и выразил благодарность Советскому Союзу и России.

    «Спасибо Советскому Союзу, спасибо России», – заключил Нимайер.

    Ранее Нимайер также попросил прощения за блокаду Ленинграда, выступая на форуме в Петербурге. Он сообщил о получении временного статуса в России и подаче заявления на гражданство.

    Кроме того, Нимайер отмечал кризис в экономике Германии и необходимость сотрудничества с Россией для выхода из сложной ситуации.

    10 мая 2026, 14:24 • Новости дня
    В Германии отвергли предложенную Путиным кандидатуру переговорщика

    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В Берлине выступили против назначения экс-канцлера Герхарда Шредера европейским посредником в контактах с Россией по Украине, несмотря на предложение президента Владимира Путина.

    В правительстве Германии не поддержали идею участия бывшего канцлера страны Герхарда Шредера в диалоге с Москвой, передает РИА «Новости».

    Немецкое агентство DPA со ссылкой на правительственные источники сообщает: «Федеральное правительство отклонило предложение президента России Владимира Путина о том, чтобы бывший канцлер Герхард Шредер выступил посредником на Украине».

    При этом официальных заявлений от властей ФРГ пока не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин накануне назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога с Европой. Президент отметил, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют. При этом российский лидер обозначил отсутствие оскорблений в адрес Москвы главным требованием к европейскому переговорщику.

    Глава Евросовета Антониу Кошта ранее заявил о готовности Брюсселя к переговорам с Россией при наступлении подходящего момента.

    8 мая 2026, 13:58 • Новости дня
    Мерц в поздравлении немцев с освобождением от нацизма не упомянул СССР
    @ IMAGO/ESDES.Pictures/Bernd Elme/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил граждан с днем освобождения от нацистского режима, однако не упомянул решающую роль Красной армии, что вызвало волну критики в интернете.

    В поздравлении Мерца говорится: «8 мая 1945 года принесло освобождение для миллионов людей, для Германии, для Европы. Этот день призывает никогда не забывать, к чему может привести ненависть. Он обязывает нас выступать за свободную, демократическую и солидарную Германию в сильной Европе», передает РИА «Новости».

    Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что Мерц не уточнил, кто именно освободил Германию и Европу, что многие сочли попыткой стереть исторические факты. Кроме того, в комментариях люди выразили недовольство запретом советской символики на мемориалах в Берлине 8-9 мая, назвав такое решение проявлением «трусости» со стороны немецких властей.

    Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев дал совет канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, как спасти экономику Германии на фоне кризиса.

    Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что немецкий канцлер навлек бесчестье на свою страну, ограничив использование памятных знаков на крупнейших воинских мемориалах в дни празднования окончания Великой Отечественной войны.

    Германия заняла первое место в апрельском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    8 мая 2026, 19:28 • Новости дня
    В ФРГ отказались назвать освободителей Германии от нацизма

    @ Mike Schmidt/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель официального представителя правительства ФРГ Штеффен Майер отказался отвечать на вопрос о том, кто освободил Германию от нацизма.

    В правительстве Германии не дали прямого ответа на вопрос о том, кто освободил страну от нацизма, передает РИА «Новости».

    Заместитель официального представителя кабинета министров ФРГ Штеффен Майер на брифинге уклонился от прямого ответа журналисту, который поинтересовался, почему в поздравлении канцлера Фридриха Мерца ко Дню освобождения от нацистского режима не была упомянута решающая роль Красной Армии.

    Майер, когда его спросили, не связано ли это с нежеланием упоминать Россию или Советский Союз, заявил: «Это, возможно, также связано с ограничением количества символов в соцсети X».

    На повторный вопрос о том, кто же все-таки является освободителем Германии, представитель правительства заметил, что «это исторически четко задокументировано». Однако, когда его попросили вслух назвать державы-освободители, он просто промолчал.

    Ранее пользователи в сети подвергли критике канцлера ФРГ за то, что в своем обращении он не упомянул роль Красной Армии. Кроме того, российский посол в Германии Сергей Нечаев обратил внимание на попытки пересмотра вклада Советского Союза в Победу и значение советских памятников, подчеркнув, что Россия решительно выступает против подобных тенденций.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил сограждан с днем освобождения от нацизма без упоминания Красной Армии.

    Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев потребовал от Берлина официального признания преступлений Третьего рейха геноцидом.

    9 мая 2026, 19:17 • Новости дня
    Мерц пообещал Фицо серьезный разговор после визита в Москву
    @ Stefan Jerrevafayng/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что премьер-министра Словакии Роберта Фицо ждет разговор о его визите в Москву на День Победы

    Мерц заявил, что премьер-министра Словакии Роберта Фицо ожидает серьезный разговор в Европе после его визита в Москву, передает РИА «Новости». Мерц подчеркнул, что этот вопрос обязательно будет поднят на уровне европейских лидеров.

    На совместной пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном он заявил: «Мы поговорим с ним об этом сегодняшнем дне в Москве. Сегодня здесь, в Стокгольме, мы отмечаем День Европы, а это совсем другое дело».

    Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Кремле продлились около двух часов.

    Глава словацкого правительства пообещал представить инициативы по возобновлению работы двусторонней межправительственной комиссии.

    Фицо назвал большой честью свое присутствие на праздновании Дня Победы в Москве.

    8 мая 2026, 11:19 • Новости дня
    Дмитриев дал совет Мерцу, как не стать Стармером

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев дал совет канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, как спасти экономику Германии на фоне кризиса.

    Дмитриев дал совет канцлеру Германии Фридриху Мерцу по поводу сложной ситуации в экономике страны, передает РИА «Новости».

    «Мерцу просто нужно поступать противоположно тому, что он делает сейчас, чтобы добиться успеха. У него еще есть шанс не стать Стармером», – написал Дмитриев в соцсети.

    Свое заявление Дмитриев сделал на фоне свежих данных о промышленном производстве в Германии. По опубликованной макростатистике, в марте объем промышленного производства в стране снизился на 0,7% по сравнению с февралем, хотя аналитики ожидали роста. В годовом выражении показатель уменьшился на 2,8%.

    Дмитриев подчеркнул, что такие цифры были вполне ожидаемы, а не стали сюрпризом для экспертов. По его мнению, ситуация может ухудшиться еще сильнее, если немецкие чиновники не изменят текущий экономический курс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев связал кризис в Евросоюзе с отказом от российских энергоносителей.

    Дмитриев спрогнозировал усиление критики лидера ХДС Фридриха Мерца в Германии.

    Дмитриев назвал слова Дональда Трампа «черной меткой» для Мерца.

    10 мая 2026, 10:07 • Новости дня
    Мерц обвинил Россию в «угрозе безопасности Европы»
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Федеральный канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Россия якобы представляет опасность для Европы.

     Мерц сделал резкое заявление о России, подчеркнув, что Москва якобы представляет опасность для Европы, сообщает РИА «Новости».

    По его словам, «европейские страны, включая Германию, тратят миллиарды на восстановление своих вооруженных сил перед лицом предполагаемой угрозы со стороны России». Его слова приводит агентство Reuters.

    Накануне посол России в Германии Сергей Нечаев отметил, что Берлин в последние годы доктринально движется к подготовке к военному противостоянию с Москвой и не скрывает этих намерений. Он подчеркнул, что подобная позиция отражается и в публичных заявлениях немецких властей, что усиливает напряженность в регионе.

    Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не планирует нападать на страны НАТО. Несмотря на это, западные политики регулярно используют риторику о «российской угрозе» для мобилизации общественного мнения и отвлечения внимания населения от внутренних проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил об ускоренной милитаризации Германии для военного противостояния с Москвой.

    Глава МИД России Сергей Лавров указал на практическую подготовку немецким канцлером своей страны к войне.

    Ранее сам Фридрих Мерц назвал Берлин участником конфликта с Россией.

    8 мая 2026, 09:01 • Новости дня
    Немецкая молодежь отказалась готовиться к войне против России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правительство Германии столкнулось с серьезной проблемой из-за нежелания немецкой молодежи участвовать в подготовке к войне с Россией, пишет немецкая газета Junge Welt.

    Правительство Германии сталкивается с серьезным сопротивлением молодежи по вопросу возобновления призыва на военную службу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на немецкую газету Junge Welt.

    Причиной массового отказа молодых людей участвовать в подготовке к войне с Россией стали успехи студенческих забастовок, которые, как отмечает издание, вызывают беспокойство у немецких властей.

    В материале подчеркивается, что антироссийские настроения в Германии подпитываются украинскими националистами и неофашистами, а Бундестаг уже в 2025 году принял решение о постепенном возвращении военного призыва. Однако большинство молодежи страны отказываетcя идти в армию, несмотря на жесткие меры, принимаемые правительством в отношении протестующих.

    Авторы статьи отмечают, что власти ФРГ уже начали применять репрессивные меры против молодых людей, не желающих, по их словам, «становиться пушечным мясом» в войне с Россией. Одна из участниц протестов прямо заявила: «Богатые хотят войны, молодежь хочет будущего!» После подобных выступлений, по информации издания, происходят преследования в учебных заведениях, но эти меры, по мнению автора, вряд ли увеличат число желающих служить.

    Правящая коалиция Германии уже согласовала новую редакцию законопроекта о модернизации военной службы. С 2026 года всем молодым немцам начали рассылать обязательные для мужчин и добровольные для женщин анкеты о желании пройти службу в бундесвере. Если добровольцев будет недостаточно или ситуация с безопасностью ухудшится, власти готовы ввести так называемую воинскую обязанность по необходимости – комплектование армии методом случайного отбора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Бундестага приняли закон о новой модели военной службы.

    Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил об ускоренной милитаризации Берлина.

    9 мая 2026, 17:37 • Новости дня
    В Берлине задержали супругов после конфликта у советского мемориала

    @ Volker Hohlfeld/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Трептов-парке столицы Германии у советского мемориала в День Победы полиция задержала женщину и ее супруга из-за конфликта с полицейскими.

    Полиция Берлина задержала двух человек на территории советского мемориала в Трептов-парке, передает ТАСС.

    В сообщении пресс-службы полиции говорится, что женщина поспорила с другим участником собрания, после чего толкнула полицейского и выхватила у него рацию.

    К конфликту присоединился ее супруг, который также напал на представителя правоохранительных органов. Оба были задержаны на месте происшествия. Подробности случившегося не уточняются, официальная информация ограничивается описанием самого инцидента.

    Церемония возложения венков и цветов к монументу советскому воину по случаю Дня Победы состоялась ранее в этот же день. В числе участников мероприятия были российские дипломаты, а также представители общественности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, провокаторы с украинскими флагами попытались сорвать возложение венков к советскому воинскому мемориалу в Трептов-парке в Берлине. Ранее в субботу в Вильнюсе у входа на Антакальнисское кладбище полиция задержала мужчину с георгиевской лентой.

    А накануне в Берлине у музея «Берлин-Карлсхорст» сотни людей выступили против милитаризации и за мир с Россией.


    8 мая 2026, 22:43 • Новости дня
    Бывший генсек НАТО отметил признаки распада альянса из-за решений США

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что действия США по выводу войск из Германии и отказу от размещения ракет Tomahawk свидетельствуют о кризисе внутри альянса.

    Решение президента США о выводе войск из Германии и отказе от размещения ракет Tomahawk стало поводом для критики со стороны бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, передает РИА «Новости».

    «Да. То, что мы сейчас наблюдаем, – это распад НАТО, и это опасно. Президент Трамп посеял столько сомнений в своей приверженности Статье 5 и защите Европы, что для европейцев может быть только один вывод: мы должны стоять на собственных ногах и быть в состоянии защитить наш континент самостоятельно», – заявил политик.

    Поскольку создание единой армии Евросоюза пока нереалистично, Расмуссен предложил сформировать новую структуру. В эту коалицию смогут войти лишь те государства, которые тратят на оборону 5% от ВВП и готовы гарантировать надежную защиту союзников.

    По мнению бывшего генсека НАТО, экономику Европы необходимо перевести на военные рельсы, а Украина нужна Западу в качестве оплота против Москвы. При этом российские власти неоднократно выражали обеспокоенность беспрецедентной активностью альянса, который прикрывает наращивание сил необходимостью сдерживания спецоперации.

    Ранее президент США  заявил о намерении вывести из Германии 5 тыс. американских военных. Кроме того американская администрация решила отменить размещение в ФРГ батальона с ракетами Tomahawk.

    10 мая 2026, 17:57 • Новости дня
    Власти Грузии назвали посла Германии «невоспитанным»
    @ Инна Кукуджанова/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Посол Германии в Грузии Петер Фишер является «невоспитанным человеком», заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы думали, что посол Фишер имеет проблемы только с Венской конвенцией, но оказалось, что и с воспитанием тоже», – сказал он.

    Фишер накануне потребовал от властей Грузии «не читать ему лекции о том, каким должен быть Евросоюз».

    По словам Шалвы Папуашвили, «все грузинское общество ждет, когда покинет страну Фишер», открыто поддерживающий местных радикалов.

    Председатель парламента выразил сожаление огромным негативом, который Фишер внес в двусторонние отношения.

    «Осталось несколько недель пребывания Фишера в Грузии. Ждем, чтобы он уехал, чтобы забыть момент (его пребывания)», – заявил председатель парламента.

    Ранее сообщалось, что посол Германии нахамил властям Грузии из-за дружбы с Венгрией.

    8 мая 2026, 15:48 • Новости дня
    Германия разрешила пролет самолета словацкого правительства в Москву на 9 мая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авиационные власти Германии разрешили пролет через свое воздушное пространство самолета правительства Словакии, следующего в Москву на торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы.

    «Германия согласовала пролет самолета, он вошел в воздушное пространство страны», – сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

    Ранее стало известно, что на борту находится премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который направляется в Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы. Самолет вылетел из международного аэропорта Братиславы и уже пересек воздушное пространство Чехии.

    По имеющейся информации, общее время в пути по маршруту Братислава – Москва составит примерно три с половиной – четыре часа.

    Ранее стало известно, что Фицо полетит в Россию через четыре страны. В пятницу президент Абхазии Бадра Гунба прибыл в Москву на торжества по случаю Дня Победы.

    Накануне Кремль опубликовал список подтвердивших визит в Москву на 9 Мая иностранных лидеров.

    9 мая 2026, 12:53 • Новости дня
    Провокаторы с флагами Украины пытались сорвать акцию памяти в Берлине

    @ Nadja Wohlleben/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В берлинском Трептов-парке группа людей с украинскими флагами попыталась помешать церемонии возложения венков, выкрикивая оскорбления в сторону участников, сообщают информагентства.

    Провокаторы с украинскими флагами попытались сорвать возложение венков к советскому воинскому мемориалу в Трептов-парке в Берлине, передает РИА «Новости». По данным агентства, ежегодно в этом парке проходит церемония, посвященная завершению Великой Отечественной войны, а также освобождению Европы и Германии от нацизма.

    Утром в субботу вместе с теми, кто пожелал отдать дань памяти советским воинам, у мемориала появились люди с украинскими флагами. Они выкрикивали оскорбления и пытались перекричать участников церемонии, мешая проведению торжественного мероприятия.

    Полиция, присутствовавшая на месте, не препятствовала нахождению провокаторов у мемориала, однако не позволила им приблизиться к участникам церемонии.

    Накануне несколько граждан с украинскими флагами попытались сорвать проведение акции «Бессмертный полк» на площади Наций в Женеве напротив штаб-квартиры ООН.

    В то же время украинские военные не предпринимали действий для срыва торжеств по случаю Дня Победы, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

