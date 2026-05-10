Эксперты предупредили о рисках терактов на 78 матчах ЧМ в США

Аналитики: Конфликт с Ираном увеличит риск терактов на 78 матчах ЧМ-2026

Tекст: Мария Иванова

О нарастающих угрозах для будущих матчей чемпионата мира по футболу в США сообщила британская газета The Guardian.

Специалисты по контртеррору считают, что ситуацию обостряют конфликт США и Израиля с Ираном и сокращение экспертизы по борьбе с терроризмом в федеральных структурах. Наибольшую опасность они видят в действиях радикализованных в интернете «домашних» экстремистов, включая сторонников джихадистских групп.

Профессор Мичиганского университета и бывший сотрудник ФБР Джавад Али заявил: «Нужно защищать не только каждый стадион, но и все звенья цепочки, которые ведут к игре».

Он подчеркнул, что ресурсов для обеспечения безопасности всех объектов может не хватить. В марте ФБР провело крупные учения по противодействию внутренним угрозам перед чемпионатом.

Турнир растянется примерно на шесть недель и включит 104 матча в США, Канаде и Мексике, из них 78 игр пройдут в 11 американских городах, включая Нью-Джерси в 16 км от Манхэттена.

Министерство внутренней безопасности США придало статус национального спецмероприятия только финалу на стадионе MetLife в Ист-Резерфорде. Остальные встречи получат высшие рейтинги риска SEAR 1 или 2 и тоже потребуют привлечения федеральных сил.

Режим NSSE предусматривает жесткие периметры безопасности, досмотр через металлоискатели, ограничения полетов, противодронные системы и постоянный мониторинг угроз. Агентство Fema выделило 625 млн долларов на безопасность и готовность к ЧС во время чемпионата.

Эксперты подчеркивают, что сами арены уже являются «твердыми целями», а главное беспокойство вызывают «мягкие цели» – гостиницы, транспортные узлы и фан-зоны.

Все 11 городов примут официальные фестивали болельщиков с трансляциями и концертами, а по всей стране запланированы тысячи дополнительных просмотров матчей в барах и клубах. Исследователь Colin Clarke указывает на уязвимость толп у входов и риск использования дронов, которые легко осваиваются одиночками и негосударственными группами.

Бывшая сотрудница ЦРУ и ФБР Трейси Уолдер видит крупнейшую проблему в провалах координации между различными силовыми ведомствами. По ее словам, попытка убийства Дональда Трампа в Пенсильвании в 2024 году и штурм Капитолия 6 января 2021 года показали сбои обмена данными.

Дополнительное напряжение несет возможный матч Иран – США в Техасе 3 июля, накануне Дня независимости, и ожидаемое присутствие саудовской королевской семьи в Хьюстоне. Саудовская Аравия и Иран остаются давними соперниками в регионе.

Часть экспертов считает, что опасения по поводу иранских «спящих ячеек» в США преувеличены, поскольку Ирану приходится привлекать к нападениям криминальные структуры. В пример приводятся срывы заговоров по убийству бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона и иранской оппозиционерки Масих Алинеджад, за которыми стояли люди, связанные с Корпусом стражей исламской революции и криминальными группировками.

В то же время все большее внимание уделяется одиночным радикалам. Уолдер подчеркивает, что устранение лидеров не уничтожает идеологию, а страна живет в обстановке повышенной угрозы. Об опасности напоминают недавние атаки: расстрел у ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, наезд грузовика и стрельба на Бурбон-стрит в Новый год 2025 года и нападение сторонника ИГ на занятие ROTC в университете Old Dominion.

Эксперты отмечают и технологические риски. Clarke говорит, что террористы давно обсуждают использование дронов, и считает неизбежным теракт с их применением на территории США. Уолдер, занимавшаяся в ЦРУ программами по биологическому и химическому оружию, сейчас больше опасается киберугроз и нехватки профильных специалистов у США по сравнению с Россией и Китаем.

В феврале контртеррористическое направление ослабло из-за увольнения подразделения ФБР CI-12, занимавшегося иностранными шпионами и террористическими угрозами. По данным издания, это связали с их участием в расследовании хранения секретных документов Дональдом Трампом. Али предупреждает, что ослабление таких звеньев может ухудшить «картину разведданных» по иранскому направлению и сделать страну менее защищенной.

ФБР и Министерство внутренней безопасности в официальных заявлениях подчеркивают, что работают круглосуточно с федеральными, штатными и местными партнерами ради безопасности матчей, фан-фестов и транспортной системы. Ведомства отмечают, что перераспределяют ресурсы в соответствии с национальными приоритетами и сохраняют фокус на предотвращении насилия и защите граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил участие сборной Ирана в чемпионате мира 2026 года и проведение ее матчей на территории США.

Федерация футбола Ирана выдвинула десять условий участия сборной в турнире в США, Мексике и Канаде, включая гарантии безопасности игроков.