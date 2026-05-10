Футбольный клуб «Сочи» досрочно вылетел из Российской премьер-лиги

Ничья махачкалинского «Динамо» и «Ахмата» лишила «Сочи» места в премьер-лиге

Tекст: Мария Иванова

Судьба южан решилась после матча предпоследнего тура между махачкалинским «Динамо» и грозненским «Ахматом», передает РИА «Новости».

Встреча завершилась ничейным результатом. В составе хозяев на 38-й минуте отличился Мохамед Аззи, а у гостей дебютный мяч забил Галымжан Кенжебек.

Перед стартовым свистком футболисты, тренеры и арбитры вышли на поле с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Эта памятная акция была приурочена к празднованию 81-летия Победы.

По итогам тура махачкалинцы набрали 25 очков и расположились на 14-й строчке турнирной таблицы. В активе сочинцев остался 21 балл, что окончательно лишило их возможности покинуть зону вылета. Грозненский клуб с 36 очками занимает девятое место.

В заключительный игровой день 17 мая клуб из Дагестана примет московский «Спартак». Грозненская команда отправится на выездную встречу с уже покинувшим премьер-лигу «Сочи».

Как писала газета ВЗГЛЯД, петербургский «Зенит» ранее обыграл футболистов «Сочи» со счетом 2:1.

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев в конце прошлого года покинул свой пост после домашнего поражения.

Ранее сочинский клуб вернулся в Российскую премьер-лигу после победы над «Нижним Новгородом».