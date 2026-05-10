При опрокидывании катера в Томской области пропали три человека

Tекст: Ольга Иванова

Инцидент произошел ночью в субботу вблизи села Назино Александровского района Томской области, передает РИА «Новости». На борту опрокинувшегося маломерного судна находились четыре человека.

«По предварительным данным, вчера ночью вблизи села Назино Александровского района Томской области в акватории реки Назинская произошло опрокидывание судна с четырьмя людьми на борту. В результате происшествия один из них смог самостоятельно выбраться на берег, местонахождение иных граждан до настоящего времени неизвестно», – сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Томская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации маломерного флота.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине октября на реке Обь в результате столкновения лодки с баржей погибли два человека.

Несколькими днями ранее на реке Каме в Татарстане затонула моторная лодка с пятью пассажирами.

В сентябре при опрокидывании катера на Волге утонули четыре человека.