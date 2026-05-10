NYT: Назван «нулевой пациент» вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius

Tекст: Мария Иванова

Первыйм заразившимся и первой жертвой заболевания стал 70-летний ученый Лео Шилперорд, личность которого установили по некрологам в журнале нидерландской деревни Хаулервейк с населением 3 тыс. человек, пишет New York Post.

Мужчина и его 69-летняя супруга Мириам находились в пятимесячном турне по южноамериканским странам.

Путешественники прилетели в Аргентину 27 ноября, затем посетили Чили и Уругвай. В конце марта супруги вернулись на аргентинскую территорию для наблюдения за птицами, где могли вдохнуть частицы экскрементов грызунов-переносчиков опасного штамма, это в итоге и могло привести к трагическим последствиям.

Супруги долгие годы увлекались орнитологией. В 1984 году они выпустили совместное исследование о белощеких казарках в профильном издании Het Vogeljaar. Позже пара совершила 12-дневную поездку на Шри-Ланку ради редкой серендибской сплюшки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на круизном судне MV Hondius произошла смертельная вспышка хантавируса.

В Испании и на архипелаге Тристан-да-Кунья врачи зафиксировали два новых случая подозрения на эту инфекцию.

В воскресенье в порту Тенерифе специалисты приступили к эвакуации пассажиров зараженного лайнера.



