Власти Анапы объяснили причину пугающего запаха газа на курорте

Tекст: Ольга Иванова

Причиной беспокойства жителей стали производственные процессы в соседнем районе, сообщает мэр города в своем Telegram-канале. «Запах исходит при проведении работ на базе в Южной Озереевке, расположенной недалеко от Новороссийска», – написала глава курорта.

По словам Светланы Масловой, специфический аромат может достигать территории Анапы при низком атмосферном давлении или юго-восточном ветре. При этом чиновница подчеркнула полное отсутствие угрозы для местных жителей и отдыхающих туристов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил о стабилизации обстановки на побережье Анапы после аварии с танкерами.

До этого специалисты ликвидировали мелкие выбросы мазута между Витязево и станицей Благовещенской.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края зафиксировал нефтяные загрязнения на Центральном пляже города.