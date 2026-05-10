    10 мая 2026, 18:14 • Новости дня

    FT: Франция станет крупнейшим акционером поставщика оружия для бундесвера

    Tекст: Мария Иванова

    Нерешительность правительства ФРГ в вопросе размещения акций разработчика танков Leopard 2 может сделать Париж крупнейшим единоличным владельцем оборонного предприятия KNDS, пишут СМИ.

    Оборонное предприятие KNDS, выпускающее немецкие танки Leopard 2 и французские гаубицы Caesar, готовится к первичному размещению акций, передает РИА «Новости».

    Председатель компании Том Эндерс предупредил Берлин о намерении провести процедуру в ближайшие два месяца независимо от позиции властей Германии.

    «IPO без соглашения с Берлином оставит Францию, которой принадлежит вторая половина KNDS, крупнейшим единоличным акционером ключевого поставщика вооруженных сил Германии, бундесвера», – пишет газета Financial Times. Задержка с окончательным решением связана с затянувшимися внутренними спорами в немецком руководстве.

    Если размещение состоится без участия Берлина, немецкая сторона сохранит возможность приобрести долю в концерне позже. Однако в таком случае правительство столкнется с дополнительными серьезными ограничениями, касающимися приоритетов производственных программ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, между Германией и Францией обострились разногласия по вопросам обороны.

    Политический кризис в Париже поставил под угрозу совместные с Берлином проекты по созданию военной техники.

    При этом германо-французский оборонный концерн KNDS в конце прошлого года получил 350 заказов на новое поколение танков Leopard-2.

    10 мая 2026, 14:24 • Новости дня
    В Германии отвергли предложенную Путиным кандидатуру переговорщика

    Tекст: Мария Иванова

    В Берлине выступили против назначения экс-канцлера Герхарда Шредера европейским посредником в контактах с Россией по Украине, несмотря на предложение президента Владимира Путина.

    В правительстве Германии не поддержали идею участия бывшего канцлера страны Герхарда Шредера в диалоге с Москвой, передает РИА «Новости».

    Немецкое агентство DPA со ссылкой на правительственные источники сообщает: «Федеральное правительство отклонило предложение президента России Владимира Путина о том, чтобы бывший канцлер Герхард Шредер выступил посредником на Украине».

    При этом официальных заявлений от властей ФРГ пока не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин накануне назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога с Европой. Президент отметил, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют. При этом российский лидер обозначил отсутствие оскорблений в адрес Москвы главным требованием к европейскому переговорщику.

    Глава Евросовета Антониу Кошта ранее заявил о готовности Брюсселя к переговорам с Россией при наступлении подходящего момента.

    9 мая 2026, 19:17 • Новости дня
    Мерц пообещал Фицо серьезный разговор после визита в Москву
    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что премьер-министра Словакии Роберта Фицо ждет разговор о его визите в Москву на День Победы

    Мерц заявил, что премьер-министра Словакии Роберта Фицо ожидает серьезный разговор в Европе после его визита в Москву, передает РИА «Новости». Мерц подчеркнул, что этот вопрос обязательно будет поднят на уровне европейских лидеров.

    На совместной пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном он заявил: «Мы поговорим с ним об этом сегодняшнем дне в Москве. Сегодня здесь, в Стокгольме, мы отмечаем День Европы, а это совсем другое дело».

    Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Кремле продлились около двух часов.

    Глава словацкого правительства пообещал представить инициативы по возобновлению работы двусторонней межправительственной комиссии.

    Фицо назвал большой честью свое присутствие на праздновании Дня Победы в Москве.

    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    10 мая 2026, 16:17 • Новости дня
    Рар объяснил нежелание Германии сделать Шредера переговорщиком с Россией
    Tекст: Олег Исайченко

    Герхард Шредер в роли переговорщика мог бы восстановить статус Германии, как моста между Россией и Европой. Но для канцлера Фридриха Мерца поддержка Украины превыше всего, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее в Берлине выступили против назначения экс-канцлера Шредера европейским посредником в контактах с Москвой по Украине.

    «Если бы немецкие правящие элиты хотели мирного решения украинского конфликта, они бы сделали Герхарда Шредера переговорщиком. Он бы смог восстановить статус ФРГ, как моста между Россией и Западом», – считает германский политолог Александр Рар.

    Однако нынешние власти не хотят этого. «Сегодня Германия выбирает для себя исключительно проукраинскую позицию. Поддержка Киева превыше всего для Фридриха Мерца», – объясняет он.

    И так как решение о назначении кандидатуры переговорщика может принять только канцлер, а он не желает дипломатических переговоров с Москвой, все пока останется на своих местах

    «На этом фоне в ЕС может начаться настоящая драка. Одни будут предлагать кандидатуры ястребов, а другие – более сговорчивых политиков», – полагает эксперт. Впрочем, делает он оговорку, если в Киеве согласятся на кандидатуру Шредера, ситуация может измениться.

    В воскресенье стало известно, что в правительстве Германии не поддержали идею участия бывшего канцлера страны Герхарда Шредера в диалоге с Москвой, передает РИА «Новости». Немецкое агентство DPA со ссылкой на правительственные источники сообщает: «Федеральное правительство отклонило предложение президента России Владимира Путина о том, чтобы бывший канцлер Герхард Шредер выступил посредником на Украине». При этом официальных заявлений от властей ФРГ пока не поступало.

    Напомним, президент России Владимир Путин накануне назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога с Европой. Президент отметил, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют. При этом российский лидер обозначил отсутствие оскорблений в адрес Москвы главным требованием к европейскому переговорщику.

    10 мая 2026, 10:07 • Новости дня
    Мерц обвинил Россию в «угрозе безопасности Европы»
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Федеральный канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Россия якобы представляет опасность для Европы.

     Мерц сделал резкое заявление о России, подчеркнув, что Москва якобы представляет опасность для Европы, сообщает РИА «Новости».

    По его словам, «европейские страны, включая Германию, тратят миллиарды на восстановление своих вооруженных сил перед лицом предполагаемой угрозы со стороны России». Его слова приводит агентство Reuters.

    Накануне посол России в Германии Сергей Нечаев отметил, что Берлин в последние годы доктринально движется к подготовке к военному противостоянию с Москвой и не скрывает этих намерений. Он подчеркнул, что подобная позиция отражается и в публичных заявлениях немецких властей, что усиливает напряженность в регионе.

    Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не планирует нападать на страны НАТО. Несмотря на это, западные политики регулярно используют риторику о «российской угрозе» для мобилизации общественного мнения и отвлечения внимания населения от внутренних проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил об ускоренной милитаризации Германии для военного противостояния с Москвой.

    Глава МИД России Сергей Лавров указал на практическую подготовку немецким канцлером своей страны к войне.

    Ранее сам Фридрих Мерц назвал Берлин участником конфликта с Россией.

    10 мая 2026, 17:33 • Новости дня
    В Германии после предложения Путина нашли замену Шредеру в роли переговорщика

    Tекст: Мария Иванова

    Правящая коалиция Германии обсуждает кандидатуру президента Франка-Вальтера Штайнмайера на роль главного посредника в возможных переговорах между Евросоюзом и Россией, пишет Der Spiegel.

    Представители немецкого правительства рассматривают президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера в качестве возможного посредника на переговорах Москвы и Брюсселя, передает ТАСС.

    Журнал Der Spiegel со ссылкой на свои источники отмечает, что в правящих кругах ФРГ категорически не доверяют бывшему канцлеру Герхарду Шредеру. Именно его кандидатуру ранее выдвигал российский лидер Владимир Путин.

    При этом немецкое издание считает, что совместная работа двух политиков имеет определенные перспективы. «Дуэт Шредер – Штайнмайер мог бы быть интересным вариантом», – подчеркивают авторы публикации.

    Сам факт поиска посредников для диалога демонстрирует сильное напряжение вокруг украинского кризиса и стремление Берлина ускорить его разрешение, пишет газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Как отмечают СМИ, в правительстве Германии отклонило данное предложение российского лидера. Внешнеполитический эксперт немецкой партии BSW Севим Дагделен поддержала идею посредничества экс-канцлера.

    10 мая 2026, 10:55 • Новости дня
    Минобороны Эстонии призвало Украину держать дроны подальше от страны
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал Украину держать свои беспилотники подальше от эстонской территории.

    Певкур призвал Украину не допускать полетов своих беспилотников вблизи эстонской территории, передает РИА «Новости». По информации эстонской телерадиокомпании ERR, Украина намерена направить в страны Балтии своих экспертов для совместной работы по обеспечению безопасности воздушного пространства и уже обратилась по этому поводу в посольство Эстонии.

    Певкур заявил: «Для украинской стороны самый простой способ удерживать свои беспилотники подальше от нашей территории – это более эффективный контроль над своей деятельностью». Он также отметил, что сейчас эстонская сторона занимается разъяснением ситуации и уточнением, что именно планируют украинские власти.

    Неделю назад министры обороны Эстонии и Украины уже обсуждали возможные меры по предотвращению подобных инцидентов. Певкур предложил оснастить используемые дроны специальными системами, позволяющими дистанционно уничтожать их в случае угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сбившиеся с курса украинские беспилотники нарушили воздушное пространство Эстонии.

    Глава эстонского МИД Маргус Цахкна передал в Киев требование об исключении подобных инцидентов.

    Страны Прибалтики настойчиво потребовали от киевского режима прекращения воздушных вторжений.

    10 мая 2026, 10:28 • Новости дня
    Немец объяснил причины разных взглядов на Россию в Германии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Житель Германии Вольфганг Бидерманн, который в детстве наблюдал присутствие советских войск после войны, заявил, что в послевоенные годы восприятие СССР в ФРГ и ГДР различалось, что наложило отпечаток и на современные взгляды.

    Бидерманн рассказал о различиях в восприятии России на Западе и Востоке Германии, передает РИА «Новости». Он отметил, что в детстве наблюдал за присутствием советских войск после войны, что оказало серьезное влияние на его мировоззрение.

    По словам Бидерманна, в Восточной Германии воспитание и образование отличались – «У нас (в Восточной Германии) было другое воспитание и образование – благодаря фильмам и советской литературе. Это сформировало совсем другое представление, нежели в ФРГ», – объяснил он. При этом Бидерманн подчеркнул, что в Западной Германии сохранялся прежний образ врага, и подход к вопросу России отличался от восточной части страны.

    Собеседник агентства отметил, что эти различия в восприятии России с годами только усилились и стали заметнее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вольфганг Бидерманн рассказал об отсутствии враждебности к советским солдатам.

    Представитель правительства ФРГ отказался называть освободителей Германии от нацизма.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал замалчивание Берлином роли СССР в победе.

    10 мая 2026, 07:18 • Новости дня
    Полиция Берлина задержала более 40 человек в День Победы

    Tекст: Антон Антонов

    Во время празднования Дня Победы правоохранительные органы столицы Германии задержали 43 человека, сообщает полиция Берлина.

    «Сегодняшнее дежурство подходит к концу. На данный момент в 43 случаях были предприняты меры по ограничению свободы», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Силовики зафиксировали 25 нарушений запрета на ношение российской, советской и белорусской символики возле военных мемориалов. Также пресечен один незаконный запуск беспилотника.

    Кроме того, поступило 13 заявлений об оскорблениях, сопротивлении представителям власти и нанесении телесных повреждений. В ведомстве добавили, что в целом памятные дни прошли мирно и без серьезных происшествий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Берлина ввели строгие ограничения на использование советской символики 8 и 9 мая. Российская дипломатическая миссия потребовала от германской стороны разрешить демонстрацию флагов Победы. В День Победы полиция задержала супружескую пару из-за конфликта у мемориала в Трептов-парке.

    10 мая 2026, 09:51 • Новости дня
    Крупный пожар вспыхнул около аэропорта Шарль-де-Голль под Парижем

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабное возгорание охватило складские помещения вблизи парижского аэропорта Шарль-де-Голль, для борьбы с огнем задействовали около 60 спасателей.

    Серьезное возгорание произошло на складском помещении недалеко от французского аэропорта Шарль-де-Голль, передает РИА «Новости».

    «Огромное черное облако в небе над департаментом Валь-д’Уаз. В субботу вечером возле аэропорта Руасси – Париж – Шарль-де-Голль произошел пожар… Пожар, который начался в складе… потребовал вмешательства около 60 пожарных», – сообщила французская газета Parisien.

    По данным издания, в результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства и причины возгорания в настоящее время остаются неизвестными.

    Международный авиационный оператор Groupe ADP, управляющий аэропортом, уточнил, что загоревшийся склад не имеет отношения к воздушной гавани. Представители компании подчеркнули, что происшествие никак не повлияло на движение транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в немецкой Саксонии полностью сгорел склад авиаремонтной компании HEICO Aircraft Maintenance.

    Ранее на севере Франции вспыхнул пожар на нефтеперегонном заводе предприятия Esso-Exxonmobil.

    10 мая 2026, 08:32 • Новости дня
    FT сообщила о возобновлении попыток Берлина купить ракеты Tomahawk

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германия возобновляет попытки купить американские крылатые ракеты Tomahawk, власти ФРГ также надеются приобрести пусковые установки Typhon, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

    Германия возобновила попытки закупить американские крылатые ракеты Tomahawk и пусковые установки Typhon, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times. Правительство ФРГ рассчитывает, что сможет убедить администрацию президента США Дональда Трампа одобрить продажу этих вооружений. По словам неназванных источников, Берлин готов повысить цену, чтобы гарантировать сделку.

    Глава минобороны ФРГ Борис Писториус планирует поездку в Вашингтон для обсуждения деталей сделки с руководством Пентагона. Однако точные сроки визита будут зависеть от возможности организации встречи с главой Пентагона Питом Хегсетом. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц не исключал изменений в вопросе поставок ракет, отметив, что не рассчитывает на немедленную сделку, но ситуация может измениться.

    В июле 2024 года предыдущая администрация США и правительство Германии уже объявляли о планах по размещению с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия, включая Tomahawk, SM-6 и гиперзвуковое оружие, на территории ФРГ. Президент России Владимир Путин заявлял, что развертывание этих вооружений приведет к отказу России от моратория на размещение ударных средств средней и меньшей дальности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США запланировала отменить решение о размещении ракет Tomahawk в Германии. Дональд Трамп намерен вывести обслуживающих пусковые установки Typhon американских военнослужащих из ФРГ. Представители НАТО признали острую нехватку дальнобойных вооружений у европейских стран.

    10 мая 2026, 11:54 • Новости дня
    Истребитель F-35 США подал сигнал тревоги у Аравийского полуострова

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II подал сигнал 7700, означающий чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту, в небе у Аравийского полуострова, свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию самолетов Flight Radar.

    Американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II подал сигнал 7700, который означает чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту, в небе у Аравийского полуострова, передает ТАСС. Согласно информации сервиса Flight Radar, самолет с регистрационным номером 13-5067 поднялся в воздух примерно в 11:04 мск, после чего и был зафиксирован тревожный сигнал.

    В настоящее время истребитель находится в воздушном пространстве Объединенных Арабских Эмиратов на высоте около 3 тыс. метров и движется на юго-запад. По данным сервиса, его маршрут проходил над Оманским заливом и территорией Омана.

    Пункт вылета и пункт назначения истребителя остаются неизвестными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский истребитель F-35 совершил экстренную посадку на авиабазе на Ближнем Востоке.

    Корпус стражей исламской революции заявил о поражении стратегического самолета ВВС США.

    Ранее другой самолет F-35A исчез с радаров у побережья Японии после подачи аналогичного аварийного сигнала.

    9 мая 2026, 20:40 • Новости дня
    Немецкий политик назвала проигравшими тех, кто не празднует День Победы

    Tекст: Мария Иванова

    Внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Севим Дагделен посетила прием в российском посольстве, заявив о проигрыше тех, кто отказывается отмечать День Победы.

    Представитель партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Севим Дагделен посетила торжественный прием в посольстве России в Берлине, передает РИА «Новости». Мероприятие было организовано по случаю празднования Дня Победы.

    «Тот, кто сегодня не празднует, проиграл!» – написала политик в соцсети. Свою публикацию она сопроводила фотографиями с мероприятия, на которых запечатлена вместе с коллегами.

    На снимках присутствуют бывший депутат бундестага Клаус Эрнст и депутат саксонского ландтага Ульф Ланге. Последний прикрепил к своему пиджаку георгиевскую ленточку и ленту в цветах российского триколора.

    Дагделен также добавила к своему посту слова благодарности на четырех языках, включая русский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Берлине Сергей Нечаев сообщил о приглашении российских дипломатов на памятные мероприятия в ФРГ.

    Российская дипломатическая миссия потребовала от германской стороны снять запрет на использование символов Победы на советских воинских мемориалах.

    Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в День Победы публично попросил прощения за преступления фашизма на русском языке.

    10 мая 2026, 15:58 • Новости дня
    В Германии оценили предложение Путина о посредничестве Шредера

    Tекст: Мария Иванова

    Инициатива Москвы привлечь бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера к переговорам с Евросоюзом дает шанс вывести двусторонние отношения из глубокого кризиса, заявила внешнеполитический эксперт партии BSW Севим Дагделен.

    Предложение президента России Владимира Путина сделать экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера посредником на возможных переговорах Москвы и Евросоюза заслуживает поддержки. Такое мнение выразила внешнеполитический эксперт немецкой партии BSW Севим Дагделен, передает ТАСС.

    «Я считаю предложение достойным того, чтобы приветствовать, поскольку это привносит движение в германо-российские отношения», – заявила политик.

    Она напомнила, что бывший глава правительства Германии ранее уже выражал готовность выступить посредником в украинском конфликте.

    По словам эксперта, в условиях нынешнего безмолвия со стороны Берлина возобновление диалога имеет критическое значение. Она подчеркнула, что инициатива российского лидера является большим жестом, указывающим на возможность продвижения к мирным переговорам при участии Шрёдера.

    Прекращение боевых действий стало бы отличной новостью для всей Европы, добавила представитель партии BSW.

    Дагделен также отметила, что двусторонние отношения Германии и России сейчас находятся на самом низком уровне: «На мой взгляд, отношения Германии и России в низшей точке. Это плохо для Германии, плохо для Европы», – сказала она.

    Подобная ситуация, по мнению политика, крайне опасна. При этом она обратила внимание, что в отличие от Берлина, Соединенные Штаты в последнее время все чаще делают ставку на диалог с Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    В правительстве Германии отклонили эту инициативу российского лидера.

    Депутат Севим Дагделен накануне посетила торжественный прием в посольстве России по случаю Дня Победы.

    9 мая 2026, 20:27 • Новости дня
    Вооруженные неофашисты задержаны в Париже перед запрещенным маршем

    Tекст: Мария Иванова

    Французские полицейские пресекли запрещенное шествие ультраправых в Париже, задержав девять вооруженных ножами и дубинками радикалов.

    Полиция Парижа задержала девять вооруженных активистов неофашистского движения «Комитет 9 мая», которые планировали устроить манифестацию вопреки запрету властей, передает РИА «Новости».

    Эти радикалы каждый год собираются в мае, чтобы почтить память ультраправого активиста Себастьяна Дейзье, погибшего в 1994 году при попытке скрыться от правосудия.

    «Несмотря на запрет… сторонники ультраправого движения организовали в субботу акцию. Девять вооруженных активистов были задержаны и помещены под стражу в субботу днем в Париже за «участие в группировке с целью совершения актов насилия или нанесения ущерба», – цитирует издание Figaro официальные источники.

    При обыске у задержанных обнаружили ножи и телескопические дубинки. Правоохранители предполагают, что неофашисты готовились к столкновениям с антифашистами, которые также решили выйти на улицы вопреки запрету.

    Кроме того, французская полиция составила протоколы на 12 человек за нарушение постановления о запрете публичных акций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в ходе масштабных протестов по всей Франции силовики задержали 521 человека.

    На первомайской манифестации в Париже стражи порядка арестовали около 30 участников уличных беспорядков.

    10 мая 2026, 14:55 • Новости дня
    Власти Польши заявили о готовности принять 5 тыс. солдат США из Германии

    Tекст: Мария Иванова

    Варшава выразила стопроцентную готовность разместить на своей территории дополнительный контингент американских военнослужащих, переброшенных из Германии.

    Заместитель министра иностранных дел республики Игнаций Немчицкий подтвердил планы по расширению военного присутствия Вашингтона, передает РИА« Новости».

    По его словам, страна способна оперативно подготовить необходимую инфраструктуру для размещения пяти тысяч бойцов.

    «Президент Трамп ранее говорил о том, что выведет из Германии около 5 тыс. солдат. Усиление такого рода было бы нам полезно. Конечно, мы были бы к этому готовы», – подчеркнул дипломат в эфире радиостанции RMF FM.

    Он отметил, что американские военные уже находятся в стране, и расширение баз не составит труда.

    Ранее глава Белого дома на фоне разногласий с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем допустил возможность перевода части контингента в соседнее государство. В настоящее время на польской территории расквартировано около 10 тыс. военнослужащих США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о планах вывода американских военных из Германии. Глава польского государства Кароль Навроцкий запланировал уговорить Вашингтон перебросить этих солдат в республику. В итоге Польша и Литва вступили в соревнование за освободившийся американский контингент.

