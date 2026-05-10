Полиция забрала пятерых брошенных детей из антисанитарного дома под Уфой

Tекст: Ольга Иванова

Правоохранительные органы обнаружили пятерых детей в возрасте от четырех до 14 лет одних в доме под Уфой, передает РИА «Новости». Несовершеннолетние находились в антисанитарных условиях и без еды. Полицию вызвал бдительный гражданин, сообщивший о детях без присмотра в СНТ «Локомотив».

«Прибывшими на место сотрудниками полиции факт, указанный в сообщении, подтвердился. В доме, находящемся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, выявлены пятеро детей в возрасте от 4 до 14 лет», – сообщили в региональном МВД. Мать в этот момент отсутствовала.

Полицейские выяснили, что женщина не работает, злоупотребляет алкоголем и часто оставляет детей одних. Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело: выяснилось, что мать пропивала детские пособия, не покупала еду и одежду. Кроме того, гости женщины поднимали руку на детей.

Правоохранители немедленно забрали несовершеннолетних из опасной среды. Сейчас все пятеро находятся в специализированном учреждении для социальной реабилитации, где получают питание, медицинскую помощь и необходимый уход.

