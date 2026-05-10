Норвежский школьник случайно нашел тысячелетний меч викингов

В Норвегии школьник обнаружил редкий меч эпохи викингов возрастом 1,3 тыс. лет

Tекст: Мария Иванова

Уникальный артефакт был обнаружен во время обычной экскурсии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал Ancient Origins.

«Юный Хенрик Рефснес Мортведт, <…> исследуя вспаханное поле в Брандбу со своим классом, заметил нечто необычное, торчащее из земли. Его зоркий глаз обнаружил редкий однолезвийный меч», – говорится в материале.

Педагоги и ученики сразу связались с археологами. Специалисты подтвердили, что оружию около 1,3 тыс. лет, и оно относится к началу эпохи викингов. Ученые также отметили хорошее состояние древнего клинка.

Артефакт уже передали в Культурно-исторический музей Осло, где его будут тщательно изучать.

Археологи выразили благодарность ребенку и учителям. Они подчеркнули, что своевременная передача находки профессионалам позволила сохранить ценный экспонат для истории.

