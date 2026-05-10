В Тегеране заявили о поражении США в конфликте с Ираном

Tекст: Дарья Григоренко

Акраминия в интервью IRNA подчеркнул: «Если мы хотим дать оценку, мы должны отметить, что противник не достиг ни одной из своих ранее определенных целей и потерпел поражение в этой войне», передает ТАСС.

Он также отметил, что действия США в регионе лишь способствовали росту единства и сплоченности внутри самой исламской республики.

Ранее американский постпред при ООН Майк Уолтц заявил, что президент США стремится завершить конфликт с Тегераном дипломатическим путем, однако Вашингтон готов применить силу в случае неудачи переговоров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США допустил вероятность возобновления военных ударов по иранской территории.

В воскресенье Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю.