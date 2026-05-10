«Зенит» одержал победу над «Сочи» и возглавил таблицу РПЛ

Петербургский «Зенит» обыграл «Сочи» со счетом 2:1 и возглавил чемпионат России

Tекст: Мария Иванова

Встреча 29-го тура чемпионата России прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1, передает РИА «Новости».

Гости вышли вперед на 31-й минуте после удара Захара Федорова. Во втором тайме голы Луиса Энрике (59-я минута) и Александра Ерохина (84-я) принесли хозяевам победу, хотя на 13-й минуте Энрике не реализовал пенальти.

Перед стартовым свистком участники матча вышли на поле с портретами ветеранов в рамках акции «Бессмертный полк».

Символический первый удар по мячу нанес 99-летний участник обороны Ленинграда и давний болельщик сине-бело-голубых Владимир Колосов. Эта памятная кампания организована Российским футбольным союзом в честь 81-летия Великой Победы.

Набрав 65 очков, петербуржцы обошли «Краснодар», у которого 63 балла и гостевая игра с московским «Динамо» в понедельник. Сочинцы с 21 очком замыкают турнирную таблицу. Южане досрочно покинут премьер-лигу, если в воскресенье махачкалинское «Динамо» не проиграет грозненскому «Ахмату».

Матчи заключительного тура национального первенства пройдут 17 мая. Лидеры турнира на выезде сыграют с «Ростовом». Футболисты «Сочи» на своем поле примут грозненский «Ахмат».

Как писала газета ВЗГЛЯД, петербургский клуб ранее одержал волевую победу над московским ЦСКА со счетом 3:1.

Главный конкурент петербуржцев «Краснодар» вышел в суперфинал Кубка России после победы над «Динамо» в серии пенальти.

Российский футбольный союз организовал масштабную акцию «Бессмертный полк» на матчах российских команд в честь годовщины Победы.