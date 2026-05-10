Сбежавшего в Венгрию экс-генпрокурора Польши заметили в США

Tекст: Ольга Иванова

Действующий генеральный прокурор Польши Валдемар Журек подтвердил информацию о местонахождении своего предшественника, передает РИА «Новости». «В настоящее время мы имеем информацию о том, что он прибыл в США», – заявил Журек в эфире Польского телевидения.

Пока неизвестно, планирует ли беглый политик оставаться в Америке или проследует в другую страну. Телеканал TVN уже опубликовал фотографию Зебро, сделанную в аэропорту Ньюарка в штате Нью-Джерси.

Национальная прокуратура Польши подчеркнула в соцсети Х, что задействует все доступные правовые механизмы для экстрадиции подозреваемого. Власти намерены вернуть экс-генпрокурора на родину для предъявления официальных обвинений.

Ранее суд заочно арестовал Зебро по делу о создании организованной преступной группы, присвоении средств и подделке документов. До отъезда в США политик вместе с супругой получил международную защиту в Венгрии, где также укрывается бывший глава агентства госрезервов Марчин Романовский.

Как писала газета ВЗГЛЯД, польская прокуратура обвинила экс-генпрокурора Збигнева Зебро в руководстве организованной преступной группой.

Позже Венгрия предоставила бывшему министру юстиции политическое убежище.

В ответ польский Сейм инициировал процедуру привлечения беглеца к государственному трибуналу.