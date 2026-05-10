Geely и Changan из-за падения спроса потеряли в России 15,7 млрд рублей

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Риамо со ссылкой на Mash, основными причинами убытков стали высокая ключевая ставка, увеличенный утилизационный сбор и заметное падение спроса на автомобили.

Geely завершила прошлый год с убытком 6,2 млрд рублей, тогда как годом ранее ее прибыль составляла 1,5 млрд. Чистая прибыль компании снизилась почти в пять раз. У Changan положение еще сложнее – потери достигли 9,5 млрд рублей, а прибыль сократилась в 12 раз. Для поддержки продаж и компенсации дорогих автокредитов бренду пришлось выделить не менее 10 млрд рублей на субсидирование кредитных программ.

В то же время на фоне снижения спроса и переполнения складов завод Haval в Тульской области планирует уйти в двухнедельный корпоративный отпуск с 20 июля. Это связано с замедлением продаж на рынке.

Однако не все автопроизводители испытывают сложности. Калужский завод AGR, выпускающий модели Tungsten и Chery, продолжает увеличивать объемы производства: предприятие запустило собственный выпуск двигателей, работает в две смены и готовится к запуску третьей. В 2025 году там собрали 120 тыс. автомобилей, а в 2026-м планируют увеличить выпуск до 150 тыс. и нанять дополнительно тысячу сотрудников.

Компания Evolute после пожара восстанавливает производство на липецком заводе и обещает выйти на полную мощность в течение ближайших шести месяцев. Руководство предприятия не планирует останавливать производство для корпоративных каникул.

Ранее автомобильный эксперт Петр Баканов объяснил уход ряда китайских моделей с российского рынка обновлением модельного ряда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экспорт китайских автомобилей в Россию резко сократился в 2025 году на 42%, до 632,3 тыс. легковых машин и микроавтобусов.